Fulenbacher Musig: Mit neuer Fahne ab ins dritte Jahrhundert

Grosses Jubiläumsfest Die Harmoniemusikgesellschaft Fulenbach feiert ihr Jubiläum: Unter neuer Fahne geht’s ab ins dritte Jahrhundert Lange hat die Harmoniemusikgesellschaft Fulenbach auf die Feier zum 200. Geburtstag gewartet. Am Sonntag, 12. Juni, wird sie nun wahr. Urs Huber Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Die Harmoniemusikgesellschaft Fulenbach feiert leicht verspätet ihren 200. Geburtstag. Zvg

Das Projekt begann, man hält es kaum für möglich, vor rund fünf Jahren. Denn 2020 hätte sie sein sollen, die Jubiläumsfeier zum 200. Geburtstag der Harmoniemusikgesellschaft Fulenbach (HMG), der ältesten ihrer Art im Kanton.

Aber: Corona zwang die Jubilarin zu zwei Verschiebungen. Langer Atem war gefragt. Präsident Walter Kiener sagt:

Walter Kiener Urs Huber

«Es war nicht ganz einfach, die Organisation nach fast zweijährigem Planungsunterbruch wieder auszurichten.»

Der definitive Entscheid, den Geburtstag doch noch zu begehen, fiel erst im März.

Die Wochenenden gingen auch als Blasmusikfestspiele durch

Aber nun stehen die Blasmusikfestspiele – so nämlich könnte sich der Anlass durchaus verkaufen – unmittelbar vor der Tür: Knapp zwanzig OK-Sitzungen und fast ebenso viele Sitzungen zu Coronazeiten später, steht der grossen Jubiläumssause nichts mehr in Weg.

Sicher ist: Zwei satte Wochenenden vom 11./12. und 18./19. Juni erfordern über alles gesehen 750 Personaleinsätze. «Wir sind froh, dass alle anderen Vereine im Dorf mithelfen», so Kiener. Ein Fest des Dorfes also? Im Grundsatz schon. «Alleine wäre der Aufwand unmöglich zu stemmen gewesen», meint der Präsident noch.

Der Jubiläumssonntag, 12. Juni: 8.30 Uhr: Empfang der Ehrengäste vor der Festhalle

9 bis 10 Uhr: Feierlicher Akt mit Fahnenweihe

11 bis 12.30 Uhr: Mittagessen Ehrengäste

11.30 Uhr: Konzert Veteranenspiel Kanton Solothurn

13.30 Uhr: Festumzug auf der Dorfstrasse

15 Uhr: Musikalische Vorträge auf dem Festplatz

16 Uhr: Jubiläumsakt: Festredner Remo Ankli, Landammann

250 Jungmusikantinnen und -musikanten, rund 1000 Musikantinnen und Musikanten, 270 Ehrengäste, 26 Fahnendelegationen, über 130 Veteranen, ein Festumzug mit 500 Teilnehmenden und 24 Gruppen werden in Fulenbach erwartet. Ein eigentlicher Supergeburtstag. Am Jubiläumssonntag vom 12. Juni (siehe Programm) rechnet die HMG mit 2500 Gästen. Über die beiden Festwochenenden insgesamt «mit vielleicht 5000», wie Kiener sagt. «Das ist schwierig abzuschätzen.»

Eine neue Fahne für die kommenden Jahre

Nun, zum 200. Geburtstag legt sich die HMG eine neue Vereinsfahne zu und hat sich in einer Festschrift speziell die letzten 25 Jahre ihrer Geschichte vor Augen führen lassen. Duplizität der Ereignisse: Immer wieder hat der Welten Lauf der HMG ein Bein gestellt. Diverse ihrer Jubiläen konnten jeweils erst verspätet gefeiert werden.

Aber: Das ist Geschichte. An den mittleren Juniwochenenden steht die Gegenwart im Vordergrund. Aber allein feiern, nein. Dass die Geburtstagsfeier mit den Regionalmusiktagen zusammenfällt, ist gewollt.

Ein Triptychon aus Wettspielen, Festkonzerten, Parademusik

Am ersten Festsamstag konzertieren 12 Jugendmusikensembles um Rangierungen, am zweiten Festwochenende zwei Dutzend Musikgesellschaften im Wettspielwettbewerb, 23 Formationen in der Disziplin Parademusik auf der Dorfstrasse, wobei die sonntägliche Parade von deutlich weniger Gesellschaften genutzt wird.

Und weil die Geburtstagsfeier eben auch als Blasmusikfestival etikettiert werden könnte, laden acht Gesellschaften zu Festkonzerten; nicht im Wettlokal, sondern auf dem Festplatz. So viel zum Musikalischen.

Und wo bleibt das Leichte?

Und das andere, das Leichte, Lukullische, Spassige? Stichworte wie Festhalle, Unterhaltungsabende, Apérowagen, Bierschwemme, Bar, Grillstand, Kaffeestube, Soft-Eis Confiserie, Tombola und Karussell geben Antwort. Alles im übersichtlichen Setting und mit wenigen Schritten auf dem Festgelände zwischen Schulhaus Salzmatt und Werkhof zu erreichen.

Aber ganz ohne Historie geht’s auch auf dem Festplatz nicht. Der Kaffeestube angegliedert nämlich ist die Jubiläumsausstellung, die ein Streiflicht auf die 200-jährige Geschichte der Jubilarin wirft. Und das ist, wie das ganze Festprogramm, auch kein kalter Kaffee.

