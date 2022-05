Grossanlässe Nach Mia- und Märetfescht-Absage in Grenchen und Solothurn: In Olten ist Chilbi fix eingeplant und MIO auf Kurs Was in Grenchen und Solothurn in diesem Jahr nicht funktioniert, tut es in Olten weiterhin: Die von einheimischen Vereinen und Gewerbetreibenden sowie auswärtigen Marktfahrenden getragenen Grossanlässe wie Chilbi oder MIO sind nicht absagegefährdet. Fabian Muster Jetzt kommentieren 10.05.2022, 18.00 Uhr

Im Kanton gab es bei den Grossanlässen in jüngster Vergangenheit zwei Hiobsbotschaften: In Solothurn haben die Organisatoren fürs Märetfescht Ende Juni die Reissleine gezogen, weil innert der Anmeldefrist nur etwas mehr als ein Drittel der Standplätze besetzt wurden. «Die Durchführung des Märetfeschts im gewohnten Rahmen wäre unter diesen Voraussetzungen nicht kostendeckend», liess das OK vor zwei Wochen verlauten.

Eine Woche später dann die schlechte Nachricht aus Grenchen: Dort wird die Publikumsmesse Mia, die Ende Mai stattgefunden hätte, nicht durchgeführt. Organisator Christian Riesen aus Wangen bei Olten fehlten wichtige Aussteller wie die Stadtwerke Grenchen oder Möbel Märki, die sonst jedes Jahr dabei gewesen sind.

Rund einen Drittel der Tennishalle hätte man belegen können: «Die regionalen Anbieter fehlten und der Branchenmix stimmte nicht.» Beide Grossanlässe finden damit bereits das dritte Mal hintereinander nicht statt – 2020 und 2021 fiel beides wegen der Coronapandemie aus.

Chilbi soll stattfinden wie vor Corona

Philipp Stierli, Leiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Olten. Bruno Kissling

Wie sieht die Situation in Olten aus, wo sich die Bevölkerung vor allem nach der Chilbi sehnt, die jeweils am letzten Wochenende der Sommerferien in der Innenstadt über die Bühne geht? Philipp Stierli, Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit, kann Entwarnung geben. Auf Anfrage sagt er:

«Die Chilbi findet dieses Jahr im gleichen Rahmen und im gleichen Perimeter wie letztmals 2019 vor Corona statt.»

Die Frist für die Anmeldung sei abgelaufen, die Planung in vollem Gange. Es hätte sogar Anfragen für Standplätze auf dem Ildefonsplatz gegeben. Ausweiten wollte die Stadt die Chilbi aber nicht, die rund um die Altstadt, aber nicht in dieser stattfindet – mit Ausnahme des Oberen Grabens.

«Wir mussten schauen, dass wir allen angemeldeten Vereinen einen Platz zur Verfügung stellen konnten», sagt Stierli. Diese betreiben traditionellerweise Gastrostände, mit deren Einnahmen sie die eigene Kasse aufbessern. Auch bei den Marktfahrenden und für den Lunapark habe es mehr als genügend Anmeldungen gegeben. Die Oltner Chilbi, die publikumsmässig die drittgrösste ihrer Art in der Schweiz ist, zieht also immer noch.

MIO: bisher rund 60 Prozent der üblichen Anmeldungen

Mio-Messeleiter Mike Zettel. Bruno Kissling

Bei der MIO, der Publikumsmesse auf der rechten Oltner Stadtseite, die eine Woche vor den Herbstferien stattfindet, ist Organisator Mike Zettel verhalten optimistisch und sieht die 75. Jubiläumsauflage «auf Kurs», wie er auf Anfrage sagt. Bis anhin habe es rund 60 Prozent der üblichen Anmeldungen gegeben.

Man sei zwar noch nicht da, wo man gerne sein möchte, doch die Frist laufe noch bis knapp Ende Juni. Er wolle daher nicht den Teufel an die Wand malen. Bisher habe es eine einzige Absage eines Standbetreibers gegeben.

Der Grund, wieso bisher noch nicht mehr Anmeldungen eingetroffen sind, sieht er in der um Monate verspätet gestarteten Ausschreibung: Normalerweise könnten sich die Vereine, Marktfahrenden und Gewerbetreibenden schon ab Herbst anmelden; in diesem Jahr hätte er das Anmeldeverfahren erst im März gestartet, weil die Coronalage vorher unsicher war.

«Deshalb sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen.»

Trotzdem will er die MIO «kein drittes Mal absagen», betont Zettel. Er geht nicht davon aus, dass es nochmals zu einem Lockdown kommt, auch wenn ein Restrisiko bleibt. Trotzdem stellte er fest, dass bei einigen Ausstellenden immer noch eine gewisse Zurückhaltung besteht, wenn es um den Herbst geht. Sie fürchteten eine erneute Coronawelle und wollten daher kein Geld investieren oder haben zu wenig Personal, um einen Messeauftritt stemmen zu können.

Beizlifest mit «SRF bi de Lüt – live»: Mehr Anmeldungen als Platz

Beizlifest-OK-Präsident

Deny Sonderegger. zvg

Viel mehr Anmeldungen als erwartet gab es für das dreitägige Beizlifest, das als gastronomische Ergänzung zur Livesendung «SRF bi de Lüt» um den 21. Mai auf dem Munzingerplatz stattfinden wird. Präsident Deny Sonderegger sagt:

«Wir hatten 28 Rückmeldungen, schliesslich hat das OK 15 einheimische Vereine ausgewählt.»

Kommerzielle Anbieter wie Foodtrucks schlossen die Organisatoren aus.

«Wir wollten den lokalen Vereinen die Gelegenheit geben, ihre Kasse wieder etwas aufzubessern, nachdem in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona Grossanlässe wie Chilbi, Schulfest oder Fasnacht ausgefallen sind.» Dank Sponsoren müssen die Vereine nur einen Unkostenbeitrag von 30 Franken pro Laufmeter Stand bezahlen. Die restlichen Kosten übernimmt das OK.

