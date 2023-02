Gretzenbach: Tauschschule führt jetzt auch einen Laden

Gretzenbach Neu gibt's Tauchschule und Laden in einem: So wollen die frischen Besitzer der Dive Factory durchstarten Seit 35 Jahren gibt es die Dive Factory in Gretzenbach. Nun hat ein vierköpfiges Team die Tauchschule übernommen. Nach monatelangem Umbau eröffnet am Samstag der Laden für Tauchausrüstungen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 02.02.2023, 12.15 Uhr

Samuel von Rotz und Sandra Krüsi im neuen Laden der Dive Factory, der sich im Gewerbebau Im Grund 15 in Gretzenbach befindet. Bruno Kissling

Schon beim Eintreten riecht es nach Neoprenanzügen. Sie hängen an Stangen; Tauchschuhe und Brillen sind in einer fast perfekten Ordnung aufgestellt. Es wird noch eine Vorrichtung in die Holzwand gehämmert, an der die schwarz-gelben Schläuche zum Tauchen hängen.

Die letzten Vorbereitungen laufen. Noch liegen einige Kisten auf dem Boden. Von einem Chaos ist aber nichts zu sehen. Denn am Samstag findet in Gretzenbach von 9 bis 17 Uhr die Eröffnung des Tauchausrüstungsladens statt, der sich hinter den Einkaufsläden im Grund befindet. Nach Monaten des Umbaus steige nun langsam die Nervosität, sagen Samuel von Rotz und Sandra Krüsi.

Er ist Geschäftsleiter der gesamten Gretzenbacher Dive Factory und Schulleiter. Hauptberuflich arbeitet er zu einem vollen Pensum auf einem Baubetrieb. Krüsi hingegen wird die Leitung des Shops als Vollzeitangestellte übernehmen.

Ausrüstung und Schule unter einem Dach

Bislang bot die Tauchschule theoretische Tauchkurse in Gretzenbach an. Nun erweitert sie ihr Angebot. Denn wie von Rotz sagt, brauche es neben einer Tauchschule auch einen Laden mit Tauchausrüstung. Per Ende Jahr hat in Aarau ein solcher Laden geschlossen. Damit das volle Tauchangebot weiterhin gewährleistet werden kann, habe man handeln müssen. So übernahm Dive Factory das ganze Equipment und baute im gleichen Gebäude, in dem sich bereits die Schule befand, um.

Das Sortiment des neuen Ladens ist breit. Bruno Kissling

Von Rotz selbst hat alle Tauchausbildungen in der Dive Factory absolviert, die es seit 35 Jahren gibt. Seit 2015 ist er zudem Tauchlehrer. Donat Hediger hat die Schule vor zehn Jahren übernommen, geht nun aber in den Ruhestand. Jetzt steckt hinter der Dive Factory ein vierköpfiges Team. Neben von Rotz und Krüsi kümmert sich Anna von Rotz, Samuels Frau, um den Auftritt der Schule, während Jacques Hartmann für das Backoffice zuständig ist.

Mehr als nur ein Tauchladen

Die Tauchindustrie sei geprägt von Männern mit schweren Ausrüstungen. Dieses Klischee will das Team nun aufbrechen. Denn Tauchen sei viel mehr als das, sagt von Rotz. Umsetzen wollen sie dies, indem sie die Tauchschule modernisieren, insbesondere mit der Gestaltung des Ladens. Denn dieser steht nicht nur für das Equipment und die Revision der Geräte.

Der Laden, der von Dienstag bis Samstag geöffnet hat, soll zum Verweilen und zum Austausch unter den Tauchenden einladen. Etwa mit dem Fernseher, auf dem Tauchvideos abgespielt werden. Oder mit der Bar. Weil in Gretzenbach Laden und Schule unter einem Dach sind und die Einrichtung nicht wie bei anderen Centern kühl gehalten sei, bezeichnen sie sich auch als «modernstes Tauchcenter der Schweiz», so von Rotz.

«Wir sind wahnsinnig stolz auf das, was wir erreicht haben», betont er. Insgesamt hat die Dive Factory 30 Tauchlehrerinnen und Tauchlehrer, die lediglich für die Tauchschule in Gretzenbach nebenberuflich arbeiten. Auch beim Umbau haben sie angepackt: Licht, Lager oder Bar haben sie alleine auf die Beine gestellt. «Das zeigt, wie loyal unsere Mitarbeitenden sind.»

Bis zu 500 Brevets werden jährlich ausgestellt

Und: «Das, was wir machen, soll hochwertig sein.» Die Schule stehe für hohe Qualität. So hätten auch alle Beschäftigten die Ausbildung im Dive Center absolviert. Jährlich kann die Schule zwischen 400 und 500 Brevets ausstellen.

Getaucht wird aber nicht in Gretzenbach selbst, sondern in den Schwimm- und Hallenbädern in Schönenwerd oder Entfelden. Natürlich auch in Gewässern: So geht die Gruppe auch im Thuner-, Zuger- oder etwa Vierwaldstättersee tauchen. Oder sie machen gleich einen gesellschaftlichen Wochenendausflug ins Tessin.

Weil das Tauchen durch die langen Reisen einen CO 2 -Abdruck hinterlässt, versucht die Dive Factory auch der Umwelt etwas zurückzugeben, indem man etwa der Turtle Foundation, die gefährdete Meeresschildkröten und ihre Lebensräume schützt, Geld spendet.

Mit Tauchen den Alltagsstress vergessen

Das Tauchen habe für von Rotz eine ganz besondere Bedeutung: Sobald er mit dem Kopf unter Wasser sei, vergesse er den ganzen Alltagsstress. Und für ihn verändert das Tauchen auch ein stückweit das Leben. Etwa bei der Kommunikation. Denn wenn man zu zweit unter Wasser sei, müsse man auch ohne zu sprechen miteinander funktionieren können.

Ein absolutes Highlight sei für ihn aber das Tauchen im Freien. Er erinnert sich an einen Tauchgang in den Malediven mit bunten Fischen. Oder an ein Unterwassererlebnis in Schottland, als er zwischen Schiffen aus dem Ersten Weltkrieg tauchen ging.

