Oltner Bushaltestellen nicht barrierefrei:Das könnte Klagen geben

Gleichstellung Bis Ende 2023 müssten auch die Oltner Bushaltestellen barrierefrei sein – doch das werden sie nur teilweise Nur ein Teil der Bushaltestellen auf Oltner Stadtgebiet verfügt bis Ende 2023 über die geforderte Kantenhöhe von 22 Zentimetern. Die Stadtverwaltung sieht darin kein Problem. Procap Schweiz schon – der Verband verweist auf die Beschwerdemöglichkeit von Betroffenen. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 17.03.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch die relativ neue Kante an der Bushaltestelle bei der Fachhochschule Olten ist nicht behindertengerecht. Bruno Kissling

Per Anfang 2004 tritt das Bundesgesetz über die Behindertengleichstellung in Kraft. Es regelt die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Zu dieser Gleichstellung gehört beispielsweise, dass Menschen mit einer Behinderung den öffentlichen Verkehr in der Schweiz spontan und selbstständig nutzen können – dass also Rollstuhlfahrende selbstständig in Busse ein- und wieder aussteigen können.

Nötig sind dafür Haltekanten mit einer Höhe von 22 Zentimetern – eine Anforderung, die in Olten nur teilweise erfüllt wird. Im Bundesgesetz ist dafür eine Frist bis Ende 2023 vorgesehen.

Remo Petri, Ressortleiter Bauen/Wohnen/Verkehr bei Procap Schweiz. Archivbild: Hansjörg Sahli

Remo Petri ist Ressortleiter Bauen/Wohnen/Verkehr bei Procap Schweiz, einem Verband, der sich für die Interessen von Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Er sagt: «Problematisch aus unserer Sicht betreffend der Benutzbarkeit der Rollstühle mit Klapprampen sind die Haltestellen, welche bisher noch gar keine Kante aufweisen.» Denn: «Zu steile Klapprampen können von Rollstuhlfahrenden nicht befahren werden. Die Personen schlagen mit der Fussraste oder dem Kippschutz am Rollstuhl auf.»

Langes Warten auf die Norm

Im Dezember 2014 hat der Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute die Norm 640 075 publiziert. In der Praxis seit 2015 bedeutet dies, dass neu gebaute Haltestellen nach Möglichkeit Haltekanten mit 22 Zentimetern aufzuweisen haben. «Nach Möglichkeit» bedeute, dass diese Norm gilt, wenn sie vernünftigerweise technisch und verhältnismässig anwendbar ist, so Petri: «Ansonsten sind nur 16 Zentimeter möglich.»

Selbst bei neueren Haltestellen, bei denen Umbauten dem Anschein nach klar nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes durchgeführt wurden, sind die Haltekanten teilweise deutlich zu wenig hoch. In einzelnen Fällen beträgt die Kantenhöhe auch bei diesen neueren Haltestellen nicht mehr als 4 Zentimeter (zum Beispiel bei der Bushaltestelle Rötzmattweg oder der Bushaltestelle Fachhochschule), bei einigen anderen 13 Zentimeter oder deutlich darunter.

Bei der Haltestelle Fachhochschule beträgt die Kantenhöhe nicht mehr als 4 Zentimeter. Bruno Kissling

Neue Haltestellen werden nach gültiger Norm gebaut

Stadtbaumeister Kurt Schneider. Bruno Kissling

Auf die Situation angesprochen weist Kurt Schneider, Leiter der Direktion Bau und Oltner Stadtbaumeister, ebenfalls auf die Norm des Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute hin und betont: «Wenn 22 Zentimeter infolge der geometrischen Verhältnisse nicht möglich sind, sind zum Beispiel auch 16 Zentimeter zugelassen.» Zudem definiere die Norm noch weitere Aspekte, die es ebenfalls zu berücksichtigen gelte.

Die Stadt Olten passe, wie der Kanton Solothurn oder andere Gemeinden, die Haltekanten dann an, wenn ein Umbau oder eine Erneuerung fällig seien, so Schneider weiter und gibt zu bedenken: «Ein frühzeitiger Ersatz bedeutet, dass Werte und graue Energie vernichtet werden.»

Die Frage, ob die neueren Haltestellen mit niedriger Kante vor oder nach der Publikation der Norm durch den Verband im Dezember 2014 gebaut wurden, beantwortet Schneider nicht: «Die Beantwortung dieser Frage würde einen unverhältnismässigen Aufwand auslösen.» Er ergänzt aber: «Neuere Haltestellen wurden immer gemäss der jeweils geltenden Norm ausgeführt.»

Klar scheint dennoch, dass in diesen Fällen die Vernichtung von Werten und grauer Energie nicht vermeidbar sein wird. Denn, so der Stadtbaumeister: «In der Regel halten solche Infrastrukturanlagen problemlos 50 Jahre.»

Procap: Argumente der Stadt überzeugen nicht

Die Aussagen der Stadt könne er nicht beurteilen, so Petri. Die Argumente von Kurt Schneider überzeugen ihn aber nicht vollends, wie er sagt: «In den ersten zehn Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes sind viele Bushaltestellenbesitzende und Busbetreibende das Problem nicht proaktiv angegangen. Darum haben wir heute so viele Versäumnisse.»

Auch die Haltung der Stadt, das Bundesgesetz im Zuge von allgemeinen periodischen Sanierungen umzusetzen, löst bei ihm Unverständnis aus: «Es war nicht der Wille des Parlaments, dass dies lediglich im Zuge von allgemeinen periodischen Sanierungen erfolgen solle, darum hat der Bund eine Frist von 20 Jahren für den ÖV festgelegt.»

Ähnlich auch die Reaktion Petris auf den Hinweis zur Vernichtung von Werten und grauer Energie, denn das Energiegesetz könne nicht so gegen das Behinderungsgleichstellungsgesetz ausgespielt werden. Letztlich, so Petri, sei entscheidend, dass jeweils die am wenigsten benachteiligende Lösung für Menschen mit Behinderungen gewählt werde. «Dabei kann auch ein gewisser Aufwand verhältnismässig sein, zum Beispiel Landerwerb für die Anpassung einer Haltestelle.»

Stadtverwaltung geht von Fristverlängerung aus

Eine Umsetzung des Bundesgesetzes wird in Olten innerhalb der Frist bis Ende des Jahres nicht möglich sein, erklärt Stadtbaumeister Schneider: «Dies wäre nur mit personell und finanziell unbeschränkten Mitteln möglich.» Sorgen scheint das der Stadtverwaltung aber nicht zu machen. Denn, so Schneider lakonisch: «Wir gehen davon aus, dass es eine Fristverlängerung geben wird.»

Auch diese Haltung stösst bei Remo Petri von Procap auf wenig Gegenliebe: «Eine Fristverlängerung wurde vor einigen Jahren im Parlament in Bern diskutiert. Der Bund hat eine solche Verlängerung abgelehnt.»

Für Olten könnte das unter Umständen teuer werden, wie Petri erklärt: «Ab 2024 ergibt sich für betroffene Personen und beschwerdeberechtigte Organisationen ein Klagerecht gegen diskriminierende Personentransporte respektive Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen