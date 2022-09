Olten: Gleiche Startzeiten bei Kindergarten und Primarschule?

Volksschule Soll es in Olten bald gleiche Startzeiten für Kindergarten und Primarschule geben? Die Primarschule und der Kindergarten haben in der Stadt Olten morgens unterschiedliche Startzeiten. Das könnte sich nun aufgrund eines Vorstosses ändern. Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.09.2022, 20.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Primarschüler und Kindergärteler können morgens den Schulweg nicht zur selben Zeit gehen, weil sie unterschiedliche Startzeiten haben. Themenbild/Ralph Ribi

Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern kennen das Problem der unterschiedlichen Einlaufzeiten: In Olten beginnt die Primarschule bereits um 7.45 Uhr, der Kindergarten allerdings erst eine halbe Stunde später. Das bringt für berufstätige Eltern einen höheren Koordinationsaufwand mit sich. Zudem können Geschwister nicht gemeinsam den Schulweg meistern; das ältere Kind kann so das jüngere nicht auf mögliche Gefahren hinweisen.

Für Manfred Schoger von der GLP, der mit einem Auftrag die Angleichung der Startzeiten für Kindergarten und Primarschule fordert, wäre dies «eine kleine Massnahme, um Olten familienfreundlicher zu machen».

Stadtrat sieht Problem ebenfalls

Tatsächlich sieht auch der Stadtrat das Problem und will eine Anpassung der Startzeiten prüfen. In der Vorstoss-Antwort mahnt Bildungsdirektor Nils Löffel allerdings bereits im Voraus, dass die «Vereinheitlichung der Startzeiten in jedem Fall Auswirkungen auf die künftige Gestaltung der Stundenpläne hat». Dies, weil Kindergarten und Primarschule eine unterschiedliche Lektionenzahl haben. Ebenfalls in die Überlegungen einfliessen sollen die Erkenntnisse aus der Elternumfrage.

Stundenplan-neutraler Vorschlag von Manuela Höfler

Auch das Gemeindeparlament sieht Handlungsbedarf und hat den Vorstoss einstimmig für erheblich erklärt. Manuela Höfler von den Grünen machte dabei einen Vorschlag, ohne dass die Stundenpläne zwingend angepasst werden müssten: Es müsste eine Betreuung für jene Kindergarten-Kinder vorgesehen werden, die gleichzeitig mit den Primarschul-Kindern einlaufen wollen. Die Lektionen des Kindergartens könnten in diesem Fall trotzdem später beginnen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen