Klimapositiver Kaffee aus Sambia: Kappeler Luca Costa forscht mit

Geschäftsidee In Sambia blüht bald der Spezialitätenkaffee – Solothurner Agronomen verschlägt es per Zufall in den Süden Afrikas Den 33-jährigen Unternehmer Luca Costa zog es von Kappel (SO) über Zürich in die Elfenbeinküste und darauf ins südliche Afrika. Dort baut er gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern eine Farm für klimapositiven Spezialitätenkaffee auf. Loriana Zeltner 27.12.2022, 16.00 Uhr

Kaffeebauer aus Kappel im nördlichen Sambia: Seit zwei Jahren bauen Luca Costa und seine beiden Geschäftspartner auf 780 Hektar Land die Mount Sunzu Coffee Farm auf. zvg

Für viele gehört eine gute Tasse Kaffee zum gewohnten Morgenritual. Während sich die meisten auf den Koffeinkick freuen, sieht Luca Costa die vielfältige Bohne mit anderen Augen: Seit zwei Jahren bauen er und seine beiden Geschäftspartner auf 780 Hektaren Land die Mount Sunzu Coffee Farm im nördlichen Sambia auf.

Agronom auf Reisen

Luca Costa aus Kappel. zvg

Luca Costa, studierter Agronom ETH, wollte nach der Ausbildung über den Tellerrand hinaussehen und landwirtschaftliche Produktionssysteme ausserhalb der Schweiz kennen lernen, denn «die Schweizer Landwirtschaft ist für das Welternährungssystem wenig relevant».

Mit dieser Motivation habe er den Sprung in die Landwirtschaft in Afrika geschafft. «Ich konnte die Schweizer Unternehmer Fredy Hiestand und Johann Dähler dabei unterstützen, Kautschuk-, Kakao- und Agroforstfarmen in der Elfenbeinküste zu etablieren», erzählt Luca Costa.

Nach dem Aufenthalt an der Elfenbeinküste kehrte er in die Schweiz zurück und arbeitete für den Chocolatier Läderach an der Schnittstelle zwischen der Schweizer Manufaktur und den Ursprungsländern des verwerteten Kakaos. Während dieser Zeit bot sich die Gelegenheit, Land für ein selbstständiges Engagement in Sambia zu erwerben. Es folgten die zugehörigen Finanzpläne und eine intensive Suche nach Investoren, die an das landwirtschaftliche Geschäftsmodell im Süden Afrikas glaubten.

Mit Vitamin B vom Kakao zum Kaffee

Dass es Costa nach Sambia verschlug, ist einem Zufall zu verdanken. Der Geschäftspartner – ebenfalls Agronom – besitze ein gutes Netzwerk im afrikanischen Binnenland und erhielt über einen Kontakt die Option, Land zu kaufen, erzählt Costa. «Unser Plan war es nie, nach Sambia zu gehen und Kaffee anzubauen. Vielmehr suchten wir eine Möglichkeit, unsere Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen. Wir hielten Ausschau und begriffen Sambia als Chance.»

Seit zwei Jahren, also seit 2020, wird nun die Mount Sunzu Coffee Farm gehegt und gepflegt. Landvorbereitung, Installation von Bewässerungssystemen, Bodenaufbau und natürlich die Aufzucht der Arabica-Kaffeepflanzen – all dies wird zurzeit von den Farm-Betreibenden und 150 Mitarbeitenden aus den umliegenden Gemeinden umgesetzt. In zwei Jahren rechnen Costa und Partner mit der ersten Ernte.

Rund 115 Hektaren sind bereits bepflanzt. Nächstens sollen mit der Unterstützung neuer Investoren zwei weitere Felder entstehen, damit rund 200 Hektaren Land bestellt werden können. Ab 2024 exportiert die Farm Rohkaffee – die vom Fruchtfleisch der Kaffeekirsche getrennte Bohne –, der an Röstereien weltweit verkauft wird.

Nachhaltigkeit im Fokus

Bei den übrigen 580 Hektaren Farmland handelt es sich um sogenannten Miombo-Wald, der aktiv aufgeforstet wird. In dieser Nutzung der Landfläche zeigt sich ein Kernanliegen des Projekts: «Wir möchten einen Leuchtturm für die zukunftsgerichtete Landwirtschaft errichten. Unsere Farm zeigt Wege auf, ein Produktionssystem aufzubauen, das gute Ernten erzielt, ohne die Natur auszubeuten», erzählt Costa.

Mit anderen Worten: Das Ziel ist der Anbau von klimapositivem Kaffee. Die Farm soll mehr CO 2 speichern, als die Produktion freisetzt. Um dies zu erreichen, werden einerseits auf der Anbaufläche ökologische Prinzipien berücksichtigt, andererseits sorgt die Beforstung des umliegenden Waldes für mehr Biomasse, die CO 2 speichert.

«Wir kombinieren erfolgreich bekannte Konzepte nachhaltiger Landwirtschaft», erklärt der Agronom. Unter anderem habe man eine robuste Pflanzensorte gewählt, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziere, nutze Solarenergie, ein ressourcensparendes Bewässerungssystem und baue aktiv die Bodenfruchtbarkeit auf.

Eigene Kaffeemarke

Eine Kostprobe sambischen Kaffees wollten Costa und seine Partner schon vor 2024 vorlegen. Deshalb bauen die drei Unternehmer parallel zum Exportgut Rohkaffee eine eigene Produktmarke auf, genannt «Zambia Zambia Coffee». Dies sei für das Dreiergespann ein Weg, bereits jetzt zu lernen, wie sich der Markt verhalte.

Das Produkt wurde zunächst nur in Sambia selbst vertrieben, so Costa: «Die Kaffeemarke soll Sambia zelebrieren – das Lebendige, die Freude und die Vielfalt – wie auch den Landesstolz auf die eigenen Produkte zum Ausdruck bringen.

Ein Kaffee aus Sambia für Sambia, so leitet sich der Markenname her.» Aber nun wird im neu erstellten Onlineshop doch getestet, wie der sambische Kaffee in der Schweiz ankommt.

