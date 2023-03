Raiffeisenbank Olten: Gutes Ergebnis 2022

Generalversammlung Raiffeisenbank Olten: 10’000 Franken gehen an das Step4-Angebot Die Raiffeisenbank Olten feierte ihre erfreulichen Zahlen in der Stadthalle mit dem Komiker Massimo Rocchi. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Komiker Massimo Rocchi bestritt das Unterhaltungsprogramm und kam sehr gut an. Bild: Jürg Salvisberg / Oltner Tagblatt

Der Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Olten, Andrej Golob, befolgte an der Generalversammlung die Maxime der Gruppe, indem er sich nicht zu anderen Finanzinstituten äusserte. Er brauchte das Kürzel «CS» aber auch nicht in den Mund zu nehmen, um Werbung in eigener Sache zu machen.