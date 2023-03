Raiffeisenbank Untergäu über Milliardengrenze

Generalversammlung Bilanzsumme hat die Milliardengrenze geknackt: Raiffeisenbank Untergäu im Aufwind In der voll besetzten Raiffeisen Arena Hägendorf erfuhren die Genossenschafter und Genossenschafterinnen, dass der Umbau am Hauptsitz mit Wohnraum gekoppelt ist. Markus Angst Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Natalie Nyffeler (l.) und Petra Rudolf von Rohr (r.) traten an der virtuellen Generalversammlung 2022 im Verwaltungsrat die Nachfolge von Silvia Müller (2. v. l.) und Philipp Nellen (2. v. r.) an. Bild: ma

Die 924 Genossenschafter der Raiffeisenbank Untergäu (43 mehr als 2019) hatten gleich doppelten Grund zur Freude. Denn die vom Vorsitzenden der Bankleitung, Roland Bannwart, präsentierten Schlüsselzahlen 2022 zeigten allesamt in die gleiche Richtung – nach oben. Nach vierjährigem Unterbruch fand die Generalversammlung endlich wieder in der Raiffeisen Arena Hägendorf statt. Diese war prallvoll.

Ein Plus von 3,0 Prozent bei der Bilanzsumme, ein Wachstum von je 4,3 Prozent bei den Kundeneinlagen und Kundenausleihungen, 3,5 Prozent mehr Eigenkapital, ein um 26,2 Prozent besserer Geschäftserfolg und ein um 9,7 Prozent höherer Jahresgewinn zeugen von einem erfolgreichen Geschäftsjahr. «Nur schade», Roland Bannwart fand einen einzigen Wermutstropfen, «dass wir das Überschreiten der Milliardengrenze bei der Bilanzsumme vor einem Jahr nicht gemeinsam feiern konnten.»

Beratungen als Schlüsselkompetenz ausbauen

Ein wesentlicher Eckpfeiler des Erfolgs liegt, so Verwaltungsratspräsident Viktor Müller in seinem Jahresbericht, «in unserer hohen Beratungskompetenz.» So wurden die beiden Geschäftsstellen in Wangen und Kappel neu als Beraterbanken konzipiert. Das Gleiche ist auch für den Hauptsitz in Hägendorf geplant, wo noch im laufenden Jahr das Baugesuch für einen Neubau mitsamt Wohnraum eingereicht werden soll.

«Wir stehen von 7 bis 7 für unsere Kundinnen und Kunden zur Verfügung, und unser Erfolg unterstreicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind», betonte Viktor Müller.

Spezialangebot für Termingeldanlage

Wie ein Beratungsgespräch im Detail geführt wird, simulierten GV-Conférencier «Mige» Stalder («Schön, dass wir uns wieder einmal sehen!») und Sascha Kamber in einem lockeren Talk zum Thema «Sparen». Dabei machte der Anlagespezialist der Raiffeisenbank Untergäu den Genossenschaftern gleich ein attraktives Angebot: Wer bis Ende April eine fünfjährige Termingeldanlage zeichnet, profitiert von einem Zinssatz von 1,75 Prozent.

«Bühne frei» hiess es jedoch nicht nur für Sascha Kamber, sondern für all seine Kolleginnen und Kollegen. Roland Bannwart bat nämlich alle Mitarbeitenden unter grossem Applaus aufs Podium und bedankte sich bei ihnen für den grossen Einsatz in den vergangenen Jahren: «Ihr seid meine Helden des Bankalltags!»

Einen Spezialapplaus und Präsente gab es auch für die an der virtuellen GV 2022 neu gewählten Verwaltungsratsmitglieder Mitglieder Petra Rudolf von Rohr und Natalie Nyffeler sowie für die bereits 2020 ausgetretenen VR-Mitglieder Silvia Müller und Philipp Nellen.

