Unterflursammelstelle Winznau sollte im Grunde nicht fremdgehen

Gemeindeversammlung Unterflursammelstelle in Winznau: «So etwas gehört auf gemeindeeigenem Land gebaut» Die Gemeindeversammlung heisst den Bau einer Unterfluranlage bei der Landi sowie ein tiefrotes Defizit im Budget gut. Im Dorf muss ab 2023 mit einer Steuererhöhung gerechnet werden. Urs Huber 14.12.2021, 17.00 Uhr

Landi Winznau – im Winkel der geplanter Standort der neuen Unterflursammelstelle. Bruno Kissling

Nicht das Budget 2022 gab an der Winznauer Gemeindeversammlung am meisten zu reden; nein. Am meisten zu reden gab die Unterfluranlage Abfallsammelstelle auf dem Landi-Areal. Es gab mehrere Votanten mit der Ansicht, eine solche Anlage gehöre auf Gemeindeareal gebaut, zumal deren Schaffung mit Investitionen von 120'000 Franken verbunden sei. Dass die Fenaco als Landbesitzerin der Gemeinde das Grundstück für 20 Jahre kostenlos zur Verfügung stellt, wollte man, wie etwa Bernhard Iff erklärte, «in einem Dienstbarkeitsvertrag gesichert haben.» «Das wäre sowieso geschehen», so Gemeindepräsident Daniel Gubler.