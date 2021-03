Gemeinderatswahlen Im Untergäu wählen drei Gemeinden still In Fulenbach, Boningen und Rickenbach steht der neue Gemeinderat schon fest. In Wangen bei Olten hingegen gibt es drei mal soviel Kandidierende wie zu vergebende Mandate. Urs Huber 19.03.2021, 20.00 Uhr

Wer nimmt Platz im Gemeinderatsszimmer?

Hanspeter Baertschi

Es ist fast Usanz, dass speziell der Gemeinderat kleiner Kommunen in stiller Wahl bestätigt wird. In vier der sieben Untergäuer Gemeinden aber wird am 25. April 2021 gewählt.