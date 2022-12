Olten Wie weiter nach Volksnein zum Neubau Kunstmuseum? Nun soll eine Begleitkommission bei der Weiterentwicklung der Oltner Innenstadt mitreden Nach dem Nein zum Projektierungskredit Kirchgasse 8 und 10 formieren sich die Kräfte um die Weiterentwicklung der Oltner Innenstadt neu. Ein Vorstoss wollte den Prozess von einer parlamentarischen Kommission begleitet sehen. Er drang im Gemeindeparlament aber nicht durch. Urs Huber Jetzt kommentieren 16.12.2022, 12.00 Uhr

Er hatte es wohl gut gemeint, SVP-Parlamentarier Philippe Ruf. Und die Mitunterzeichnenden seines Vorstosses wahrscheinlich auch. Was der Vorstoss wollte? Die neu zu startende Entwicklung der Innenstadt sei durch eine nicht ständige parlamentarische Kommission zu begleiten. Ruf hatte seinen Vorstoss als dringlich eingereicht; eben weil die Zeit dränge. Die Dringlichkeit war unbestritten.

«Säulenheilige» stützen im Kunstmuseum Olten seit 2018 die Decke. Deren Tragfähigkeit nämlich lässt doch stark zu wünschen übrig. Bruno Kissling (Archiv)

Zu Recht. Längst zum vertrauten Anblick im Parterre des Kunstmuseums nämlich gehören zwei «Säulenheilige», welche das Obergeschoss abstützen. Und das bleibt vorderhand so. Man möge den beiden «Heiligen» Kraft wünschen.

Der im September 2022 vom Oltner Stimmvolk abgelehnte Projektierungskredit hätte einen Schritt zur Entschärfung dieser statischen Problematik bedeutet. Aber es kam bekanntlich anders. Und grad darum wollte Ruf von einer parlamentarischen Kommission den weiteren Verlauf der Entwicklung begleitet sehen.

«Wir müssen schliesslich mit der Lösung klarkommen.»

«Experten haben nämlich schon im ersten Versuch mitgewirkt», sagte Ruf. Deshalb sei es an der Zeit, Vertretende des Volkes an der Entwicklung der Innenstadt teilhaben zu lassen. Diese Praxis würde für eine breitere Abstützung sorgen, die Entwicklung in eine mehrheitsfähige Richtung steuern. «Wir hier in Olten müssen schliesslich mit der Lösung klarkommen», meinte Ruf. Ein zweiter Schiffbruch wie jener nach der Abstimmung zum Projektierungskredit sei auf jeden Fall zu vermeiden.

Der Stadtrat allerdings bevorzugte eine andere Lösung, jene einer maximal zwölfköpfigen Begleitkommission nämlich, wie Stadtpräsident Thomas Marbet erklärte. Die Fraktionen wären mit je einer Vertretung repräsentiert. «Es macht in unseren Augen Sinn, wenn die zusätzlichen Mitglieder auf der gleichen Stufe mitdiskutieren und nicht nur als Beisitzer oder Auskunftspersonen einbezogen werden», so Marbet weiter.

Damit lagen zwei Optionen auf dem Tisch: jene des Auftrags Ruf und jene des Stadtrates. Die Voten zeigten rasch: Der Vorschlag der Oltner Regierung stiess auf mehr Sympathie. Auch weil das Mitwirken einer parlamentarischen Kommission keine Erfolgsgarantie bedeute (Tobias Oetiker, Olten jetzt!) und das Geschäft früher oder später vor Parlament und Volk komme (Urs Knapp, FDP). «Letztlich hängt’s am Stadtrat», so Knapp. Dieser ist nämlich Planungsbehörde.

Stadtrat will Begleitkommission einsetzen

Heimlich mischte noch eine Variante mit, welche von der SP mit einem Auftrag bereits 2018 in Spiel gebracht wurde: Dem Stadtrat in der Entscheidungsfindung eine beratende Kommission beiseite zu stellen. Dies zu betonen, wurden alle Vertretenden der Fraktion nicht müde. Keinesfalls aber wolle man am Schluss drei Körperschaften, welche die Entwicklung der Innenstadt zu steuern suchten, hatte Luc Nünlist von der SP/Junge SP noch zu verstehen gegeben.

Wie soll es mit dem Kunstmuseum Olten in der Kirchgasse weitergehen nach dem Volksnein? Das Parlament will dazu eine Begleitkommission einsetzen. Bruno Kissling

Es kam nicht so weit: Mit 19 zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen votierte das Parlament gegen eine Erheblichkeitserklärung des Auftrags. Keine Gnade für den Vorstoss kannten die Fraktionen der Grünen, der SP/Junge SP und Olten jetzt!, während SVP und FDP den Vorstoss Ruf befürworteten. Da war sie wieder, die sattsam bekannte Bruchlinie.

Dabei spielte wohl noch nicht mal mehr die stadträtliche Antwort eine entscheidende Rolle. In dieser nämlich betont die Exekutive, im Fall einer Nichterheblichkeitserklärung auf Eigeninitiative hin eine Begleitkommission ins Leben zu rufen. Darin sollen neben Vertretenden des Parlaments auch Fachleute und Interessensvertretungen aus Bau und Kultur Einsitz nehmen.

