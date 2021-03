Gemeindeparlament Oltner Stadtrat hält an Massnahmen im Säliquartier fest – «Wir erwarten Rückendeckung» Die Exekutive hält an Verkehrsmassnahmen im Oltner Säliquartier fest und hofft dabei auf den Support im Parlament in der Sitzung vom Donnerstag. Urs Huber 24.03.2021, 17.20 Uhr

Die Beschilderung an der Einmündung Aarauerstrasse beim Friedhof, würde eigentlich genug aussagen. Bruno Kissling

Simpel und einfach ist die Erwartung des Stadtrates ans Gemeindeparlament. Jene nach Unterstützung nämlich in der Donnerstagssitzung. Oder wie sich Stadtpräsident Martin Wey pointiert ausdrückt: «Wir erwarten Rückendeckung.»

Massnahmen des Stadtrates zurücknehmen

Wofür nur? Nun: Ende Januar hatte Rolf Sommer den Anfang Januar 2021 vom Stadtrat publizierten Entscheid, dem Fluchtverkehr im Säliquartier via Barrieren und Strassensperre probeweise für ein Jahr auf die Pelle zu rücken, mit einem Vorschlag angefochten. Der war ebenso simpel wie einfach und verlangte, den Beschluss sofort aufzuheben. Und zwar in dringlicher Mission.

Die Dringlichkeit des Vorstosses wurde vom Gemeindeparlament Ende Januar mit 23 zu 16 Stimmen relativ deutlich verneint. Sommer hatte argumentiert, die vorgesehenen Massnahmen würden den Fluchtverkehr bei einem starken Unwetter oder im Katastrophenfall behindern, führten zu mehr klimaschädigenden Fahrten im Quartier oder aber der durch Barrieren und Sperren verursachte Umfahrungsverkehr würde zu massivem Mehrverkehr und Belastungen auf den an- deren Quartierstrassen führen, was wiederum nicht nachhaltig sei. Bilanz heute: Der Stadtrat hält an seiner Absicht und seinem Beschluss fest.

Beschwerden kommt keine aufschiebende Wirkung zu

Der politische Kampf gegen das vom Stadtrat beschlossene Verkehrsregime Säliquartier kennt auch noch einen Nebenschauplatz. Dem stadträtlichen Beschluss war seinerzeit zu entnehmen, dass allfälligen Beschwerden keine aufschiebende Wirkung zukommen würde. Mittlerweile ist dieser Streitpunkt zumindest vorläufig geklärt, wie der stadträtlichen Antwort auf den Vorstoss Sommer zu entnehmen ist.

Das kantonale Bau- und Justizdepartement hatte Ende Februar dem Stadtrat den Rücken gestärkt und entschieden, möglichen Beschwerden würde tatsächlich keine ausschiebende Wirkung zufallen. Dieser Verfahrensentscheid war etwas in den Hintergrund geraten, weil der Stadtrat Ende Februar beschlossen hatte, die auf Anfang März terminierte Umsetzung der Massnahmen auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Beschluss kam überraschend

Inzwischen hatten sich die Verkehrszahlen nämlich deutlich reduziert und waren wieder auf Grössenwerte vormaliger Zeiten (Anfang 2020) gesunken. Der aufschiebende Beschluss damals kam überraschend, zumal der Stadtrat in seiner Begründung stets die Dringlichkeit des Vorhabens betont hatte und diese auch mit vielen Beispielen untermauert hatte.

Verkehrsmessungen und -beobachtungen, parlamentarische wie öffentliche Debatten. Sowohl der Volksauftrag «für mehr Begegnung im Säliquartier» (Juni 2020) als auch die dringliche Motion Ursula Rüegg «Verhinderung des Schleichverkehrs im Säliquartier» (November 2020) nämlich fanden im Parlament respektable Mehrheiten.

«Der Handlungsbedarf war somit offensichtlich»,

so Wey in seiner Antwort ans Parlament. Nun erhöht sich in jüngster Zeit die Zahl der Fahrzeugbewegungen aber wieder im fraglichen Quartier, wie auf Nachfrage zu erfahren war. Die Exekutive vermutet dahinter unter anderem die schleichende Aufhebung der Homeoffice-Pflicht. «Sobald diesbezüglich eine Lockerung erfolgt, ist geplant, die Massnahmen rasch umzusetzen», ist in der stadträtlichen Antwort weiter nachzulesen.

Zu den Gründen Sommers meint der Stadtrat, sowohl Barrieren wie Blumentröge seien notfalls mit geringem Aufwand zu entfernen. Das Argument des Mehrverkehrs sei nicht stichhaltig, da die verkehrsberuhigenden Massnahmen lediglich für eine Umlagerung sorgten.

Und: «Allfällige längere Wege für den berechtigten Verkehr in beschränktem Umfang dürften durch die Vermeidung von unberechtigten Verkehr mehr als wettgemacht werden.» Der Stadtrat beantragt, den Auftrag in Form eines Prüfungsauftrags nicht erheblich zu erklären.