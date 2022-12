Olten: Ausgaben für städtische Museen werden nicht plafoniert

Olten SVP-Parlamentarier Matthias Borner zu den Museen: «Dass immer alles mehr kostet, das ist kein Naturgesetz» SVP-Politiker Matthias Borner wollte mit seinem Vorstoss die Nettokosten der Oltner Museen fixieren. Er ging dabei von einem einst «versprochenen» Betrag von 1,6 Millionen Franken aus. Urs Huber Jetzt kommentieren 16.12.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oltner Museen würden zusehends mehr öffentliche Geld benötigen: Dies wollte Matthias Borner mit seinem Auftrag ändern. Im Bild das Haus der Museen. Bruno Kissling

«Der Auftrag hätte eigentlich ein Wink mit dem Zaunpfahl sein sollen.» Eine Bemerkung von Initiant und SVP-Politiker Matthias Borner an die Adresse des Stadtrates, die auf die Abstimmungsschlappe anspielte. Im Herbst 2022 fiel der Projektierungskredit für die Liegenschaften 8 und 10 an der Kirchgasse in Olten durch an der Urne. Dass aus dem Wink nichts wurde, liegt am übervollen Auftragskalender des Oltner Parlaments. Borner hatte den Auftrag im November 2021 eingereicht.

Die Kosten steigen und steigen

Matthias Borner. Hanspeter Bärtschi

Nach Ansicht Borners nämlich steigen die Kosten für die Oltner Museen stetig an. Dies entgegen den seinerzeitigen Versprechungen, die mit der Schaffung des Hauses der Museen einhergingen. Im Budget 2015 hatte der Stadtrat die Kosten aller dreier städtischen Museen auf 1,6 Millionen Franken veranschlagt und von Synergien gesprochen, die mit der Reduktion der Häuser von drei auf zwei hätten eintreffen sollen.

Eine Summe, die Borner jetzt als Referenz hernimmt. Mit seinem Auftrag nimmt er den Stadtrat beim Wort und will ihn beauftragen, die Kosten der Oltner Museen auf diese Summe zu senken. Denn mittlerweile sei diese im Budget 2022 bereits mit 2,49 Millionen Franken veranschlagt. Nach Borners Einschätzung habe der Stadtrat demnach ein Glaubwürdigkeitsproblem. «Dass immer alles mehr kostet, das ist kein Naturgesetz», hielt er dem Stadtrat vor.

Längere Öffnungszeiten und Klimatisierung als Kostentreiber

Stadtpräsident Thomas Marbet gestand ein, dass sich «die Annahmen bezüglich Kostenentwicklung und punkto Synergien nicht in erwartetem Ausmass» entwickelt hätten. Er machte unter anderem die zusätzlichen Kosten geltend, welche durch erweiterte Öffnungszeiten, durch die notwendige intensive Betreuung der Sammlungsbestände und die Kostenentwicklung im Energiesektor entstanden seien. Aufgrund der Hitzesommer musste die Klimatisierung des 4. Stocks im Haus der Museen umgesetzt werden.

«Die Nettokosten der Museen wurden für die Sparjahre plafoniert», gab Marbet auch zu verstehen. Das heisse aber nicht, dass sie in Zukunft so bleiben müssten. «Das wäre auch eine Ungleichbehandlung mit anderen städtischen Angeboten, deren Kosten sich je nach Bedarf unterschiedlich entwickeln», so Marbet.

Kostenentwicklung ist nachvollziehbar

Der Stadtrat blieb mit dieser Haltung nicht allein. Die Kostenentwicklung sei nachvollziehbar (Denise Spirig, Olten jetzt!) oder ein attraktives Museum brauche auch attraktive Öffnungszeiten (Yael Schindler, Grüne) waren Argumente, denen sich auch die SP/Junge SP anschloss.

Eher skeptisch gab sich die Fraktion der FDP: «Mehrleistungen sind nicht immer sinnvoll», erklärte Thomas Fürst. Und es sei nicht opportun, immer mit Leistungsabbau zu drohen, wenn die Gelder nicht im erwarteten Sinne gesprochen würden. Fraktionskollege Nico Zila sprach von einem gewissen Glaubwürdigkeitsproblem der Politik, welches ausserhalb des Parlamentssaals durchaus wahrzunehmen sei. Ein Aspekt, der auch von Thomas Kellerhals (Mitte/EVP/GLP-Fraktion) ins Feld geführt wurde.

Der Auftrag Borners wurde schliesslich mit 17 zu 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen nicht erheblich erklärt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen