Olten soll neue Veloverbindung zwischen Stadtseiten erhalten

Gemeindeparlament Olten könnte eine neue Veloverbindung durch den Bahnhof erhalten – alter Posttunnel soll reaktiviert werden Der alte Posttunnel beim Bahnhof soll als neue sichere Querung für Velofahrerinnen und Velofahrer ausgebaut werden. Das Oltner Gemeindeparlament hat einen entsprechenden Vorstoss des Grünliberalen Christian Ginsig überwiesen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 28.01.2022, 13.01 Uhr

So sieht der alte Posttunnel derzeit aus. Die Parlamentsmitglieder konnten diesen im Herbst 2020 begehen. zvg/Christian Ginsig

Der Grünliberale Christian Ginsig arbeitet bei den SBB und macht sich für eine sichere Veloverbindung durch den alten Posttunnel stark. Bruno Kissling

Es fehlt eine sichere Stadtseitenverbindung für den Veloverkehr in Olten. In diesem Punkt waren sich alle Parteien auch mit dem Stadtrat einig an der Gemeindeparlamentssitzung vom Donnerstagabend. Daher möchte der Grünliberale Christian Ginsig den 4,5 Meter breiten und 2,7 Meter hohen stillgelegten Posttunnel beim Bahnhof Olten als neue sichere Veloverbindung zwischen den beiden Stadtseiten nutzen.

Diese zentrale Komponente fehle in Projekt Neuer Bahnhofplatz, heisst es in seinem Vorstoss. Idealerweise könne man die Bauarbeiten für die nötige Querverbindung zwischen den neuen über 1000 geplanten Veloabstellplätzen und dem alten Posttunnel gleich im Rahmen des Bahnhofsprojekts angehen, sagt er. Das Projekt Neuer Bahnhofsplatz dürfe deswegen aber zeitlich nicht gefährdet oder beeinträchtigt werden. Die Lage der Stadtseitenverbindung beim Bahnhof mit 80'000 täglichen Pendlerinnen und Pendlern sei ideal, heisst es im Vorstoss weiter.

Für einen Anschluss an den Posttunnel müsste der Grundriss der geplanten Velostation unter dem neuen Bahnhofsplatz geringfügig angepasst werden. Zwischen Velostation und Posttunnel müsste ein 50 Meter langer, unter der Bahnhofstrasse verlaufender und Gleis 1 bis 4 querender Verbindungstunnel erstellt werden. zvg

Im Lauf seiner Ausführungen machte Ginsig klar, dass man mehr Druck bei den SBB aufsetzen müsse - sein eigener Arbeitgeber -, damit etwas erreicht werde und nannte dafür positive Beispiele: In Wil SG hätte es zuerst grösste Widerstände gegeben von Seiten SBB, ebenfalls einen alten Posttunnel als Veloverbindung zu nutzen; aber Stadtrat und Gemeindeparlament seien hartnäckig gewesen und hinter dem Projekt gestanden. Er sagt:

«Wenn man etwas will, schafft man es selbst bei den SBB.»

Man müsse einfach hart auftreten.

FDP, Olten jetzt! und SP/Junge SP mehrheitlich dagegen

In der anschliessenden Diskussion zeigte sich, dass die Meinungen diesmal nicht entlang dem üblichen Links-bürgerlich-Schema verliefen. So habe die FDP zwar Sympathien für das Anliegen, aber eine Umnutzung sei laut den Antworten des Stadtrats sehr schwer möglich, sagte Sprecher Deny Sonderegger. Zudem sei es eine Tatsache, dass die SBB kein Wille oder kein Interesse an einem Verkauf oder an einer Umnutzung zeigten.

In der Vorstossantwort machte der Stadtrat unter anderem darauf aufmerksam, dass die Bundesbahnen den eigenen Posttunnel derzeit und eventuell längerfristig für die Bahnhofslogistik benötigten. Der Stadtrat schloss so, dass Planungs- und Projektierungsarbeiten für einen Ausbau als Veloverbindung mit hohen Kosten verbunden wären und unter diesen Vorzeichen keinen Sinn machten.

Auch Olten jetzt! wollte den Auftrag nicht überweisen. Es stehe wirklich so im Reglement, dass der alte Posttunnel zwingend von aktuell 4,5 Meter auf minimal 6 Meter verbreitert werden müsste, sagte Sprecher Tobias Oetiker. Nach Einschätzung der SBB käme ein solcher Eingriff einem Neubau gleich. Auch die Fraktion SP/Junge SP war zu einem grossen Teil dagegen.

Grüne, CVP/EVP/GLP-Fraktion ein Teil der SVP setzten sich dafür ein

Klar dafür waren hingegen die Grünen. Eine Lösung in 15 bis 20 Jahren könne nicht das Ziel sein, sagte deren Sprecher Lukas Lütolf. Angedacht ist, die Martin-Disteli-Unterführung dereinst in einem nächsten Ausbauschritt 2035 zu einer innerstädtischen Veloverbindung auszubauen. Auch ein Teil der SVP-Fraktion konnte sich mit dem Anliegen anfreunden. Es leuchte ihr nicht ein, wieso Bedürfnisse der Velofahrenden immer nach hinten geschoben würden, sagte Sprecherin Ursula Rüegg.

Sie verwies auf die Mittagszeit, wenn jeweils Dutzende von Schülerinnen und Schülern via Postplatz auf die rechte Stadtseite fahrten – was immer wieder zu gefährlichen Situationen führen würde.

«Ich glaube daran, dass eine Lösung gefunden werden kann.»

Bei der Abstimmung kam es dann überraschend zum Patt: 19 Mitglieder stimmten für die Erheblichkeit des Vorstosses, 19 dagegen, dies bei 2 Enthaltungen. Parlamentspräsident Florian Eberhard verhalf mit seinem Stichentscheid zum Ja. Nun wird der Stadtrat beauftragt, mit den SBB als Grundeigentümerin die nötigen Gespräche zur Abtretung und Umnutzung des Posttunnels zu führen.

Das Projekt in Wil SG ist derweil schon ausgereifter: Da hat das Gemeindeparlament vergangenen Herbst einen Projektkredit in Höhe von 800'000 Franken bewilligt. Ein Zeithorizont für die Realisierung ist noch nicht angegeben; doch es gibt eine Kostenschätzung von 15,5 Millionen Franken für das Projekt.

