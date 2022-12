Olten: Wird jetzt auch der Klosterplatz autofrei?

Verkehr Ist bald auch der Klosterplatz autofrei? In der Stadt Olten stehen sich gegensätzliche Vorstösse gegenüber Mehr Raum für den motorisierten Verkehr auf der einen, mehr Raum für den Langsamverkehr auf der anderen Seite. Jahrzehnte währende Gewohnheiten geraten in Olten über diese Meinungsverschiedenheit ins Wanken. Urs Huber Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Der Klosterplatz: Künftige Flaniermeile wie die Kirchgasse oder weiterhin Parkierungsmöglichkeit für den motorisierten Verkehr? Bruno Kissling

2013 wurde die verkehrsfreie Kirchgasse Olten ihrer Bestimmung übergeben. Langsamverkehr war Trumpf, das Velo stand kurz vor der Seligsprechung, Trottinetts gab's damals deutlich weniger, die Musse der Flanierenden wurde partiell zum Mass aller Dinge. Wer entschleunigt durchs Leben gehen wollte, erlebte so etwas wie Urstände. Die Neuzeit hatte sich gegen Jahrzehnte währende Gewohnheiten durchgesetzt. Der Verkehr musste «draussen» bleiben.

Mittlerweile liegt auch eine Forderung des Schweizerischen Städteverbandes auf dem Tisch: Tempo 30 müsse in Städten zur Norm werden; auf allen Strassen. Das ist ebenso überraschend wie neu. Dabei stehen nicht zwingend Umweltgründe im Raum. Ziel ist viel mehr, mit der Temporeduktion Lärmemissionen zu reduzieren.

Und jetzt: Quasi im selben Atemzug holen Teile des Oltner Gemeindeparlamentes zum nächsten Vorstoss aus. In einem überparteilichen Auftrag Klosterplatz wird der Stadtrat beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zur Entwicklung des Klosterplatzes analog zur Kirchgasse zu unterbreiten. «Dabei soll das Potenzial als Ort der Begegnung mit hoher Aufenthaltsqualität und die zeitnahe Kompensation der aufgehobenen Parkplätze berücksichtigt werden», schreiben die Initianten.

Kampfzone Verkehrsraum: Es melden sich die Motorisierten

Der Kampf um Anspruchsanteile für Verkehrsteilnehmende wird also intensiver. Olten ist da keine Ausnahme. So lancierten Mitte September Urs Knapp (FDP) und Mitunterzeichnende einen Auftrag mit der Bitte an den Stadtrat, die Bevölkerung in Stadt und Region zu befragen, wie die Rahmenbedingungen für die motorisierte Mobilität verbessert werden können.

Urs Knapp. Achim Günter

Die «Motorisierten» melden sich zu Wort. Pikant: Im September hatte die Stadt eine Umfrage zum Veloverkehr lanciert. Gestützt auf die Antworten will die Stadt diesen aktiv und gezielt fördern. Mit der Umfrage ermittle man Ausgangslage und Handlungsbedarf. «Um die Inhalte und Massnahmen des Masterplans möglichst frühzeitig auf die Bedürfnisse der Velofahrenden in Olten auszurichten.»

Was Knapp anregt: Vor dem Hintergrund einer Entwicklung Richtung Nachhaltigkeit dürfte die motorisierte Mobilität auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Bis 2040 wollten die Schweizer Automobilhändler keine Fahrzeuge mehr verkaufen, die mit fossilen Treibstoffen betrieben werden. Parallel dazu würden selbstfahrende Fahrzeuge in Städten mittelfristig wichtig und den öffentlichen Verkehr ergänzen.

Mehr Ladestationen, mehr Parkplätze

Knapp listet eine Zeile von Fragen auf, welche auf die bedürfnisgerechte Gestaltung der motorisierten Mobilität abzielen: Antworten darauf sollen in die anstehende Revision der Ortsplanung einfliessen. Wo stossen Autofahrende in der Stadt Olten auf Schwachstellen, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind? Wo braucht es mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge? An welchen Orten genügen die Strassenkapazitäten nicht mehr? Wo fehlt es an Parkplätzen?

Die stadträtliche Antwort auf den Vorstoss liegt vor. «Eine Befragung der Bevölkerung in Stadt und Region zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den motorisierten Verkehr erscheint dem Stadtrat nicht erforderlich und zielführend.» Denn für Planung und Bewirtschaftung des Hauptstrassennetzes sei zum einen der Kanton zuständig.

Und zum andern gingen Massnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Angebotes für den motorisierten Individualverkehr mit Leitbild und Regierungsprogramm der Stadt nicht konform. Im Bereich Verkehr/Mobilität würden als Grundlagen der Ortsplanung neben dem Masterplan Velo ein Netzplan Fussverkehr und ein Parkraumkonzept erarbeitet, hält Stadträtin Marion Rauber fest. Darin könne auch die Ausscheidung von Parkflächen für Elektromobile geprüft werden, abgestimmt auf die technische Entwicklung und Ausbaupläne der Aare Energie AG. Gemäss Stadtrat soll der Vorstoss Knapps nicht erheblich erklärt werden.

Klosterplatz: Antwort steht noch aus

Die Antwort auf den Vorstoss Klosterplatz steht aus. Bereits Mitte Juni 2022 hatten Lukas Lütolf und Gian Baumann (Junge Grüne Olten) eine Kleine Anfrage zum Klosterplatz gestartet. Nämlich, ob bereits Vorstellungen zur künftigen Entwicklung oder allfälliger (Um)Nutzung der Parkplätze auf dem Klosterplatz vorhanden seien.

Der Stadtrat hatte geantwortet, der Entscheid über die weitere Nutzung des Klosterplatzes wie auch anderer Plätze in der Innenstadt als Parkplätze sei Gegenstand des geplanten Parkraumkonzeptes. «Für einen alternative Nutzung bestehen erste Ansätze, die im Falle einer Verkehrsbefreiung vertieft werden könnten.»

