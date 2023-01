Franz Hohler hat Geburtstag - seine Heimatstadt Olten feiert mit

Geburtstag Der Vater des Totemügerli wird 80-jährig: In Olten wird das Franz-Hohler-Halbjahr eingeläutet Franz Hohler, berühmter und bekannter Sohn der Stadt, wird Anfang März 80-jährig. Stadt und Kulturbetriebe machen sich auf, Geburtstag und Geburtstagskind gerecht zu werden. Urs Huber Jetzt kommentieren 26.01.2023, 17.00 Uhr

Franz Hohler wird im März 80-jährig. Die Stadt Olten nimmt dies zum Anlass, dem Kabarettisten und Literaten die Ehre zu erweisen. Bruno Kissling

Ja, sie traf's schon richtig, Luisa Bertolaccini. Die Leiterin des Historischen Museums Olten meinte an der Medienkonferenz, jedes Kind kenne Franz Hohler. Jedenfalls die, die sich noch an die legendäre Kindersendung «Spielhaus» erinnern können. Dort nämlich gab's seinerzeit die Sendung «Franz und René». «War die angesagt, dann hiess das für uns Kinder jeweils: ab in die gute Stube vor den Fernseher.»

Und jetzt wird dieser Franz Hohler, dieser Jungbrunnen, der ewig aktuelle, zeitkritische und durchaus versöhnliche und polyglotte Kabarettist, Literat und Oltner 80-jährig. Wo immer von Hohler die Rede ist, taucht «ds Totmügerli» auf, dieses Sprachwerk mit «Schöppelimunggi» und «Houderebäseler», die dem «Totemügerli» und dem «Blindeli» begegnen und denen es darob so «id Chnöde lötet», dass zumindest einer der beiden auf Nimmerwiedersehen verloren geht. Hohler ist darob nicht verloren gegangen, sondern hat sich in die Seelen mehrerer Generationen gebrannt.

Die Stadt feiert und Franz Hohler feiert mit

Item: Die Stadt fühlt sich geehrt, dem grossen, zwar weggezogenen, aber stets mit Olten verbundenen Sohn zu Ehren ein schieres Franz-Hohler-Halbjahr auszurufen. So waren die institutionellen Kulturbetriebe der Stadt allesamt vertreten an der Medienkonferenz, präsentierten ihre Aktivitäten.

Auch wenn das Programm zum Oltner Hohler-Jahr noch nicht in Stein gemeisselt ist, so viel steht fest: Die Festivitäten beginnen am 1. März, dem Geburtstag des kreativen Meisters. Und zwar mit der Eröffnung eines Buches, in welchem sich alle Interessierten mit einem Geburtstagswunsch für Hohler eintragen können.

Auch wenn das Programm zum Oltner Hohler-Jahr noch nicht in Stein gemeisselt ist, so viel steht fest: Die Festivitäten beginnen am 1. März, dem Geburtstag des kreativen Meisters. Und zwar mit der Eröffnung eines Buches, in welchem sich alle Interessierten mit einem Geburtstagswunsch für Hohler eintragen können.

Und mit dem 5. Mai 2023 startet im historischen Museum Olten dann als effektive Ouvertüre die Ausstellung unter dem momentanen Arbeitstitel «Ein bunter Strauss zum Achtzigsten». Die eine oder andere Preziose aus dem Wirkungskreis Hohlers werde mit Sicherheit in der Ausstellung vertreten sein, so Luisa Bertolaccini.

Kunstmuseum mit drei Ausstellungen

«Franz Hohler - Hallo. Guten Tag. Oder gute Nacht». Wenn dieser Titel mal keine Ansage ist: Auch das Kunstmuseum Olten präsentiert Anfang Mai gleich zwei Ausstellungen. Es werden ausgewählte Schweizer Künstlerinnen und Künstler, die mit Hohlers Werk persönliche Erinnerungen verbinden oder gar mit dem Jubilar befreundet sind, zur Teilnahme an der Ausstellung eingeladen.

Pipilotti Rist und Roman Signer etwa werden dabei sein. Die Künstlerschaft zeigt je eine neue Arbeit, die auf ein bestimmtes Werk Hohlers reagiert oder mit einem Text, einem Musikstück oder einer Darbietung in Beziehung tritt. Die Auswahl erfolgt gemeinsam mit Franz Hohler.

Hohler kuratiert Schatzkammer Sammlung IV

In der Reihe «Schatzkammer Sammlung», in der seit nunmehr zwei Jahren Oltnerinnen und Oltner ihre eigene Auswahl aus der Museumssammlung präsentieren, wird auch Franz Hohler selbst eine Ausstellung ausrichten. Gemeinsam mit den Kuratorinnen stellt er aus den Beständen der Kunstsammlung seiner Heimatstadt eine sehr persönliche Werkauswahl zusammen, die ganz nach seinem Gusto präsentiert wird.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kunstmuseum, in der christkatholischen Kirche nebenan, stellt die Kirchgemeinde dem Jubilar ihre Räume für eine weitere Ausstellung zur Verfügung. Sie zeigt zum ersten Mal überhaupt den Künstler als Fotografen. Für die Präsentation einer Auswahl der über viele Jahre entstandenen Sujets bietet die Empore des Kirchenraums ein wunderbares Ambiente.

Und dann noch ein Zugsunglück

Die Dresdner Schauspielerin Elisabeth Hart, seit Jahren mit Hohler freundschaftlich verbunden, und der Oltner Schriftsteller und Satiriker Rhaban Straumann führen während der Ausstellungsdauer in den Museumsräumen das Schauspiel «Zugsunglück» auf. Hohler hat das Stück extra für sie geschrieben.

Buch- und Kabarett-Tage stehen natürlich im Hohler-Halbjahr auch nicht abseits. Die Rede ist von einer Franz Hohler-Gala (8. Mai). Hohler wird auch das Buchfestival mit seiner Gegenwart beehren. Und auch Olten Tourismus garniert den Geburtstagskuchen: Am 7. Juni wird Hohler gleich zwei Stadtrundgänge begleiten.

