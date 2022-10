Gastronomie So viele Take-aways wie sonst nirgends in Olten: Wie gehen die Betriebe rund um den Bifangplatz mit dieser Konkurrenzsituation um? Diverse Imbisslokale buhlen um die Kundschaft im Bifangquartier. Vor allem die knapp 9000 Studierenden, Lernenden sowie Schülerinnen und Schüler sind umworben. Wie die Take-aways damit umgehen, darauf haben einige Betreibende dieselbe überraschende Antwort. Fabian Muster Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Rund um den Bifangplatz ist die Imbiss-Dichte hoch. Bruno Kissling

Die Dichte an Take-aways in Olten ist rund um den Bifangplatz am höchsten. Da trifft man auf Kebab-Bude, Pizzalokal und Fast Food-Restaurant internationaler Imbissketten. Neben der arbeitenden Bevölkerung und den Quartierbewohnenden zielen all die Gastroangebote vor allem auch auf die zahlreichen Schülerinnen und Schülern sowie Studierende. Allein an der Fachhochschule Nordwestschweiz sind 3300 Personen eingeschrieben; dazu kommen 4300 Lernende, Studierende und Kursteilnehmende des Berufsbildungszentrums.

Zwar etwas weiter weg, aber auch Teil der Bildungsstadt sind die Kantonsschülerinnen und -schüler: So kommen nochmals 1100 Jugendliche dazu, die einen Kebab oder einen Burger bestellen könnten. Das Potenzial ist mit gegen 9000 Personen riesig, die vor allem wochentags auf der Suche nach einer günstigen Mahlzeit sind. Auf dem Rundgang durch die Take-away-Szene im Bifangquartier machen wir drei Erkenntnisse.

Das Zielpublikum ist bei vielen Take-aways klar: die junge, aber kaum kaufkräftige Kundschaft. Sie haben speziell günstige Angebote für diese Klientel, wie auch unsere Umfrage zum Studienstart zeigte. Auffällig ist, dass sich der Beitrag von 10 Franken als Schmerzgrenze durchgesetzt zu haben scheint: Bei «Tütüs Pizzaexpress» gibts ein Angebot mit Pizza und Getränke für diesen Beitrag, auch bei den beiden langjährigen Imbissbuden «Multipoint» und «Tiffany» – je ein Döner, Dürüm oder Kebab-Box inklusive Getränk.

Und das neue Lokal «Gourmet 53» ist sogar noch etwas günstiger: Dort gibt es den Kebab, Hamburger oder die Pizza mit Pommes und einem Getränke für 9.90 Franken. Günstiger gehts nur, wer sich bei «Wokami» oder «Subway» im «KinoKoni» ein Nudelgericht oder mit dem «Sub des Tages» zufriedengibt – oder von zuhause was mitnimmt.

Eingebettet ins «KinoKoni»: Die beiden Fast Food-Angebote «Subway» und «Wokami». Patrick Lüthy

Etwas mehr verlangen die «Gusto Bar» für ein Mittagsmenü, nämlich für 10.90 Franken, und der neue «Twisty Chicken» im Oltimo-Gebäude, der künftig für das günstigste Menü auch 10.90 Franken einziehen will. Der Take-away, der auf Poulets in allen Variationen spezialisiert ist, soll demnächst öffnen – sobald die Betriebsbewilligung vom Kanton vorliegt. Seit neun Monaten wird umgebaut: Man musste dabei immer wieder auf Bewilligungen von Behörden warten, was alles verzögerte.

«Twisty-Chicken»-Mitbetreiber Mehmet Özyurt (Mitte) mit seinen beiden Mitarbeitern Baki Coban (links) und Said Musawi im Lokal, das für rund 50 Personen Platz bietet. Patrick Lüthy

Um das eigene Angebot zu bewerben, will Mehmet Özyurt, der das Lokal zusammen mit seiner Frau Gökce Özyurt führen wird, Werbung im grossen Stil bei den drei Bildungsinstitutionen machen: Statt Flyer verteilt sollen je 300 Menüs an der Fachhochschule, dem Berufsbildungszentrum und an der Kantonsschule kostenlos verteilt werden, um die jungen Leute so ins Lokal für 50 Personen zu locken. Zudem wirbt Özyurt damit, dass es nur Papier und Karton als Verpackungsmaterial fürs Essen gibt, kein Plastik oder Aluminium.

Volkan Havayitli führt zusammen mit einem Geschäftspartner den Bifang Imbiss. Patrick Lüthy

Eine der Imbissbuden, die kein solches Angebot hat, ist der «Bifang Imbiss» an der Ecke Aarauerstrasse/Klarastrasse. Dieser befindet sich etwas aus dem Blickfeld der jungen Leute. Man habe kaum Studierende, sagt Ladenbetreiber Volkan Havayitli. Er verdient sein Geld mit Stammkundschaft, die aus Handwerkern und Quartierbewohnerinnen besteht. Zudem arbeitet er mit der Onlineplattform Eat.ch zusammen. Mit den Essensbestellungen macht er deshalb mehr Umsatz als mit der Laufkundschaft im Laden.

Es ist ein Satz, den wir so oder ähnlich von den verschiedenen Take-away-Betreibenden immer wieder hören:

«Die Konkurrenz interessiert uns nicht.»

Etwa von Bejhan Asanoski vom Tütüs Pizzaexpress in der Aarauerstrasse. «Wir schauen nicht, was andere machen.» Man habe ein eigenes Konzept, eine Stammkundschaft und sei zudem der älteste Pizzalieferdienst auf dem Platz Olten. Seit 1995 verdient Asanoski sein Geld vor allem mit dem Lieferdienst. Fünf Fahrzeuge mit beheizbaren Öfeli sorgen dafür, dass die Pizzen auch bei der Kundschaft noch warm sind.

«Tütüs» ist nach eigenen Angaben der älteste Pizzalieferdienst auf dem Platz Olten. Patrick Lüthy

Er findet etwas Abwechslung im Gastroangebot vorteilhaft. «Wenn jemand mit neuem Konzept kommt, bereichert dies das Angebot. Man kann nicht jeden Tag Pizza essen.» So schaut er gelassen auf die Konkurrenz, die sich mit «Twisty Chicken» gleich gegenüber seines Lokals installiert hat.

Auch Süleyman Nagas fürchtet die Konkurrenz nicht. Er hat mit seinem «Multipoint» an der Ecke Aarauerstrasse/Bifangstrasse vielleicht den prominentesten Platz aller Imbissbuden. Er sagt, während er wild mit den Händen gestikuliert:

«Wenn du deinen Job gut machst, zum Leben positiv eingestellt bist, kommen die Leute immer wieder zu dir.»

Süleyman Nagas (rechts) führt den «Multipoint» im Bifangquartier, neben ihm sein Bruder Aziz Nagas. Patrick Lüthy

Nicht die Imbissbuden sieht er primär als seine Konkurrenten an, sondern die grossen Detailhändler wie Migros und Coop, die vor Jahren begannen, sich auch einen Teil des Kuchens bei der schnellen Verpflegung abzuschneiden. «Sie machen uns kaputt.» Nagas, der auch den «Noon Imbiss» in der Kirchgasse betreibt, beschwert sich darüber, dass es schwierig geworden sei, die guten Standorte etwa an Bahnhöfen oder in dessen Nähe zu erhalten. Er sei aber guten Mutes, dass es für eine weitere Filiale bald klappe, sagt Nagas.

Vor kurzem hat mit «Gourmet 53» ein weiterer Imbissladen beim Bifangplatz eröffnet. «Ich will die Konkurrenz nicht kaputt machen», sagt Erdem Sükrü. Er sei in Olten bekannt, habe hier vor 20 Jahren seinen ersten Imbiss aufgemacht noch als Asylbewerber. Seit 2018 betreibt er zwei Läden in Aarau an der Bahnhofstrasse 53 – daher auch die Zahl 53 im Betriebsnamen. Und der Begriff «Gourmet»? Er soll als Abgrenzung zu den anderen Take-aways dienen. «Wir sind kein Imbiss, davon gibt es hier schon genug, sondern ein Familienrestaurant», sagt Sükrü.

Erdem Sükrü in seinem Lokal Gourmet 53, das vor wenigen Wochen eröffnete. Patrick Lüthy

Neben Verpflegung zum Mitnehmen soll seine Kundschaft in schönem Ambiente auch frühstücken, ein Glas Wein oder ausgedehnt zu Abend essen können. Dafür hat er in den vergangenen Monaten einen mittleren sechsstelligen Betrag investiert. Nun habe man das Lokal mal eröffnet, auch wenn noch nicht ganz alles fertig sei. Ausserdem kommt ab nächstem März ein Terrassenbereich dazu.

Die knapp 9000 jungen Leute haben eine grosse Auswahl an Take-aways. Doch es gibt sie noch, die Betriebe rund um den Bifangplatz, die keine Verpflegung zum Mitnehmen anbieten. Einer davon ist «Le Figaro» von Mauro Bello. Seit 18 Jahren führt der 50-Jährige das Bistro an der Unterführungsstrasse, wo der Verkehr vorbeiführt, aber kaum der Strom der Studierenden. Zu seiner Kundschaft zählt er Geschäftspersonen und ältere Leute, die hier zu Mittag essen. Abends hat er nur auf Reservation offen.

Mauro Bello mit seiner langjährigen Servicemitarbeiterin Maria Martella. Patrick Lüthy

Der Geschäftsgang sei in den vergangenen Jahren immer schleppender geworden: zuerst die Senkung der Promillegrenze auf 0,5, das Rauchverbot, dann Corona und jetzt die hohen Energiepreise. Er komme derzeit noch durch, merke aber, dass vor allem ältere Leute zu sparen begännen, die allein mit der AHV überleben müssten. Auch für das Weihnachtsgeschäft – seine Spezialität ist Fondue chinoise – habe er bisher kaum Reservationen erhalten.

Die vielen Take-aways betrachtet er zwar nicht als direkte Konkurrenz. Bello kann aber trotzdem nicht verstehen, warum die Stadt so viele Betriebe in dieser Gegend bewilligt. Dass Wettbewerb einem Betrieb das Geschäft vermiesen kann, zeigt der Fall «Delicia». Die portugiesische Bäckerei mit Café gibt es seit diesem Sommer nicht mehr – sie ist erst im 2019 aufgegangen. Die angewählte Telefonnummer führt ins Leere, die Website ist gekappt.

Ging diesen Sommer ein: Bäckerei und Café Delicia. Patrick Lüthy

Baudirektionsleiter Kurt Schneider schreibt auf Anfrage, dass die Stadt einen Take-away in einer Gewerbezone nicht verbieten könne, «nur weil es schon solche vor Ort hat». Das wäre ein Verstoss gegen die Gewerbefreiheit.

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit kann ebenfalls nur beschränkt Einfluss nehmen. Zwar stellt der Kanton die Betriebsbewilligungen für Gastrolokale aus. Doch bei diesen ist laut der Behörde die erfolgte Baubewilligung der Gemeinde ein wichtiges Kriterium. Viele weitere Punkte betreffen vor allem die Betreibenden des Lokals und nicht das Lokal selbst: Ist eine berufliche Qualifikation vorhanden? Gab es in den letzten fünf Jahren keine Schulden besonders im Gastrobereich? Oder war die Person in jüngster Vergangenheit gesetzestreu?

