Wirt Nicolas Castillo gibt Oltner «Schlosserei-Genussfabrik» ab

Gastronomie Nicolas Castillo hört als Wirt bei der Oltner «Schlosserei-Genussfabrik» auf: «Ich möchte auf dem Höhepunkt abtreten» Paukenschlag in der Oltner Gastroszene: Nicolas Castillo hat nach zehn Jahren genug von seiner von ihm aufgebauten «Schlosserei-Genussfabrik» – er will sich beruflich neu orientieren. Er übergibt sein Lokal an einen nicht minder bekannten Gastronomen in der Stadt. Fabian Muster Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Nach zehn Jahren «Schlosserei-Genussfabrik» ist Schluss: Nicolas Castillo gibt das Lokal Mitte Mai an seinen Nachfolger ab. Bruno Kissling

Er gehört zu den umtriebigsten Wirten der Stadt Olten. Nicolas Castillo bezeichnet sich selbst als «Gastronaut» – eine Verschmelzung der beiden Begriffe Gastronom und Astronaut –, um auszudrücken, dass er hoch hinaus will.

In den vergangenen zehn Jahren realisierte der 48-Jährige, der bereits als kleiner Junge im spanischen Vereinslokal in Olten die Gäste bewirtet hatte, in seiner «Schlosserei-Genussfabrik» seinen Traum: Im Lokal mit Industriecharakter an der Dünnern wurde mediterrane Küche mit asiatischem Einschlag in gediegenem Ambiente serviert.

Zudem hat Castillo immer wieder Zeit und Geld in Spezialprojekte investiert: So realisierte er eine Dachterrasse – trotz Widerstand der Nachbarschaft bis vor Bundesgericht, in der Wintersaison bot er draussen Fondue in ausrangierten Gondeln an und im ersten Lockdown stellte er kurzfristig sein Lokal einem regionalen Gemüsebauern zur Verfügung.

Sein grösstes Projekt waren jeweils die Fussball-Endrunden: Während der vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften organisierte er Public Viewings auf dem Schützi-Vorplatz. Er erlebte aber auch Tiefpunkte: Vergangenen Sommer hat das Hochwasser seinen ganzen Keller überschwemmt. Die ganzen Vorräte und technischen Geräte waren nicht mehr zu gebrauchen.

Mehrere Gründe haben zum Entscheid geführt

Castillo ist ein Mann der grossen Gesten. Der Sohn spanischer Einwanderer liebt es, sich selbst in Szene zu setzen. So hat er am Sonntagnachmittag seine Stammkundschaft eingeladen unter dem Vorwand, mit ihnen das zehnjährige Bestehen seines Lokals zu feiern. Mitte Mai 2012 eröffnete er in der ehemaligen Schlosserei sein Restaurant mit Bar- und Seminarbetrieb. Genau zehn Jahre später gibt er es nun ab.

«Ich habe es sehr gerne gemacht, möchte aber auf dem Höhepunkt abtreten.»

Der Überraschungseffekt war gelungen; niemand der Anwesenden hatte etwas geahnt.

Mehrere Gründe haben zu diesem Entscheid geführt. In der Coronazeit sei bei ihm der Mut gewachsen, nochmals etwas Neues zu beginnen. «Der Wunsch nach Veränderung war grösser als derjenige zum Weitermachen wie bisher», sagt er ein paar Tage vorher im persönlichen Gespräch.

Gastronomisch hat Castillo in drei Jahrzehnten Berufsleben vieles erreicht: Er arbeitete als Geschäftsführer und Gästebetreuer auf den spanischen Inseln Ibiza und Fuerteventura, baute in Aarburg das heutige «La Perla» auf und die «Bodega» in der Oltner Altstadt.

Auch SRF-Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» war mal bei Nicolas Castillo:

Einfacher gemacht hat ihm der Entscheid auch der «brutale Fachkräftemangel» in der Branche: Viele Angestellte verabschiedeten sich während Corona aus der Gastronomie. Castillo kam zwar dank Kurzarbeit und Härtefallregelung wirtschaftlich gut über die Runden und hat auch keinen Take-away-Service während der Zeit des Lockdowns angeboten.

Trotzdem sieht er auf die Gastronomie schwere Zeiten zukommen. Mittlerweile verzichtet er wegen Personalmangel und des verbreiteten Homeoffice-Regimes auf ein Mittagsangebot. «Das wäre eher eine Dienstleistung für die Kundschaft statt ein richtiger Verdienst.»

Nicolas Castillo in seiner Gartenterrasse. Patrick Lüthy

Castillo will aus dem Hamsterrad austreten und gibt das Geschäft gerne ab. Konkrete Pläne hat er noch nicht, was er nach dem 15. Mai machen will. Es gibt Ideen, von denen er schwärmt: Zum Beispiel könne er sich vorstellen, die übers Wasser schwebenden E-Bikes in der Schweiz zu vermarkten.

Die Aare wäre ein perfektes Tummelfeld für das trendige Sport- und Freizeitgerät. Er suche nach einer Herausforderung, bei der er sich und seine Gedanken einbringen könne, sagt er. Wohin es ihn aber konkret führt, ist noch offen. Eines aber sei klar: Einen Gastrobetrieb in Olten werde er in nächster Zeit keinen mehr eröffnen.

Daniel Peyer übernimmt Liegenschaft mit Restaurant

Die Nachfolge ist bereits bestimmt: Daniel Peyer übernimmt mit seiner Firma Aaria Catering & Services Liegenschaft und Restaurant mit dem gesamten Inventar ab Mitte Mai. Seine Firma hat damit erstmals einen ganzjährigen Standort. «Das haben wir schon lange gesucht», sagt Peyer, der mit dem «Aarebistro», dem Badi-Restaurant Palmaares oder der «Muusfalle» im Eisstadion Kleinholz bisher auf Saisonbetriebe spezialisiert war.

«Ein Ganzjahresbetrieb bringt eine gewisse Ruhe und Struktur in unsere Firma; zudem haben wir so auch ein schönes Lokal für grössere Gesellschaften.»

Daniel Peyer übernimmt die «Schlosserei-Genussfabrik» Mitte Mai. Er führt unter anderem das «Aarebistro». Bruno Kissling

Bis Ende Mai wird die «Schlosserei-Genussfabrik» mit dem bestehenden Konzept weitergeführt, danach gibt es einen Monat Pause. Ab Juli soll es für drei Monate einen Pop-up-Betrieb geben; im Oktober wird das Lokal dann wiedereröffnet.

Einen Teil der Mitarbeitenden will Peyer sicher übernehmen, mit weiteren Personen werden Gespräche geführt. Ob das Lokal den Namen «Schlosserei-Genussfabrik» behält, ist noch nicht klar. Was sicher ist: Die bestehenden Gutscheine, die noch im Umlauf sind, bleiben weiterhin gültig.

