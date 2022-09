Gastronomie Der Pizzaofen wird schon wieder abgestellt: In Hägendorf schliesst das erst kürzlich eröffnete Restaurant Nonna Lia 15 Monate war das Restaurant Nonna Lia in Hägendorf an der Allerheiligenstrasse 1 geöffnet. Jetzt hat Wirt Mirko Biondo die Reissleine gezogen. Der Grund ist ein Streit mit dem Hausbesitzer über notwendige Investitionen. Lavinia Scioli 1 Kommentar 15.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Restaurant Nonna Lia geht zu, weil der «Zustand» eine Weiterführung des Betriebs nicht zulasse, sagt Wirt Mirko Biondo. Bruno Kissling

Die Eröffnung des Restaurants Nonna Lia in Hägendorf im Juni letzten Jahres ist gut angelaufen. So gut, dass das Restaurant in den 15 Monaten fast jeden Tag voll gewesen sein soll, wie Wirt Mirko Biondo bei einem Espresso sagt. Und dies trotz der coronabedingten Massnahmen. Vom ersten bis zum letzten Tag habe er die volle Unterstützung von seinen Gästen und vom Dorf erhalten.

Und trotz der Italianità, die übrigens nicht nur auf den Teller kommt, sondern auch mit Bildern von Sophia Loren, Alberto Sordi oder Totò an den Wänden hängt, soll am 19. September dieses Jahres Schluss sein. Bis dann läuft der Pizzaofen noch und bis dahin kann der Pizzateig aus drei verschiedenen «Caputo»-Mehlen noch verzehrt werden. Danach geht die Tür des «Nonna Lia» in Hägendorf zu.

Der Wirt zeigt sich enttäuscht über die Schliessung des Restaurants. Aber es sei die einzige Lösung. Biondo sagt:

«Der Zustand des Restaurants ermöglicht nicht, den Betrieb weiterzuführen.»

Dabei gehe es um den Zustand der Geräte: Dadurch könne man im Restaurant nicht mehr richtig arbeiten, so der 35-Jährige aus Kappel. Deshalb habe man beschlossen, mit dem Betrieb des «Nonna Lia» aufzuhören, obwohl der Wirt nach eigenen Angaben 100’000 Franken Startkapital investiert hat. Ob es denn keine Lösung zwischen Vermieter und Mieter gegeben habe? Nein, seine Bemühungen seien gescheitert:

«Wir haben alles versucht, um uns mit dem Vermieter in der Mitte zu treffen. Doch er ist trotz mehrerer Meldungen seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen.»

Auf Anfrage erklärt Besitzer und Vermieter Rikard Gojani: «Wir haben uns missverstanden und konnten uns nicht einigen.» Allfällige Reparaturen seien nicht innerhalb kurzer Frist möglich gewesen. Und es sei nicht so, dass man diese nicht beheben und zahlen wollte. Man müsse sie aber melden, sagt Gojani.

Nicht die gleichen Preisvorstellungen

Ein Kauf der Liegenschaft sei gemäss Biondo eine Option gewesen, doch Vermieter Gojani habe 600’000 Franken mehr verlangt als die Schätzung der Bank von 800’000 Franken (und ein Maximalbetrag von 900’000 Franken) ergeben habe. Sein Angebot von 1,2 Millionen Franken sei jedoch abgelehnt worden.

Das Angebot habe nicht seinen Vorstellungen entsprochen, so Gojani. Als Besitzer habe er deshalb entschieden, die Liegenschaft nicht zu diesem Preis zu verkaufen.

«Wenn aber jemand wie Herr Biondo Interesse daran hat, dann komme ich auch mit dem Preis entgegen.»

Ein Kauf der Liegenschaft sei eine Option gewesen, doch es scheiterte am Preis. Bruno Kissling

So gebe es Situationen im Leben, bei denen man «mit dem Kopf und nicht mit dem Herzen» denken müsse, sagt der Wirt. Seine Gäste seien nach Ankündigung der Schliessung des «Nonna Lia» enttäuscht, aber auch verständnisvoll gewesen und hätten gemeint: «Eine kleine Tür geht zu und eine grössere geht dafür auf.» Biondo ergänzt:

«Wir haben versucht, eine Qualität zu gewährleisten. Das haben die Gäste geschätzt.»

Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft

Enttäuschung zeigt sich bei Biondo auch, weil der monatliche Mittagstisch vom Verein Kinderdach jetzt nicht mehr im «Nonna Lia» stattfinden kann. Aber auch die Hägendörfer Vereine sowie Firmen und Fasnächtlerinnen und Fasnächtler werde er vermissen. Jetzt fehle im Dorf wieder eine «Beiz», in der man sich treffen könne.

Die Schliessung des Restaurants bedauert auch Besitzer Gojani. Er möchte ein langfristiges Mietverhältnis haben. Der Vertrag mit Biondo sei auf zehn Jahre festgelegt gewesen. Die Vertragsauflösung habe er zu vermeiden versucht. Jetzt verliere er einen guten Mieter. «Das finde ich schade.» Auch weil Biondo die Leidenschaft für den Betrieb mitgebracht habe. Trotzdem:

«Als Mensch und als Familie hab ich ihn wirklich gerne, aber es hat an der Führung gefehlt.»

Langjährige Erfahrung als Wirt

Biondo ist gebürtiger Sizilianer und stammt aus einer Wirtefamilie. Man könnte schon fast sagen, es liege ihm im Blut. Seine fünf Geschwister sind ebenfalls in der Branche tätig. Er selbst ist seit 23 Jahren Gastgeber und eröffnete mit dem «Nonna Lia» sein siebtes Lokal, das er zusammen mit seiner Frau Lacramioara und vier Angestellten betrieb. Einige von seinen Angestellten haben bereits wieder Arbeit gefunden, andere sind noch auf Jobsuche.

Wie von einigen Gästen gewünscht, bleibe der Vater von zwei Kindern in der Region. Und er bleibt optimistisch: Derzeit sucht Biondo nach einem neuen Lokal innerhalb von zehn Kilometern. Wenn er nichts Passendes finde, dann suche er sich einen anderen Job. Denn ein weiteres Restaurant auf die Beine zu stellen, brauche viel Energie.

Das Hägendörfer Restaurant soll weiter betrieben werden, sagt Besitzer Gojani. Vier Parteien würden Interesse zeigen – entschieden sei aber noch nichts.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen