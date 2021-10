Gastronomie Das sind die winterlichen Gastro-Highlights in Olten und im Niederamt Die sinkenden Temperaturen sorgen zusammen mit der Zertifikatspflicht für Einbussen bei den Restaurantgästen. Fünf Gastronomiebetriebe aus der Region Olten und dem Niederamt stellen ihre kreativen Lösungen vor. Felix Ott Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Jetzt ist Kreativität gefragt: Restaurants stellen ihre winterlichen Attraktionen vor. Patrick Luethy

Die Gastrobranche befindet sich aktuell in einer schwierigen Lage. Da in Innenräumen der Restaurants seit dem 13. September eine Zertifikatspflicht für Restaurantbesuche vorgeschrieben ist, bleiben laut Gastronomieverband Solothurn bereits viele Kundinnen und Kunden aus.

Wir haben bei Restaurants in Olten und im Niederamt nachgefragt, wie sie sich für den Winter rüsten. Welche Highlights gibt es in der Region, die den Gästen winterlich-weihnachtliche Erlebnisse versprechen? Fünf Gastronomiebetriebe stellen ihre Attraktionen vor. Die Wirtinnen und Wirte setzen auf verschiedene Ansätze, teils mit und teils ohne Zertifikatspflicht.

Von privaten Abenden in kleinen Gondeln über weihnachtliche Dekoration bis zu winterlichem Aussenbetrieb lässt sich in Olten und im Niederamt alles antreffen.



Die «Schlosserei-Genussfabrik» in Olten wird zur Bergstation. In drei Gondeln, die früher Skifahrende auf die Melchsee-Frutt transportierten, können aktuell Fondue-Abende genossen werden. Sogar eine Schneekanone installierte der Gastgeber Nicolàs Castillo auf dem Dach des Gebäudes. Doch eigentlich sei es noch zu warm, um es von dem Betrieb schneien zu lassen.

In der «Schlosserei-Genussfabrik» können Fondues von Markus Lüthi (links) und Lee Aspinall (Mitte) in den Gondeli von Nicolàs Castillo (rechts) genossen werden. Patrick Lüthy

Am Mittwoch begrüsste trotzdem ein Schneemann die Besucherinnen und Besucher vor dem Restaurant. Auf Fellen sitzend zusammen mit den Rechauds wird es in den zertifikatspflichtigen Gondeli schnell kuschlig warm.

«Ich möchte den Schweizern die Fondue-Kultur näherbringen»,

witzelt der Spanier. Es werden zwei Fondue-Sorten angeboten, die mit Brot, Cherry-Tomaten, Kartoffeln und Trauben gegessen werden können. Das rezente «Black & White»-Fondue ist eine exklusive Mischung des einheimischen Käseproduzenten Lee Aspinall, welcher mit seinem Bergmattkäse den «World Cheese Award» gewonnen hat. Ausserdem wird ein milderes Bierfondue von Smöre-Bier-Hersteller Markus Lüthi in Zusammenarbeit mit Käsepapst Rolf Beeler angeboten.

Die Gäste erhalten zusätzlich einen Gutschein für eine 20-prozentige Ermässigung auf der Melchsee-Frutt-Tageskarte. Für grössere Gruppen als vier Personen können die Fondue-Abende auch im Innern des Restaurants gebucht werden.



Das Landhotel Hirschen in Erlinsbach setzt auf kulinarische Spektakel und eine weihnächtliche Dekoration. Verschiedene Spezial-Abende sollen zu einem Besuch im Restaurant verführen. Ein Wildabend mit Fleisch von regionalen Jägern sowie eine Wollschwein-Metzgete werden im November stattfinden; im Dezember gibt es einen regionalen Trüffellunch. Es gilt die Zertifikatspflicht, eine Reservation ist nötig.

Die letztjährige Dekoration im frisch renovierten Zeitgeist-Saal des Landhotels Hirschen in Erlinsbach. Facebook

Besonders anziehend werde die gemütliche Weihnachtsdekoration, sagt Gastgeber Albi von Felten. Die Hirschenstube werde ab Mitte November zur Samichlausenstube, die Von-Felten-Stube zur Hutschenreuther-Weihnachtsstube und auch der neugestaltete Zeitgeist-Raum hülle sich in ein dezentes Weihnachtsgewand. Albi von Felten betont:

«Es soll aber nicht übertrieben sein. Kein Kitsch, sondern stilvoll.»

Für Bankette sei draussen eine Feuerschale buchbar, wo Glühwein und Snacks serviert würden. Das Restaurant sei bereits jetzt gut ausgebucht und für einen Aussenbetrieb sei der Aufwand einfach zu gross, erzählt von Felten.

In Niedergösgen laden transparente Iglus am Aareufer zu einem gemütlichen Abend ein. Die Idee entstand im Restaurant Brücke bereits vergangenes Jahr. Die fünf Iglus können aufgrund der hohen Nachfrage ab dem 2. November erneut gebucht werden und bieten jeweils Platz für zwei bis neu sechs Personen. Da die Kuppeln geschlossen sind, besteht Zertifikatspflicht.

Wirtepaar Markus und Sarah Gfeller präsentieren ihre Iglus beim Restaurant Brücke in Niedergösgen. Patrick Lüthy

«Das Angebot war letztes Jahr sehr erfolgreich aber eingeschränkt und musste schliesslich abgebrochen werden»,

sagt Markus Gfeller, der mit seiner Frau Sarah Gfeller das Restaurant führt. Das positive Feedback aus dem letzten Jahr veranlasste das Wirtepaar dazu, die Iglus erneut aufzustellen. Ausserdem verzichteten viele Gäste auf die Rückerstattung der stornierten Buchung und bevorzugten einen Gutschein für eine Durchführung in diesem Jahr. Die Reservation erfolgt über den eigens dafür eingerichteten Ticketshop auf der Internetseite des Restaurants Brücke.

Kulinarisch sollen die Gäste in den Iglus mit einem Raclette-Abend inklusive mehrerer Vorspeisen und einem Dessert verwöhnt werden. Das Menü bestehe dabei vorwiegend aus regionalen Produkten.

n der Café Bar/Gryffe in Olten liess man sich bereits vergangenes Jahr ein winterliches Spezialangebot einfallen. Der Sitzplatz auf der Kirchgasse wird ab Anfang November erneut überdacht, um Besucherinnen und Besuchern in der kalten Jahreszeit vor der Witterung schützen. Die Co-Geschäftsführerin Leyla Emmenegger erzählt:

«Wir bauen ein wertiges Dach auf, welches sehr hoch ist und trotzdem gut schützt.»

Ein hohes Dach soll die Besucherinnen und Besucher des «Gryffe» vor der Witterung schützen. Bruno Kissling (Archiv)

Darunter werde es einen Boden aus Holzschnitzel geben, der ein gemütliches Waldfeeling verspricht. Die Sitzplätze sind ausgestattet mit Fellen und Decken. Zusammen mit einem Glühwein oder Punsch sollte so die Kälte erträglicher sein. Dabei sei kein Covid-Zertifikat nötig, erzählt Emmenegger.

Hinzu kommt dieses Jahr ein Chalet beim Museum mit Platz für zehn bis zwölf Personen. Darin könne ein Fondue oder Raclette genossen werden. Dafür ist hingegen ein Zertifikat nötig.

Eine Möglichkeit, Gäste im Winter anzulocken, sieht Boris Bieri vom «Isebähnli» in Trimbach in interaktiven Spielen und winterlichen Attraktionen.

Im «Isebähnli» Trimbach bietet Boris Bieri ein Winterzauber-Land an. Patrick Lüthy

Bereits im vergangenen Jahr veranstaltete das Restaurant in Trimbach ein winterliches Event mit kleinen Fondue-Hüttli. Dies sorgte für sehr gute Resonanz, jedoch waren die Sitzpflicht und die Begrenzung auf Vierertische einschränkend. Doch ab Sonntag werde nun deutlich aufgestockt, erzählt Bieri. Hinzu kommen diverse Spiele, Feuerstellen, Fotoecken, Dekoration und eine üppige weihnächtliche Beleuchtung.

«Wir wollen die Leute immer wieder überraschen und nicht gleich das ganze Pulver auf einmal verschiessen»,

sagt der Geschäftsführer. Das Angebot soll ständig angepasst werden, um weiter attraktiv zu bleiben. Fast alles habe der Wirt dazu selbst gebaut. Bei den Attraktionen draussen wird es keine Zertifikatspflicht geben. Im Restaurant und in den geschlossenen Fondue-Hüttli hingegen schon.

Die Wintersaison stellt die bereits geschwächten Gastronomiebetriebe vor einige Herausforderungen. Der Wegfall des Aussenbetriebs durch die sinkenden Temperaturen bedeuten zusammen mit der geltenden Zertifikatspflicht Einbussen bei den Besucherinnen- und Besucherzahlen.

Die Möglichkeit von Aussenbetrieb würde sicher einige Gäste anlocken, erzählt der kantonale Gastroverbandspräsident Peter Oesch auf Anfrage. Doch wenn die Temperaturen weiter sinken, werde auch dies schwierig. Denn nicht nur für die Gäste wird es ungemütlicher, sondern auch für das Servicepersonal, das zwischen Innen- und Aussenräumen zirkulieren muss.

«Es ist bereits jetzt ein Gästerückgang zu beobachten»,

Peter Oesch ist der Präsident des Gastroverbandes Solothurn. Patrick Lüthy

sagt Oesch. Auch einige Weihnachtsfeiern wurden bereits abgesagt. GastroSolothurn könne keine konkrete Empfehlung an die Gastrobetriebe richten, wie darauf reagiert werden soll:

«Wir schaffen die Rahmenbedingungen. Alles Weitere muss von den Betrieben individuell entschieden werden»,

sagt Oesch. Da sich die Lage jederzeit ändern könne, herrsche Unsicherheit. Die allgemeine Planungsunsicherheit wird durch komplizierte Regelungen noch verstärkt. Beispielsweise konnten vergangenes Jahr in einigen Aussenbereichen der Restaurants auf Antrag noch gasbetriebene Heizpilze aufgestellt werden. Offiziell sind jedoch nur noch Heizanlagen erlaubt, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Wie es dieses Jahr damit aussehe, sei unklar.

Zelte können nur zertifikatsfrei betreiben werden, wenn mindestens zwei Seiten offen sind, was temperaturtechnisch kaum einen Gewinn bringt. Generell sei ein Aussenbetrieb immer platz- und temperaturabhängig. «Auch die Take-away-Angebote werden nicht mehr so stark genutzt wie im vergangenen Jahr», sagt Oesch. Viele grosse Betriebe in Olten würden weiterhin aus dem Homeoffice arbeiten, wobei Take-away weniger gefragt sei.

Mitte November will der Bundesrat die Situation erneut beurteilen und dann über das weitere Vorgehen bezüglich des Covid-Zertifikats entscheiden.