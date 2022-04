Sälischlössli hat ein neues Pächterpaar: Ab Mittwoch ist geöffnet

Gastronomie Das «Sälischlössli» hat ein neues Pächterpaar: Das Ausflugsrestaurant öffnet wieder Hüseyin und Hülya Gök aus Wangen bei Olten übernehmen das «Sälischlössli», das der Bürgergemeinde Olten gehört. Beim Ausflugsrestaurant oberhalb von Olten gibt es Änderungen beim Service und auf der Speisekarte. 06.04.2022, 05.00 Uhr

Hüseyin (links) und Hülya Gök auf der Dachterrasse des Restaurants Sälischlössli. zvg

Das Pächterpaar Hülya und Hüseyin Gök war in den letzten Vorbereitungen und dementsprechend kurz angebunden. Denn: Ab dem 6. April ist das Ausflugsrestaurant Sälischlössli, das der Bürgergemeinde Olten gehört, wieder geöffnet.

«Den Wunsch, selber einmal einen Gastrobetrieb zu führen, hatte ich schon immer», lässt sich die 49-jährige Hülya Gök, die mit ihrer Familie in Wangen bei Olten wohnt, in einer Mitteilung zitieren. Sie sammelte zuvor als Servicefachfrau Erfahrung in mehreren Restaurants der Region: zuletzt während fünf Jahren im «Kreuz» in Kappel, vorher in der «Schmiedstube» in Niedergösgen oder im Trimbacher «Isebähnli».

Die neue Sälischlössli-Wirtin Hülya Gök arbeitete bis vor kurzem beim Restaurant Kreuz in Kappel. zvg

Beim Start will das neue Wirtepaar nicht gleich alles auf den Kopf stellen, sondern übernimmt viel Bewährtes: drei Angestellte vom Vorgänger Jürg Mosimann, die Öffnungszeiten jeweils mittwochs bis sonntags ab 10 Uhr und einen Grossteil der Speisekarte, die allerdings erweitert werden soll.

Von der Bratwurst über den Wurst-Käse-Salat und den Fitnessteller bis hin zum Cordon bleu soll frische, währschafte Kost serviert werden, damit Ausflügler, Biker, Wandernde und Familien ihren Hunger stillen können. Neu ist der Wegfall der Selbstbedienung. «Unsere Gäste sollen einfach zurücklehnen und geniessen können», erklärt die neue Chefin.

Vorgänger Jürg Mosimann tritt mit 68 Jahren ab

Hülya Gök legt zudem Wert auf die Feststellung, dass fast ausnahmslos regionale Lieferanten berücksichtigt werden – vom Dreitannenbier über die Glacen der Oltner Firma Kalte Lust bis hin zum Fleisch, welches vom Biohof Scheibler in Oftringen bezogen wird. Auch wer vegetarische Kost bevorzugt, soll auf seine Kosten kommen, heisst es.

Bis vor kurzem Wirt im «Sälischlössli»: Jürg Mosimann in der Gaststube. Bruno Kissling

Nach sechs Jahren – wovon seit September 2018 als selbstständiger Gastgeber – hat sich der bisherige Pächter Jürg Mosimann von den Gästen bereits Ende März verabschiedet.

«Das Sälischlössli erfreut sich heute wieder einer grossen Beliebtheit und wirtschaftet sehr erfolgreich», bilanziert der 68-Jährige sein Schaffen gemäss Mitteilung. (otr)