Fulenbach Wald-Spielplatz in Fulenbach voller Pferdemist: Spaziergänger regt sich auf und fordert mehr Rücksichtnahme der Rösseler Rossbollen auf einem Wald-Spielplatz in Fulenbach zeigen, dass die Hinterlassenschaften der Tiere auch in der Region ein Thema sind. Eine Bestandesaufnahme. Fabian Muster 1 Kommentar 01.02.2022, 05.00 Uhr

Pferdeäpfel auf Waldweg zwischen den Kieswerken Gunzgen und Boningen. Bruno Kissling

Urs Hafner aus Boningen ist gerne mit seinen Enkelkindern in der Region unterwegs. Häufig geht er mit ihnen in den Wald. Ein schönes Plätzchen ist der Spielplatz neben dem Waldhaus in Fulenbach. Er staunte aber am Montag vor zwei Wochen nicht schlecht, als er dort eintraf: «Die Spielanlage wurde von Pferden verschissen. Ich traute meinen Augen nicht, was ich sah», schrieb er dieser Zeitung.

Er möchte keine Polemik führen, aber hier höre der Anstand auf. Auch in der Region treffe er immer wieder Pferdeäpfel an: etwa auf dem Wander- und Radweg von Boningen Richtung Fulenbach. Dieser sei teilweise von Pferdeäpfeln übersät – und dies mitten auf dem Weg und nicht etwa am Rande, sodass man Slalom Velo fahren müsse. Wanderer und Radfahrerinnen würden sich nicht mehr wohlfühlen.

Ein Reiter im Wald. (Symbolbild) Walter Schwager

Hafner war früher selbst ein Rösseler. Er findet, dass nun einmal ein Zeichen gesetzt werden soll und nicht alles akzeptiert werden darf: In seinen Augen müssten die Reiterinnen und Reiter etwas mehr Rücksicht nehmen. Entweder, dass sie vermehrt auf Feldwegen ausweichen, mit dem Pferd an den Rand eines Weges stehen, wenn es sein Geschäft verrichten muss, oder die Hinterlassenschaften der Tiere auf die Seite schieben oder aufputzen.

Stefan Probst, Betriebsleiter Zweckverband Forst Mittleres Gäu, bestätigt, dass etwa auf dem beliebten Radweg zwischen Fulenbach und Boningen immer wieder Rossbollen auf dem Weg anzutreffen sind. Zwar werde er selten darauf angesprochen. Aber er findet auch, dass es nicht ganz in Ordnung sei, dass Hundebesitzende den Kot ihrer Tiere aufnehmen müssten, die Reiterinnen und Reiter hingegen nicht dazu verpflichtet seien.

Der mit Rossbollen übersäte Spielplatz beim Waldhaus in Fulenbach. zvg

Heikles Thema bei den angefragten Reitställen der Region

Bei den angefragten Reitställen der Region wollen die meisten Auskunftspersonen lieber anonym bleiben, weil es ein zu heikles Thema ist. Zum Teil könne man die Verärgerung verstehen; liegengebliebener Pferdemist sei in der Szene auch immer wieder ein Thema, heisst es.

Man versuche, rund um den eigenen Betrieb für Sauberkeit zu sorgen, sagt ein Reitstallbesitzer. Aber man könne nicht jeden Rossbollen vermeiden, gibt er zu. Wenn sich jemand an herumliegendem Pferdemist störe, suche man das Gespräch.

Eine andere Person sagt, dass man die Rossbollen zur Seite schiebe, wenn man etwa mit Ponys und Kindern unterwegs sei oder auch nachträglich noch zusammenräume, vor allem auf asphaltierten Strassen. Letzteres wird auch im Verhaltenskodex des Schweizerischen Verbands für Pferdesport so empfohlen: «In bewohnten Gebieten muss der Pferdemist entfernt werden», heisst es dort.

Reiterin im Wald. (Symbolbild) Walter Schwager

In Boningen haben die Rösseler unter sich eine Abmachung getroffen, sagt Sabrina Grütter vom Hübelihof, die als einzige mit Namen hinsteht. Auf dem Weg vom Dorf bis zum Wald werde der Pferdemist mit einer Schubkarre aufgenommen, die in der Mitte der Route platziert sei. Auf den Flurwegen im Wald werden die Rossbollen hingegen liegengelassen.

Verband setzt auf Eigenverantwortung der Reiterschaft

Diese Philosophie verfolgt auch der Verband. «Im Wald sind die Rossbollen kein grosses Problem.» Und im Siedlungsgebiet setzt Reto Burkhardt vom Zentralschweizerischen Kavallerie- und Pferdesportverband ZKV auf die Eigenverantwortung der Reiterinnen und Reiter: Der Dialog zwischen den lokalen Vereinen, Reitställen und Behörden solle gesucht werden, damit ein konfliktfreies Nebeneinander möglich sei. Nachträgliches Auflesen von Rossbollen, das Aufstellen von Containern oder das Ausweichen auf unproblematische Wege seien mögliche Ansätze, die schon vielfach Konflikte gelöst hätten.

Pferdemist auf der Strasse. Shutterstock

Pferdemist gilt im Gegensatz zu Hundekot nicht als Littering und ist daher nicht im Bussenkatalog aufgeführt. Wegen dieser Unterscheidung hätte es bei der Einführung des revidierten kantonalen Gesetzes über Wasser, Boden und Abfall im Jahr 2010 gewisse Animositäten zwischen den beiden Gruppen gegeben, sagt Stefan Gyr, stellvertretender Leiter Abteilung Stoffe vom kantonalen Amt für Umwelt. Das sei heute aber kein Thema mehr. Weil der Hund ein Fleischfresser sei, könnten mit seinem Kot Krankheitserreger auf Mensch und Tier weitergegeben werden.

Der Pferdemist hingegen ist gut biologisch abbaubar, reich an Nährstoffen und wird daher häufig auch als Dünger eingesetzt, etwa für Rosen, Beerensträucher und Obstbäume.

