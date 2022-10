Fulenbach zahlt 57 Prozent mehr für den Strom im Jahr 2023

Fulenbach Der Strom kostet in der Gemeinde ab 2023 57 Prozent mehr: Der Tarif steigt von 21 auf 33 Rappen pro Kilowattstunde Nun ist es draussen: Die Fulenbacherinnen und Fulenbacher müssen nächstes Jahr für die Stromrechnung tiefer in die Tasche greifen. Doch es hätte laut Elektra-Präsident Thomas Blum noch viel schlimmer kommen können. Fabian Muster Jetzt kommentieren 24.10.2022, 20.00 Uhr

Der Strom kostet in der Gemeinde Fulenbach 57 Prozent mehr als bisher. Bruno Kissling

Die Gemeinde Fulenbach war zusammen mit Kestenholz eine der letzten Gemeinden in der Schweiz, die der Regulierungsbehörde Elcom ihre Tarife fürs nächste Jahr noch nicht gemeldet hatte. Dies hätte bis Ende August passieren sollen.

Die Elektra Fulenbach liess die Frist verstreichen, da «kein Vertragsabschluss mit Spitzenpreisen von 1.30 Franken pro Kilowattstunde infrage kommt», sagte Gemeindepräsident Thomas Blum, der auch als Elektra-Verwaltungsratspräsident amtet, vor zwei Wochen gegenüber dieser Zeitung.

Thomas Blum, Gemeindepräsident und Elektra-Verwaltungsratspräsident in Personalunion. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Nun sind die Tarife seit vergangenem Freitag wie angekündigt auf der Website der Elektra Fulenbach aufgeschaltet und bei der Elcom gemeldet: Neu kostet die Kilowattstunde für Privatpersonen ab nächstem Jahr insgesamt 33 Rappen, dies inklusive Netznutzung und allen übrigen Abgaben. Das sind 12 Rappen oder 57 Prozent mehr als in diesem Jahr.

Thomas Blum: Man dürfe nicht Äpfel mit Birnen vergleichen

Verwaltungsratspräsident Blum sagt dazu, dass die neuen Stromtarife aus der heutigen Marktsicht (aktuell rund 54 Rappen pro Kilowattstunde) und vor allem im Vergleich zu den Strombeschaffungspreisen aus dem vergangenen halben Jahr ein sehr gutes Angebot seien.

Zudem dürfe man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil gewisse Elektras und Stromversorger noch weiterlaufende Verträge bis Ende 2023 hätten. Diese werden für die Beschaffungsperiode 2024 mit grösster Wahrscheinlichkeit noch höhere Energiepreise bezahlen müssen.

Die Elektra Fulenbach kauft den Strom neu bei der Firma Repower ein, mit welcher sie eine 10-jährige Partnerschaft eingegangen ist. Gestern wurden die letzten Vertragsbestimmungen mit der Firma ausgehandelt. Somit kann der Vertrag in den nächsten Tagen formell noch unterzeichnet werden. Die Stromtarife werden wie in der Vergangenheit jährlich neu kalkuliert und können auch in Zukunft Veränderungen erfahren.

