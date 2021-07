Einsprachen zum Gestaltungsplan der Überbauung in Fulenbach

Fulenbach Das Projekt Dorfstrasse ist noch nicht «über den Berg» Zum Gestaltungsplan der Überbauung an der Weggabelung Wolfwil/Murgenthal in Fulenbach sind drei Einsprachen eingegangen. Urs Huber 02.07.2021, 05.00 Uhr

Die Wiese am westlichen Eingang zur Ortsbildschutzzone von Fulenbach soll für die Überbauung genutzt werden. Bruno Kissling

Schon im November letzten Jahres berichtete diese Zeitung über das Projekt Dorfstrasse, eine Überbauung an der Wegkreuzung Dorfstrasse/Murgen­thalerstrasse in Fulenbach. Damals lag die Einladung zur Mitwirkung am betreffenden Gestaltungsplan auf. Fulenbachs Gemeindepräsident ­Thomas Blum gab gegenüber dieser Zeitung im November zu verstehen:

«In dieser Grössenordnung ist es eine der letzten bebaubaren Flächen im Dorfzentrum.»

Man ging im günstigsten Fall davon aus, im zweiten Semester 2021 mit dem Bau beginnen zu können.

Attraktive Lage und potenzielle Käuferschaft

Im Allgemeinen gilt die Lage des Bauareals in der Ortsbildschutzzone als durchaus attraktiv. Die Stichworte sind da viele: Nähe zum öffentlichen Verkehr, nahe zum Zentrum, nahe der Schule. Und eine potenzielle Käuferschaft hat sich längst gemeldet. Gemäss Auskunft der Planerschaft sind mittlerweile fast alle Wohneinheiten reserviert. Nun ist bis zum 22. Juni 2021 der Gestaltungsplan öffentlich aufgelegen. Die Bilanz: «Drei Einsprachen», wie Blum auf Anfrage erklärt. Bemängelt wird darin unter anderem der Umstand, dass dem Projekt mit insgesamt vier Reihenhäusern und zwei Doppeleinfamilienhäusern keine Tiefgarage Zu grunde liegt, dafür das Areal verstellt wird durch Carports. Für Kinder, die «hoffentlich dort zu wohnen kommen», wie eine Einsprecherpartei zu verstehen gibt, bleibe im Freien kaum Platz. Denn der Gestaltungsplan sieht auch explizit keinen eigentlichen Spielplatz oder ein vergleichbares Angebot vor, obwohl das Projekt als Zielsetzung definiert, jungen Familien mit Kindern das Wohnen im Dorfkern zu ermöglichen.

Blick auf die Überbauung aus Süden. Zvg

Eine unterirdische Parkierung, wie der Vorprüfungsbericht zum Gestaltungsplan und Sonderbauvorschriften Dorfstrasse anregt, wurde zwar geprüft, ist aber nicht realisierbar. Grund: «Für die Überwindung des Höhenunterschieds mit einer Rampe für eine Einstellhalle ist zu wenig Platz im Gestaltungsplanperimeter vorhanden, da für alle Gebäude ein Untergeschoss vorgesehen ist.» Und: Für eine Tiefgarage müsste auch das ganze Gesamtbebauungskonzept geändert werden, was sich nicht mit den Vorgaben des Zonenreglementes und mit dem Konzept der Bauherrschaft decken würde. «Ausserdem ist der neu ­geschaffene Wohnraum für junge Familien angedacht. Durch eine Einstellhalle würden gemäss der Bauherrschaft die Kosten erheblich steigen und würde ein anderes Zielpublikum ansprechen», argumentiert das offizielle Fulenbach.

Gestaltungsplan hat höheren Anforderungen zu genügen

Für Vanessa Studer, Kreisplanerin beim kantonalen Amt für Raumplanung, setzen die jeweiligen Gemeinden im Rahmen der Ortsplanungsrevision die Massstäbe, welche eine Tiefgarage allenfalls zwingend vorschreiben. «Aber es ist einleuchtend: Durch die Parkierung im Untergrund kann eine Überbauungsumgebung qualitativ gewinnen, weil sie Freiflächen für attraktive Aufenthalte und andere Nutzungen schafft.» Für die fragliche Zone in Fulenbach gibt es allerdings keine Vorgaben, die eine Einstellhalle zwingend vorsehen. «Jedoch ist zu bemerken, dass ein Gestaltungsplan höheren Anforderungen zu genügen hat, weshalb ein Verzicht auf eine Tiefgarage nachvollziehbar begründet werden muss», so Vanessa Studer. Für anspruchsvoll zu erschliessenden Areale würde es beispielsweise die Möglichkeit eines Autoliftes geben

Im Paragraphendschungel

Man muss zumindest juristisch elementar beschlagen sein, um zu wissen, was die kantonale Bauverordnung bezüglich der Spielplätze festhält: «Beim Bau von Wohnsiedlungen und Mehrfamilienhäusern mit mehr als sechs Wohnungen sind geeignete Spielplätze und Aufenthaltsräume für Kinder zu schaffen und zu unterhalten.» Auch zu deren Grösse hält die kantonale Bauverordnung fest: Die Spielflächen sollen im Minimum 100 m2 ausmachen. «Es gibt diesbezüglich einen gewissen Interpretationsspielraum», so Studer weiter. Auch Freiflächen könnten grundsätzlich als Spielplatz angerechnet werden. Dazu können auch Zufahrtsstrassen oder im besagten Fall die interne Arealerschliessung gehören, die von Kindern als Verweilort genutzt werden. «Ich denke etwa daran, dass der Strassenbelag auch als Kreidemalfläche genutzt werden kann», so die Kreisplanerin.

Etwas weniger Dachneigung gewünscht

Moniert wird auch der vor­gesehene Neigungswinkel des ­geplanten Satteldaches, der gemäss örtlichem Zonenreglement für die sogenannte Ortsbildschutzzone 35 bis 45 Grad vorsieht. Mit den im Projekt ver- anschlagten 40 bis 45 Grad – so die Befürchtung – werde das Dach relativ hoch. Zu hoch, nach dem Empfinden von Anstössern. Eine minimierte Neigung, aber durchaus noch eine im Sinne des Zonenreglementes, würde diesem Umstand vorbeugen. ­Weiter wird moniert, die maximale ­Gebäudelänge von 30 Metern werde zwar in der ersten, der Dorfstrasse zugewandten Baute eingehalten, in der zweiten Baureihe dagegen deutlich überstrapaziert. Diesem Vorhalt hält die örtliche Baukommission entgegen, die zweite Baureihe sei für das ­Ortsbild kaum von ­Bedeutung. Und: Im Rahmen eines Gestaltungsplans darf begründet die maximale Gebäudelänge überschritten werden, hält der Raumplanungsbericht fest. «Gemeinde­rätliches Ziel wird sein, die Ein­spracheverhandlung bis Ende August geführt zu ­haben», gibt Blum zu verstehen. Die nächste mögliche Ein­spracheinstanz ist der Regierungsrat.