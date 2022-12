Fulenbach: 40-jähriger Forstwerkhof hat ausgedient

Gemeindeversammlung Der 40-jährige Forstwerkhof in Fulenbach hat ausgedient – sein Untergrund ist instabil Oppositionslos hiess Fulenbachs Souverän das Projekt eines Neubaus Forstwerkhof im Baurecht gut. Einzig der Umgang mit der darunterliegenden alten Deponie warf an der Gemeindeversammlung zwei, drei Fragen auf. Urs Huber Jetzt kommentieren 06.12.2022, 12.16 Uhr

Der aktuelle Forstwerkhof verschwindet wegen Baumängel; die Firma Ruholz AG erstellt im Baurecht für rund 1,5 Millionen Franken einen neuen. Bruno Kissling

Was in den frühen 1980er-Jahren auf nicht ganz stabilem Untergrund gebaut wurde, kommt weg: der gemeindeeigene Forstwerkhof an der Boningerstrasse. Zu einschneidend sind die Auswirkungen des instabilen Untergrundes auf die Baute geworden.

Die Firma Ruholz AG, die aktuell den Fulenbacher Forst im Auftrag der Gemeinde bewirtschaftet, erstellt jetzt im Baurecht einen neuen Forstwerkhof für rund 1,5 Millionen Franken. Die Baurechtsdauer ist zwar noch nicht endgültig definiert. Die Rede ist von 30 Jahren. Der Baurechtszins ist mit rund 12'000 Franken jährlich veranschlagt. Das Geschäft war an der Gemeindeversammlung völlig unbestritten und passierte einstimmig.

Instabiler Untergrund

Zu reden gab einzig der instabile Untergrund der jetzigen Baute. Die Gemeinde als Baurechtsgeberin hätte für die Sanierung des Untergrundes aufzukommen, so Gemeindepräsident Thomas Blum auf eine entsprechende Frage aus der Versammlung. Allerdings sei dort seinerzeit kein problematischer Abfall gelagert worden, eine allfällige Sanierung wohl kein grösseres Problem. «Die Deponie ist zwar im Katasterplan des Kantons vermerkt, aber nicht als überprüfenswert eingestuft.»

Ebenfalls grünes Licht erhielt die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransporters samt Anhänger für die örtliche Feuerwehr. Kostenpunkt: 162'000 Franken. Der Vorgänger, über 30-jährig, sei in die Jahre gekommen. Für dessen Verkehrstauglichkeit habe man in jüngster Vergangenheit doch tief in die Tasche greifen müssen, so Gemeinderat und Ressortchef Roland Wyss.

Auch unwidersprochen blieb ein Verpflichtungskredit über 425'000 Franken. Zweck: Sanierung des Aarweges und Ersatz Wasserleitung Aaretränke. Der Aarweg weise unterschiedliche Breiten auf und sei in sehr schlechtem Zustand, die Löschwasserversorgung im Gebiet Aaretränke unzureichend, hatte Gemeinderat Christian Nyfeler unter anderem argumentiert.

«Akzeptables Budget»

Verwaltungsleiter Jörg Nützi schliesslich hatte die Erstellung des Budgets 2023 als «echte Herausforderung» bezeichnet. Es habe unter den gegebenen Umständen eine gehörige Portion Zuversicht bei der Budgetierung des Gemeindesteuerertrages gebraucht. Künftig müsse mit weniger finanziellen Mitteln ausgekommen werden.

Nur das Mitwirken aller Beteiligter, ein ausserordentlicher Ertrag aus dem beabsichtigten Verkauf der Liegenschaft Dorfstrasse 20 und eine Entnahme aus Neubewertungsreserven hätten möglich gemacht, dass der resultierende Aufwandüberschuss von 130'000 Franken als «kleiner Erfolg» gewertet werden könne. Blum seinerseits bezeichnete das Budget als «akzeptabel».

Trotz wenig rosiger Aussichten bleibt der Steuerfuss für natürliche wie juristische Personen bei 110 Prozent. Den gestiegenen Kosten Privater begegnet die Gemeinde mit der Halbierung der Grundgebühr in der Wasserversorgung. Der Teuerungsausgleich wurde bei 1,5 Prozent festgemacht, die Entschädigung für Kursbesuche der Feuerwehrleute angehoben. Der Gemeinderat hatte tiefere Ansätze beantragt.

