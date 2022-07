Frohheimschulhaus: Schulleiter Hansueli Tschumi wird pensioniert

Frohheimschulhaus Olten Schulleiter Hansueli Tschumi blickt zurück: «Euphorie und Abgründe können an einem Tag laufend wechseln» Schulleiter Hansueli Tschumi wird nach 38 Jahren Tätigkeit im Frohheimschulhaus in Olten pensioniert. «Die Bereitschaft und die Freude daran, mit Menschen für Menschen zu arbeiten», haben ihn stets angetrieben. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Hansueli Tschumi und das Frohheimschulhaus: eine Symbiose, die 38 Jahre währte. Bruno Kissling

Während Schulleitungen landauf und landab häufig wechseln, steht Hansueli Tschumi an der Sekundarschule Olten für Kontinuität. 22 Jahre lang versah er zuerst an der Bezirks- und Oberschule, dann an der neuen Sekundarstufe das Amt des Kapitäns. Der 1984 als Bezirkslehrer im Frohheim eingestiegene Schulleiter überlebte alle Reformstürme. «Die Bereitschaft und die Freude daran, mit Menschen für Menschen zu arbeiten», haben den 64-Jährigen stets angetrieben.

Dabei sei er eigentlich zufällig Schulleiter geworden. «Mich reizte die neue Ausbildung.» Sie habe neben der Lehrtätigkeit eine neue Perspektive geboten. Die Aufgabe empfand Tschumi als sehr vielseitig, aber auch voller Spannungsfelder. «Euphorie und Abgründe können an einem Tag laufend wechseln», was den Umgang mit den eigenen Emotionen auf die Probe stelle.

Neue Herausforderungen als Vorgesetzter

Eine Herausforderung bestand für Hansueli Tschumi darin, den Rollenwechsel vom organisatorisch verantwortlichen Kollegen zum Vorgesetzten zu schaffen, der mit dem Wechsel zur geleiteten Schule 2009 anstand. Von diesem Moment an waren etwa die Verantwortung für Personalgewinnung und das Beschwerdemanagement nicht mehr an die Schulkommission delegierbar.

Da gleichzeitig die Umsetzung der Sek-I-Reform auf der Traktandenliste stand und der umstrittene Weg zur integrativen Schule mit der speziellen Förderung vorgezeichnet war, häuften sich persönliche Ausein­andersetzungen.

Blick auf das Frohheimschulhaus Olten. Bruno Kissling (1. Juni 2021)

Die Einbindung in die Co-Schulleitung am Frohheim und in die Schulleitungskonferenz der Stadt Olten habe sich auch in dieser Phase als besonders wertvoll erwiesen, sagt Tschumi. Zudem hätten zahlreiche Pensionierungen und die Verjüngung des Lehrkörpers mitgeholfen, die Reformen umzusetzen.

Im Einklang mit den Reformen

Dass durch die Reformen viel Bewegung ins System gekommen sei, habe der Dynamisierung der Gesellschaft entsprochen. Die Reduktion der Abteilungen auf der Sekundarstufe I sei grundsätzlich richtig gewesen. Mit der Umsetzung vor Ort habe die Schule Olten auch rasch das Vertrauen der Eltern gewonnen. Durch eine grössere Partizipation und Kooperation mit Jugendlichen und Erziehungsverantwortlichen sei die Schule ebenfalls zeitgemässer geworden.

Auch mit der Integration in den Regelklassen und mit der neuen Zusammenarbeit von Klassenlehrperson und Heilpädagogin habe die Schule den richtigen Weg eingeschlagen. «Elf Jahre Separation kann nicht die Lösung sein», findet Tschumi:

«Kinder und Jugendliche sollen erfahren, dass es Gleichaltrige mit ganz anderen Voraussetzungen gibt.»

Offen bleibe die Frage nach den für die Integration nötigen Ressourcen. Aber es lasse sich mit Sicherheit sagen, dass diese kein Sparprogramm war. «Die Schule wurde nicht billiger.»

Flexibilität hilft bei Problemlösung

Den Wandel zur Multikulturalität in der Schülerschaft bezeichnet Tschumi für seine Zeit als Schulleiter als besonders augenfällig. Ansonsten hätten sich das Benehmen und die Bedürfnisse der Jugendlichen nicht grundlegend verändert. Nach der Corona-Pandemie stellen jedoch kurz vor seiner Pensionierung die allgemein erhöhte Mobilität und die durch den Ukraine-Krieg verschärfte Fluchtsituation das System auf die Probe.

Angesichts der Herausforderungen in den Bereichen Erziehung, Sozialisation, Integration und Wissensvermittlung anerkennt Tschumi, dass die Priorisierung laufend herausfordere. Dies könne gerade junge Lehrkräfte abschrecken, die sehr gesucht sind. Für die Schulleitungen hat zudem die Anzahl Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Unterstützungsbedarf deutlich zugenommen.

Einem Kollaps gehe die Sekundarschule Olten deswegen nicht entgegen. Als Schulleiter könne man sich mittlerweile auf multiprofessionell arbeitende Teams abstützen. Durch das soziale Netzwerk könnten gefährdete Jugendliche oft früher erkannt werden. Dazu gehören vor Ort schon die als Teamplayer agierenden Lehrpersonen und Schulsozialarbeitende.

«Wenn das System lernfähig ist, packt es solche Herausforderungen», ist Tschumi überzeugt. Die Schule Olten besitze auch mit dem flexiblen Einsatz der Ressourcen im Förderbereich Antworten auf die Notwendigkeiten der Zeit. Letztlich gehe es immer darum, individuelle Lösungen zu finden, damit Kinder und Jugendliche mit ihrer Entwicklung in der Ausbildung und Gesellschaft bestehen können. Lasse sich eine positive Wirkung erkennen, so sei die Zeit sinnvoll eingesetzt und die Schule habe ihren Auftrag erfüllt.

Ausbau im Frohheim kommt

Während der digitale Wandel im ICT-Bereich eine grosse Modernisierung gebracht hat, braucht die bauliche Infrastruktur im Frohheim am Ende von Tschumis Amtszeit noch eine Erneuerung. Das Raumangebot ist teilweise renovationsbedürftig und eine Erweiterung angesichts steigender Schülerzahlen unumgänglich. Die Stadt Olten hat dazu eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die nach dem Schulhausneubau im Kleinholz geplanten Schritte sind in der Finanzplanung der Stadt Olten vorgesehen.

Auf Tschumis Nachfolger Peter Moser und Co-Schulleiter Walter Fürst wartet im Frohheim schon wegen der Planung der Bauphase eine herausforderungsreiche Zeit.

