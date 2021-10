Nach Hochwasserkatastrophe:Trimbacherin hilft im deutschen Ahrtal

Freiwilligenarbeit «Ausmass der Katastrophe war erschreckend»: Wie eine Trimbacherin das deutsche Ahrtal nach dem Hochwasser erlebte Aufgehäufte Fahrzeuge, von der Flut leergeräumte Wohnungen und kaputte Fenster: Liselotte Züllig konnte nicht zuhause sitzen und zusehen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Liselotte Züllig war für zweieinhalb Wochen im Ahrtal. Hier mit Initiant Thomas Pütz.

Drei Monate ist es her, seit die Hochwasserkatastrophe Teile Europas in Chaos versetzt hat. Auch Deutschland war stark davon betroffen. Zuhause sitzen und zusehen kam für diese Trimbacherin nicht infrage: Liselotte Züllig reiste in ihren Ferien für das Projekt Helfer Shuttle ins Ahrtal. «Ich musste einfach gehen», sagt sie rückblickend.

Wieder in ihrer gewohnten Umgebung, erzählt Liselotte Züllig, was sie bei ihrem Einsatz alles erlebt hat. Sie ist eine von über 140'000 Freiwilligen, die für Helfer Shuttle im Ahrtal im Einsatz war. Gestartet wurde das Projekt von den beiden Ahrtalern Marc und Thomas Pütz.

Liselotte Zülligs Reise startete am 13. September. Mit dem Auto machte sie sich auf den Weg ins Nachbarland. «Ich wusste nicht, was mich erwartet und war etwas nervös», erinnert sie sich. Eigentlich hatte die 52-jährige nach einem Wohnmobil gesucht. Doch da hatte sie eine Nachricht von einer Freundin erhalten: «Sie sagte mir, ich sei doch viel zu alt für ein Wohnmobil», sagt Züllig und lacht. Ihre Freundin hätte bereits ein Hotel gebucht und bezahlt – eine schöne Geste.

«Kaffee-Fee» mit oranger Weste

In der Unterkunft angekommen blieb nicht mehr viel Zeit, denn am nächsten Morgen ging es bereits los. Schlafen sei ihr in der ersten Nacht schwergefallen. Doch die ganze Nervosität war umsonst: «Ich kam im Versorgungszelt an und war direkt zuhause», sagt Züllig.

Alle nannten Züllig die «Kaffee-Fee». zvg

Um sieben Uhr morgens stand Liselotte Züllig jeweils im Versorgungszelt bereit. Anfangs hätte sie sich vor allem um die Verpflegung der Freiwilligen gekümmert. «Nach ein paar Tagen bin ich bei der Kaffeemaschine gelandet», sagt Züllig. Sie nimmt ihr Smartphone hervor und zeigt Fotos vom Einsatz. Auf einer leuchtend orangen Weste ist das Wort «Kaffee-Fee» zu lesen. «So haben mich alle genannt», erklärt sie.

«Wollte auf keinen Fall ein Krisentourist sein»

Vom Kaffee zur Geschirrspülmaschine – alles wurde gespendet. Fehlte etwas, reichte ein Aufruf auf Facebook – ein paar Tage später kamen etliche Spenden an. «Das hat super funktioniert», freut sich Liselotte Züllig.

Auch wenn die Situation nach drei Monaten etwas entschärft ist, bleibt noch viel zu tun. «Das Ausmass der Katastrophe war erschreckend. So etwas kann man sich gar nicht vorstellen», sagt sie. Aufgehäufte Fahrzeuge, von der Flut leergeräumte Wohnungen und kaputte Fenster: In Gesprächen sei ab und zu gar das Wort «Krieg» gefallen.

Züllig fuhr zwei Mal ins Tal. Sie sagt:

«Ich wollte auf keinen Fall ein Krisentourist sein, aber ich hatte die Möglichkeit bei einem Einsatz mitzuhelfen.»

Der erste Einsatz führte zu zwei Geschäften. Das ganze Mobiliar des Antiquitätengeschäfts sei aus dem Haus gerissen worden. «Es hat ausgesehen, als hätte das Haus die Möbel erbrochen», sagt Züllig. Hundert Personen mussten bei den beiden Geschäften anpacken. Zwei Tage später waren beide geräumt, und Trocknungsgeräte standen im Keller. Die Freiwilligen mussten FFP3-Masken tragen, um sich vor dem Schimmel zu schützen.

Frau erhielt zwei Tage lang kein Essen

Den zweiten Einsatz, den Züllig begleitete, führte sie zu einer älteren Dame, die im dritten Stock eines Wohnblocks lebt. «Der Lift funktioniert seit den Überschwemmungen nicht mehr. Die Frau ist gehbehindert und war in ihrer Wohnung eingesperrt», sagt sie. Ursprünglich hätte sie Unterstützung vom Roten Kreuz erhalten. Doch am 11. September zog die Organisation ab. Zwei Tage lang habe die Frau kein Essen erhalten. «Sie hatte zum Glück noch Nudeln und Suppe zuhause», sagt Züllig. Dennoch stösst der Abzug des Roten Kreuzes bei ihr auf Unverständnis. Für die betroffene Frau konnte ein Mahlzeitendienst organisiert werden.

Die Kaffeemaschine wurde zu ihrer Verantwortung. zvg

In den zweieinhalb Wochen hat Liselotte Züllig auch viele schöne Momente erlebt. Vor allem die Arbeit im Team sei super gewesen. Abends spielten manchmal Bands zur Unterhaltung. Ein Ereignis ist ihr besonders geblieben. Züllig greift erneut zu ihrem Smartphone, klickt sich durch die Bilder, bis sie das gewünschte gefunden hat. Mit pinkem Oberteil und Arbeitshosen steht die «Kaffee-Fee» im Versorgungszelt. Besonders auffällig ist das breite Lächeln – und eine grosse Medaille, die sie um ihren Hals trägt. «Die Helfermedaille wurde täglich einer Helferin oder einem Helfer verliehen. Ich hatte eine solche Freude, als sie mir verliehen wurde», sagt Züllig. Ein Lächeln wie jenes im Bild breitet sich in ihrem Gesicht aus.

Die Trimbacherin nimmt einen Schluck Kaffee und sagt: «Auf den Kaffee zuhause habe ich mich auf der Rückreise am meisten gefreut.» Es sei schön, wieder zuhause zu sein, denn vor allem körperlich sei Züllig an ihre Grenzen gekommen. Dennoch sei ihr der Abschied schwergefallen. «Die Helferinnen und Helfer sind mir ans Herz gewachsen», sagt sie. Zudem sei es schwierig gewesen, in dem Wissen zu gehen, dass es noch lange dauern würde, bis auch der letzte Schlamm entfernt ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner hätten viel aufzuarbeiten. Nicht nur physisch.