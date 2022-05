Freilichttheater Grosse Nachfrage nach «Silo 8»: Karl's kühne Gassenschau in Olten wird bereits verlängert Nach 2008 und 2009 zeigen Karl's kühne Gassenschau in Olten erneut das Stück «Silo 8», diesmal in einer aufgefrischten Version. Bereits sind 30'000 Tickets verkauft, sodass die Show bis Mitte August verlängert wird. Fabian Muster 09.05.2022, 19.33 Uhr

«Silo 8» wurde erstmals 2008 in Olten gezeigt. Bruno Kissling

Karl’s kühne Gassenschau tritt in diesem Jahr wieder in Olten auf. Sie zeigen das Stück «Silo 8», das bereits 2008 und 2009 in Olten SüdWest zu sehen war – diesmal in einer aufgefrischten Edition. Nun teilen die Organisatoren mit, dass gut zwei Wochen vor der Premiere bereits 30'000 Tickets verkauft wurden.