Karl's kühne Gassenschau: Ein Besuch im Wohnwagendörfli in Olten

Freilichttheater «Ein Spielplatz für Erwachsene»: So lebt es sich im Wohnwagendörfli von Karl's kühne Gassenschau in Olten SüdWest Viermal pro Woche steht das Team von Karl's kühne Gassenschau abends für «Silo 8» auf der Bühne. Doch wie verbringt die Theatergruppe den Tag? Die beiden MitgründerInnen Brigitt Maag und Paul Weilenmann geben exklusiv Einblick ins Dörfli mit rund 30 Wohnwägen, Swimmingpool und Museum. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 02.09.2022, 11.30 Uhr

Das Gemeinschaftsküche von Karl's kühne Gassenschau: Ein Schauspieler hat gerade Besuch von seinem Bruder und dessen Kindern erhalten. Bruno Kissling

Festbankreihen, Ovomaltine-Büchsen und Sirupflaschen in den Regalen, allerlei Küchengeräte in Plastikkisten verstaut: Das grosse Esszelt im Wohnwagendörfli von Karl's kühne Gassenschau in Olten SüdWest erinnert in vielerlei Hinsicht an ein Pfadilager. Auf den zweiten Blick ist doch etwas mehr Komfort vorhanden.

Vier grosse Kühlschränke, eine Mikrowelle und ein Kaffeevollautomat gehören zum Inventar der Gemeinschaftsküche, in der sich Schauspieler, Musikerinnen, Techniker und wie auch die zahlreichen Servicekräfte seit bald vier Monaten verpflegen. Hier treffen wir Brigitt Maag und Paul Weilenmann, zwei Gründungsmitglieder der erfolgreichen Freilichttheatergruppe, um einen Blick auf das Leben hinter der Kulisse zu werfen.

Container zum Swimmingpool umfunktioniert

Kurz nach drei Uhr nachmittags ist auf dem Gelände nicht viel los. Nur einer der Schauspieler hat gerade Besuch vom Bruder und dessen Kindern bekommen. Die Truppe holt sich im Esszelt etwas zu trinken und macht es sich auf abgesessenen Sofas neben dem Container mit den WCs und Duschen gemütlich.

Auf den Sofas vor dem Container mit den WCs und Duschen treffen sich jene, die Gesellschaft suchen. Bruno Kissling

Die Ruhe täusche, sagt Brigitt Maag. Besonders an den freien Tagen verwandle sich das Wohnwagendorf in einen Spielplatz für Erwachsene. Bei all den kreativen und handwerklich begabten Menschen und den vielen Möglichkeiten hier auf dem Areal sei das fast schon vorprogrammiert.

Bilanz zu «Silo 8» einen Monat vor Saisonschluss Rund 90'000 Zuschauende haben die Neuauflage des Stücks «Silo 8» von Karl's kühne Gassenschau seit dem Saisonauftakt Ende Mai besucht. Diese Zahl sei ähnlich zum Vorjahr, so Paul Weilenmann. Insbesondere in den Sommerferien, aber auch schon in den Wochen davor, seien viele Vorstellungen ausverkauft gewesen, so Brigitt Maag. Was auffalle: Das Publikum werde tendenziell jünger. «Eigentlich lustig, weil wir ja ein Altersheim spielen», so Maag. Das Strassenvarieté freuts. Denn viele Theater hätten vermehrt Mühe, junges Publikum anzulocken. Noch bis am 1. Oktober spielt die Theatergruppe in Olten SüdWest.

Eine der Attraktionen in dieser Saison: der Swimmingpool – also eigentlich ein wassergefüllter Container. Dort hätten besonders engagierte Teammitglieder in den Sommerferien die sogenannte Wasserolympiade organisiert. Eine Disziplin: Töggelikasten spielen auf einem schwimmenden Floss.

Gründungsmitglieder schlafen nur selten im Wohnwagen

Unweit vom Esszelt stehen die ersten Wohnwägen. Rund 30 sind es insgesamt. Maag und Weilenmann haben für ihre Familien jeweils zwei übers Eck angeordnete Wägen eingerichtet. Unter der Woche schlafe sie jedoch nur selten hier, weil sie es dank der zentralen Lage Oltens nicht weit nach Hause habe, so Maag. Praktisch sei der Wohnwagen vor allem, um vor der Abendshow ein Nickerchen zu machen.

Brigitt Maag sitzt mit Paul Weilenmann auf der Terrasse vor ihren beiden Wohnwägen. Sie übernachtet selten hier. Bruno Kissling

Weilenmann und dessen Frau Theresa Davi, die ebenfalls als Schauspielerin mitwirkt, verbrachten den grössten Teil der Sommerferien im Wohnwagen – gemeinsam mit ihren beiden Kindern. Nun, da die Ferien vorbei sind, haben sie die meisten Sachen wieder zurück in ihre Wohnung in Zürich gezügelt.

Viele Teammitglieder mit Familie würden hin und her pendeln und ihre Kinder am Wohnort zur Schule schicken, so Maag. Anders sei das während der Spielsaisons im Welschland. Dann organisiere die Theatertruppe jeweils Schulunterricht in einem der grossen Container.

Das Wohnwagendorf hat sogar ein eigenes Museum

Insbesondere in den Wohnwägen weiter abgelegen von der zentralen Strasse durchs Dörfli haben sich viele Theaterschaffende dauerhaft eingerichtet. Ihre Wägen sind aufwendig dekoriert, teils haben sie sich sogar Wintergärten gezimmert. Aus Töpfen, Ölbüchsen oder Stofftaschen wachsen Tomaten, Zucchetti und Kräuter.

Viele Mitglieder der Theatergruppe haben vor ihren Wohnwägen ein kleines Gärtchen angelegt. Bruno Kissling

«Manch einer lebt seine kreative Ader auch in der Freizeit aus», so Weilenmann, um gleich ein Beispiel der aufwendigsten Kunstprojekte zu präsentieren: das Steinmuseum.

Einer der Musiker sammelt Steine und präsentierte diese in seinem Outdoor-Museum. Bruno Kissling

Hier wohne einer der Musiker, der sich dieses Jahr wortwörtlich in Steine verguckt habe. In seine zahlreichen Sammelstücke hat er auf minimalistische Weise Gesichter geritzt oder gezeichnet. Weilenmann klopft an die Wohnwagentür: niemand zu Hause.

Schauspielerin spielt nebenbei in Girls-Band

Beim zweiten Anlauf haben wir mehr Glück: Auf der Terrasse ihres Wohnwagens liegt Marianne Herzig in ihrer Hängematte und liest.

Die blaue Hängematte ist der Lieblingsplatz von Marianne Herzig. Bruno Kissling

Die gelernte Schauspielerin ist schon seit 1995 bei der Theatergruppe dabei und übernimmt diverse Aufgaben. Sie hilft bei der Regie, tanzt auf der Bühne Rock'n'Roll, arbeitet an der Kasse und hinter der Bar.

«Da habt ihr mich ja gerade zum richtigen Zeitpunkt erwischt», sagt Herzig mit Blick auf ihr löchriges Shirt und lacht. Obwohl ihre Wohnung in Zürich nicht weit weg sei, bleibe sie unter der Woche meist hier. Sie geniesse das einfache Leben. Ein gutes Buch. Ihre Hängematte. Viel mehr brauche sie nicht.

Wer Marianne Herzig besuchen will, muss durch hohes Gras stapfen. Bruno Kissling

An prominenter Stelle gleich neben der Tür zum Wohnwagen hat Herzig ein eingerahmtes Bild aufgehängt. Ein Andenken an die «Hillbilly-Band» sei das, erklärt sie. Die Band habe sich vor einigen Jahren aus Mitgliedern der Theatergruppe geformt. Das Gruppenfoto sei entstanden, als sie ein Konzert zum Geburtstag der Restaurantchefin gaben.

Schauspielerin hat im Wohnwagendorf Band gegründet

Auf der Eckbank im Wohnwagen liegen die Instrumente, die Herzig spielt: ein Banjo und eine Ukulele. Daneben das Heft mit handgeschriebenen Liedern. Dieses Jahr habe sich hier im Dörfli eine Frauenband gebildet, so die Zürcherin. Einmal in der Woche träfen sie sich zum Proben.

Wird es Herzig manchmal nicht zu viel, wenn sie auf so engem Raum ständig auf die gleichen Leute trifft? Die Schauspielerin sagt:

«Klar ist es manchmal anstrengend, sich mit 30 Personen Bad und Küche zu teilen.»

Das sei vor allem jetzt, gegen Ende der Saison, vermehrt spürbar. Im WC hänge dann beispielsweise ein Zettel, wo drauf stehe, was das hier für ein Saustall sei.

Das eigene Bad sei auch das, worauf sie sich am meisten freue, wenn sie am Wochenende in ihre Wohnung zurückkehre, so Herzig. In Zürich treffe sie sich oftmals mit ihrem Kollegenkreis ausserhalb der «Bubble». Sie erklärt: «Unter uns machen wir den Witz: Wer zu lange bei Karl's kühne Gassenschau arbeitet, hat keine Freunde mehr.»

Jam-Session verhalf zum Job als Schlagzeuger

Der Vorgarten des Wohnwagens nebenan ist von einem Holzzaun umsäumt. Kaum haben wir geklopft, ist klar wieso. Eine braune Hündin stürmt zum Gatter.

Brigitt Maag (links) und Paul Weilenmann begleiten uns zum Zuhause von Schlagzeuger Christian Szabo (rechts). Bruno Kissling

Hinterher kommt Christian Szabo, der Schlagzeuger der Theatergruppe. Auch er ist schon über zehn Jahre beim Open-Air-Theater dabei. Angefangen hat der gelernte Automechaniker als Tellerwäscher. Das Schlagzeugspielen habe er sich selbst beigebracht, so Szabo.

Von Beginn weg habe er sich hier einer Gruppe von Musikverrückten angeschlossen, die sich nach den offiziellen Vorstellungen zu spontanen Jam-Sessions treffen – unter ihnen auch der musikalische Leiter Neil Filby. Vor bald drei Jahren habe dieser ihn in angefragt, ob er nicht als Schlagzeuger anheuern wolle. Szabo sagt:

«Das war ein grosser Moment.»

Heute könne er sich keinen besseren Job vorstellen. «Schlagzeug spielen ist wie Meditation. Sobald ich anfange, denke ich an nichts anderes mehr». Er erachte es als Privileg, sein Geld mit kreativer Beschäftigung verdienen zu können. Über den Winter arbeite er als Altenpfleger.

Bandmassagegerät zum Schlagzeug umfunktioniert

Bei Karl's Kühne Gassenschau bewohnt Szabo seit Jahren den gleichen Wohnwagen.

Christian Szabo hat in seinem Wohnwagen auch ein Bett für seine Hündin gebaut. Bruno Kissling

Um Platz zu schaffen, hat er alle Innenwände herausgerissen. Die grösste Fläche wird jetzt durch die beiden Betten, eines für den Künstler und eines für seine Hündin Bodza besetzt. Auf der rechten Seite gleich neben der Tür befindet sich der Musikecken mit einem Mini-Piano und einer Stereoanlage.

«Eine CD aufnehmen ist mein Lebensziel», so Szabo. Während der Spielsaison trete er zudem als «lustiger Pfarrer» auf Hochzeiten auf, um sich etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Und auch sonst gebe es hier immer etwas zu tun.

Dieses Jahr habe er mit einem der Techniker ein grösseres Projekt angepackt. Sie hätten ein Bandmassage-Gerät gekauft und dieses zu einem selbstspielenden Schlagzeug umgebaut. Das Resultat zeigt Szabo als Video auf seinem Smartphone.

Es klopft. Wieder stürmt die Hündin nach draussen. Die Tochter einer Angestellten vom Gastroteam steht am Zaun. «Warst du heute schon spazieren?», fragt sie. Wenige Minuten später zottelt das Trio los in Richtung Gheid.

