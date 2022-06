Fotograf der Marlboro-Werbung Der Cowboy-Mythos zu Gast im Oltner Haus der Fotografie Die aktuell präsentierte Ausstellung des Fotografen Hannes Schmid steht ganz im Zeichen des mächtigen Cowboy-Mythos. So, wie ihn die Marlboro-Werbung zum Leben erweckte. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 10.06.2022, 17.00 Uhr

Die Vorstellung über Cowboys bezüglich Aussehen, Charakter und Verhalten hat auch er geprägt: Hannes Schmid als Fotograf der legendären Marlboro-Werbekampagne. Bruno Kissling

Er streift einsam durch die Prärie, strotzt förmlich vor Männlichkeit und braucht nichts als ein Pferd, ein Lasso und eine Zigarette. Die Rede ist vom Marlboro-Man, dem ultimativen Mythos des amerikanischen Cowboys.

Wer in die Welt dieser in den 50er-Jahren von Philip Morris erschaffenen Illusion abtauchen möchte, hat im Oltner Haus der Fotografie aktuell die perfekte Gelegenheit dazu; dort stellt seit dem 10. Juni nämlich der weltberühmte und in Zürich geborene Fotograf Hannes Schmid Fotografien aus, welche er zwischen 1992 und 2002 zu Werbezwecken für Marlboro schoss.

Erst Zigarette für die Frau, dann für den Mann

Ursprünglich war Marlboro eine Zigarette für die moderne Frau, ausgestattet mit einem pinken Filter, um allfällige Lippenstiftabdrücke zu kaschieren. Doch das Produkt fand bei der weiblichen Community wenig Anklang, weswegen Philip Morris verstärkt das männliche Zielpublikum erreichen wollte. Es musste also ein Weg gefunden werden, wie das weibliche Image durch ein männliches ersetzt werden konnte.

Marlboro prägte das Bild des Cowboys: Leben ist Freiheit und Abenteuer. Bruno Kissling

Die Antwort war das Bild des unabhängigen, in Freiheit lebenden Cowboys. Ein mächtiger Mythos war geboren. Eine gänzlich erfundene Welt

«Die Kunst ist, alles so zu inszenieren, dass man es nicht merkt»,

erklärte Hannes Schmid nun am Donnerstag an der Vernissage seiner Ausstellung «Mythos and Ethos». Sogar Pferde standen auf der Oltner Kirchgasse, um für ein wenig Western-Gefühl zu sorgen.

Alles, was man auf den Fotos sehe, sei eine komplett erfundene Welt. Damit meinte Schmid nicht die Pferde oder die Cowboys auf seinen Bildern – die waren stets echt. Die für die Aufnahmen engagierten «Horsemen» gehörten noch dazu zu den besten ihres Faches überhaupt. Aber praktisch alles andere war reine Inszenierung.

«Schaute man durch den winzigen Sucher der Kamera, blickte man in eine idyllische, heile Welt – rund herum ging jedoch die Post ab.»

Nicht selten seien über 100 Pferde am Set gewesen. Und wo ein fehlender See für die Aufnahmen erwünscht war, wurde ein solcher ausgehoben. Gemacht wurden die Aufnahmen in den USA, auf Hawaii und in Canada und nur eine einzige Pferderasse war zugelassen. Denn um den Mythos aufrecht zu erhalten, musste jedes Detail stimmen.

« Willkommen in der Marlboro Country.» Bruno Kissling

Das Resultat dieser aufwendigen Arbeit ist an Schönheit kaum zu übertreffen – und das trotz des Testosteron-Bades, in welches man beim Betrachten der Werke eingetaucht wird.

Der offen demonstrierte Machismo, welcher der Zigarettenmarke einst zum durchschlagenden Erfolg verhalf, tut der Wirkung der Aufnahmen keinen Abbruch, auch wenn der Mythos in den letzten zwei Jahrzehnten wesentlich an Kraft eingebüsst hat.

Cowboy-Mythos gebrochen

Der Film «Brokeback Mountain» aus dem Jahr 2005, in welchem sich zwei Cowboys ihre Liebe gestehen, brach gemäss Schmid dem stets als heterosexuell inszenierten Cowboy-Mythos das Genick – und erzeugte damit ein realistischeres Bild dieser Welt.

Hillary Huang, Ausstellungsmacherin. Bruno Kissling

Die Ausstellung präsentiert unter anderem eine Reihe von Schwarz-Weiss-Bildern sowie in tiefem Abendrot gehaltene Aufnahmen. «Sie soll eine Reise durch den amerikanischen Mythos darstellen», bemerkte Hillary Huang, die Ehefrau von Schmid, welche für das Konzept der Ausstellung verantwortlich ist.

Doch warum faszinierte der rauchende Cowboy während Jahrzehnten grosse Teile der westlichen Welt überhaupt? Der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit sei eine tiefe Sehnsucht vieler Menschen und genau darauf hätten die Werbemacher abgezielt, so Huang.

In Russland habe dieses Werbekonzept im Übrigen nicht funktioniert – dort waren dicke Autos und blonde Frauen gefragt.

Auch ein Pferd gehörte zum Setting der Ausstellungseröffnung. IPFO/Finja Basan

Doch nicht nur Bilder von Cowboys sind an der Ausstellung zu sehen. Schmid hat in einem Raum im ersten Stock sein aktuelles Herzensprojekt ausgestellt – Bilder von Menschen aus Kambodscha, welche in bitterer Armut leben müssen.

Der Vergleich mit Kambodscha relativiert viele Probleme

«Wenn man in ein Land wie Kambodscha schaut, dann relativieren sich viele Probleme, die wir hier in der Schweiz haben.» Auf den Fotos sind Menschen zu sehen, welche sich ihre Nahrung auf Müllhalden zusammensuchen müssen. Aber das ist nicht das grösste Elend.

Falls die Familie nicht genügend Essbares findet, werden die Töchter verkauft oder prostituiert. Mädchen zwischen fünf und zwölf Jahren verdienen auf dem Strich dann das Geld, um die Familie über Wasser zu halten.

Für Schmid war dieses Elend Anlass, sich in diesem Land humanitär zu betätigen, weshalb er unter anderem bereits eine Schule sowie eine Klinik zur medizinischen Erst- und Grundversorgung aufgebaut hat. Und auch weiterhin wird er einen grossen Teil seiner Zeit diesem Projekt widmen.

