Flugzeugbranche Den Pioniergeist von Olten aus wecken: Axalp Technologies hilft mit, die Luftfahrtindustrie grüner zu machen Das Unternehmen wurde mitten in der Coronakrise aus dem Homeoffice gegründet und hat nun seinen ersten Firmensitz in Olten. Das hat die Axalp Technologies mit der Luftfahrt vor. Fabian Muster Jetzt kommentieren 30.03.2022, 17.00 Uhr

Drei der Verwaltungsratsmitglieder der Axalp Technologies in Olten (von links): Adrian Hachen, CEO Tim Dawson-Townsend und Frederick Tischhauser. Auf dem Bild zu sehen ist ein Propeller, den die Firma in einer kleinen Serie für einen Kunden angefertigt hat, sowie ein Teil einer Flügelklappe aus Karbon für ein elektrisches Flugzeug. Bruno Kissling

Ein Grossraumbüro im dritten Stock im Giroud-Olma-Gebäude neben dem Einkaufszentrum Sälipark: Angestellte arbeiten an Dell-Computern, je zwei Stück pro weissem Stehpult, Flugzeugsimulationen sind zu sehen. Vereinzelt stehen Leute beieinander. Man hört Schweizerdeutsch und Englisch. So sieht es also aus, wenn an der grünen Wende gearbeitet wird.

Die seit vergangenen November in Olten beheimatete Firma Axalp Technologies ist für nationale, europäische und US-amerikanische Kunden tätig. Zu den Kernkompetenzen gehören Elektro- und Hybrid-Antriebssysteme, die Nutzung von Verbundwerkstoffen und ultraleichten Materialien sowie die schnelle Entwicklung von Prototypen und kleinen Serien – überwiegend für die Luftfahrtindustrie.

Co-Gründer Adrian Hachen im Gespräch mit einem Mitarbeiter. Bruno Kissling

In Olten sind sie gelandet, weil der Arbeitsweg für alle etwa gleich lang ist. «Das macht jeden gleich unglücklich und ist ein guter schweizerischer Kompromiss», sagt Frederick Tischhauser, einer der Co-Gründer, mit einem Lachen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wohnen in Bern, Bottmingen BL, Cham ZG Horgen ZH und Olten.

Auf einer Immobilienplattform seien sie auf ein Inserat der Giroud Olma gestossen. Der Funken ist gleich gesprungen: Der Vermieter hat die hellen und doppelstöckigen Räumlichkeiten auf seine Kosten aufgefrischt – Böden, Treppen und Küche wurden erneuert.

Auch mit der unmittelbaren Umgebung ist man zufrieden: Wenn der Magen knurrt, sind die Angestellten in wenigen Schritten im Einkaufszentrum. Ebenfalls ein Vorteil: Fehlt ein USB-Kabel oder anderes Computer-Zubehör, ist schnell Abhilfe geschaffen.

Ein Unternehmen auf Wachstumskurs

Das Unternehmen mit derzeit rund 20 Angestellten ist kein klassisches Start-up. Mitten in der Coronazeit im Jahr 2020 aus dem Homeoffice ins Leben gerufen, sind die Gründer dank ihres Netzwerks in der Flugzeugbranche durchgestartet und schreiben von Beginn weg Gewinn. Derzeit ist sogar ein Ausbau um bis zu 10 Leute geplant; weitere Büroräume im gleichen Gebäude werden zugemietet.

Das Unternehmen ist auf Wachstumskurs und nicht auf Investorengelder angewiesen: Die Gründer haben ihr eigenes Kapital eingebracht. Wie viel Gewinn und Umsatz die Firma knapp zwei Jahren nach der Lancierung machen, wollen die Unternehmer allerdings nicht verraten. Eine allfällige Steuererhöhung der Stadt Olten wäre aber «schmerzhaft» gewesen, lässt sich Tischhauser entlocken. Mehr möchte er dazu nicht sagen.

Ein Grossteil der Belegschaft der Axalp Technologies in Olten. Bruno Kissling

Axalp Technologies will den Pioniergeist in der Luftfahrtindustrie wecken. «Wir lösen Probleme für unsere Kunden, hauptsächlich in der Entwicklung», sagt Tischhauser. Gibt es etwas zu produzieren, wird auf Partner zurückgegriffen. Am Beispiel eines Propellers für ein Kleinflugzeug mit Hybridantrieb erklärt Tischhauser, wie die Firma arbeitet.

Statt dass der Kunde ein Produkt ab Stange kauft, haben die Axalp Technologies in vier Monaten eine Kleinserie von 100 gleichen Propellern entwickelt und hergestellt. Das Produkt besteht aus Karbon und Leichtmetall, ist aerodynamisch und strukturell optimiert und speziell auf den Kunden zugeschnitten. Zudem wurde der neu entwickelte Propeller auf dem Flugplatz Bleienbach bei Langenthal getestet.

«Die Neuentwicklungen werden zuerst am Kleinflugzeug erprobt, sollen dann aber auch an grösseren Maschinen zum Einsatz kommen»,

sagt Tischhauser. Mehr darf er nicht sagen, weil das Projekt unter strikter Geheimhaltung steht – die Konkurrenz schläft nicht.

Anfragen von Start-ups bis zu Grosskonzernen

Die ganze Flugzeugbranche ist laut Tischhauser in einem Elektrifizierungsschub. Dies gilt vor allem für kleinere Maschinen, die für Schulungen, Kommunikation oder Überwachung genutzt werden können.

Die Axalp Technologies mischt in der Branche vorne mit. Es gibt zum einen Start-ups oder junge Unternehmen, die die Branche aufmischen, aber auch traditionelle bekannte Konzerne, die sich das Know-how mit kleinen Teams extern reinholen, um innovativer zu werden.

Die Firma hat eine Reihe von Projekten gleichzeitig am Laufen. Ein Beispiel dafür sind elektrische Vehikel, die senkrecht starten und landen können. Sie sollen vor allem im städtischen Nahverkehr einen Teil zur Lösung des Verkehrsproblems beitragen. Mitgearbeitet wird auch bei strombetriebenen Flugzeugen, die nur wenige Meter über Wasser fliegen, so weniger Luftwiderstand auslösen und damit Energie einsparen.

Und als Prestigeprojekt ist die Oltner Firma an der Weiterentwicklung eines Solarflugzeugs beteiligt, das monatelang in der Atmosphäre nur mit Sonnenenergie fliegen soll – ein Teil des Teams hat einst für den Schweizer Abenteurer Bertrand Piccard gearbeitet, der mit seinem solarbetriebenen Flugzeug Solarimpulse die Erde in knapp 17 Monaten umrundet hatte.

Tischhauser selbst war nach dem Maschinenbau-Studium an der ETH Zürich bei der Firma tätig. Er zeigt im Büro auf eine Fotografie der Solarimpulse über dem Matterhorn – der Rahmen des Bildes stammt vom Flügelholm der damaligen Maschine.

Das ist das Geheimnis hinter dem Namen

Die Arbeit sei sehr spannend, sagt Tischhauser. Es seien oft mehrere unterschiedliche Projekte gleichzeitig am Laufen.

«Als Ingenieur ist das sehr stimulierend.»

Während der Coronakrise habe man aber zudem gemerkt, dass es wichtig sei, auch immer wieder zusammenzukommen, um Neues gemeinsam entwickeln zu können. An drei Tagen der Woche ist daher möglichst das ganze Team vor Ort. An zwei Tagen kann von zu Hause aus an laufenden Projekten weitergearbeitet werden.

CEO Tim Dawson-Townsend (links) und Frederick Tischhauser verraten, wie der Name des Unternehmens zustande kam. Bruno Kissling

Zum Schluss lüften die Gründer das Geheimnis um den Firmennamen. Es musste eine Marke sein, welche die schweizerische Herkunft anzeigt, aber gleichzeitig international funktioniert. Kurz, einfach verständlich und im Englischen gut aussprechbar. Als beim Brainstorming der Name «Axalp» fiel – eine Lichtung oberhalb des Brienzersees mit eigenem Skigebiet, waren alle gleich angetan; zudem die Verbindung zur Luftfahrt so gegeben war: Jährlich findet dort eine Flugschau der Schweizer Luftwaffe statt.

