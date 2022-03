Flüchtlinge in Hägendorf Aus der Ukraine nach Hägendorf: Wie Anastasia und Katja den Kriegsbeginn und die Flucht erlebt haben Anastasia, Katja und der fast dreijährige Mischa aus der Ukraine sind bei Familie Flury und Troxler in Hägendorf untergekommen. Beim Mittagessen erzählen sie von ihrer Flucht und wie sie ins Untergäu kamen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 25.03.2022, 11.00 Uhr

Urs Troxler, Simone Flury mit Tochter Noёlle haben Anastasia, Katja und deren Sohn Mischa in ihrem Zuhause in Hägendorf aufgenommen. Bruno Kissling

Wirklich realisiert haben die Schwägerinnen Anastasia und Katja die Geschehnisse und den Krieg in der Ukraine immer noch nicht. Der Schock sitzt tief, Angst ist da. Aber: Katjas fast dreijähriger Sohn Mischa kann wieder lachen. Er spielt und rennt im Garten und im Haus herum. Ein Bild, das die geflüchteten Frauen glücklich macht. Wegen Mischa haben sie den Entschluss überhaupt erst gefasst, die Ukraine zu verlassen.

Katja hat in der Ukraine Geschichte unterrichtet, Anastasia Literatur an der Militär-Akademie. In Hägendorf wohnen sie derzeit bei Simone Flury, Urs Troxler und ihrer fast dreijährigen Tochter Noёlle. Bei einer ukrainischen Gemüsesuppe erzählen sie, wie ruhig und sicher es in der Schweiz ist und wie dankbar sie sind, hier sein zu dürfen. Hier seien die Menschen glücklich und zuvorkommend.

Der fast dreijährige Mischa am schlafen auf der Flucht. Zvg

Aber: Kleine Dinge, an die man gar nicht denken würde, lassen in Mischa wieder die Geschehnisse in der Ukraine aufkommen; etwa die Geräusche eines Mixers oder Staubsaugers. Dann komme die Angst wieder, sagt Flury. Aber auch an Anastasia geht das Erlebte nicht spurlos vorbei: Militärjets fliegen über Hägendorf. Ein Geräusch, das sie gleich wieder an ihre Heimat erinnert.

Eine Nachricht veränderte alles

Die Situation in der Ukraine sei schon seit mehreren Jahren angespannt gewesen, erklärt Anastasia. Daher habe sie sich auch nicht zu stark damit auseinandergesetzt, dass der Krieg ausbrechen könnte. Sie bekommt Gänsehaut. Ihr Bruder schrieb ihr am 24. Februar bei der Invasion der russischen Truppen:

«Es hat begonnen.»

Erst da wurde ihr bewusst, in welcher Lage sie sich nun befindet. Katja lebte zusammen mit ihrem Mann und Mischa in Dnipro. Ihr Schwiegervater hat sie gleich bei Kriegsbeginn zu sich nach Hause geholt. Mischas Vater durfte die Stadt aber nicht verlassen.

Die Invasion veränderte das Leben von Anastasia, Katja und Mischa. Bruno Kissling

Anastasia lebte hingegen in Odessa. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, nahm sie den Zug in Richtung ihrer Familie – der fuhr aber erst einen Tag später. Sie habe in Jacke und Schuhen geschlafen, um allenfalls fluchtbereit zu sein. Die Tasche mit ihren wichtigsten Sachen lag griffbereit neben ihr. Das Fenster war offen. So konnte sie immer hören, was draussen passiert.

Acht Stunden in einer fremden Stadt

Der Bahnhof in Zhmerynka. Zvg

Zusammen mit ihrer Katze kam sie dann in der fremden Stadt Zhmerynka an – dann ertönten die Sirenen. Anastasia fragte Menschen auf der Strasse, wo sie sich in Sicherheit begeben könne. Nach einigen Minuten gab es wieder Entwarnung. Von da an habe sie die Leute und deren Angst verstanden. Nach acht Stunden wurde sie von ihren Eltern, ihrer Grossmutter, Katja und Mischa mit dem Auto abgeholt.

Es ging für sie Richtung Karpaten, ein Gebirge in der Westukraine. Um die Ausgangssperre einhalten zu können, mussten sie kurz vor dem Ziel in einem Hotelfoyer auf dem Boden und auf Sofas übernachten. In der Nacht haben sie aus weiter Entfernung immer wieder Bomben gehört. Am darauffolgenden Abend kamen sie schliesslich in der Unterkunft an. Dann ertönten die Sirenen wieder. Mischa wusste, was dies bedeutet. Anastasia erzählt, Mischa habe immer wieder gesagt:

«Dann müssen wir in den Untergrund gehen.»

Bereits am Morgen danach erhielten sie durch Katjas Freundin drei Bustickets von Lwiw nach Krakau. Mit einem Taxi erreichten sie dann den Abfahrtsort. Dort hat Anastasia ihre Eltern und ihre Grossmutter das letzte Mal gesehen. Sie erinnert sich an die Abschiedsumarmung – Tränen fliessen. Sie vermisst ihre Familie und macht sich Sorgen um sie.

Vor der polnischen Grenze mussten sie 22 Stunden warten. Sie schliefen im Bus und wurden mit Wasser, Essen und Kleidung versorgt. Anastasia:

«Wir sind dankbar für die freiwilligen Helfer.»

Von Krakau aus sind sie mit dem Zug nach Wien gefahren. zvg

Am 1. März, kurz nach Mitternacht, haben sie dann die Grenze überschreiten können. In Krakau blieben sie für zwei Tage in einem Hostel. Katja erzählt, dass eine Frau mit einem Hund vorbeikam, damit die Kinder spielen und wieder lachen können – auch Mischa.

Sie kannten sich bereits vorher

Mit dem Zug fuhr das Trio dann nach Wien. Von da nach Zürich und schliesslich nach Olten. Flury und Troxler haben die Geflüchteten am 3. März am Bahnhof Olten abgeholt. Sie kamen erschöpft und mit ein paar wenigen Taschen an.

Anastasia sehe es als Gottesschicksal, dass sie wieder zusammengefunden hätten. Denn sie kannte die Familie bereits vorher: Anastasia war Ende 2017 für fünf Tage in der Schweiz, im Rahmen des Jugendtreffen Taizé in Basel. Durch ihre Freiwilligenarbeit kam sie für diese Zeit bei Flury und Troxler unter.

Der Kontakt wurde auch nach dem Aufenthalt aufrechterhalten. Als sich die Situation in der Ukraine zuspitzte, hatte Flury bereits Hilfe angeboten. Die Situation nehme sie noch immer mit und sie bewundere die Geflüchteten:

«Sie sind extrem stark.»

Während des Gesprächs zeigt uns Katja immer wieder Meldungen aus der Ukraine: Zerstörung, Leid und Ungewissheit machen sich auf den Bildern bemerkbar. Wie lange sie in Hägendorf bleiben werden? Ungewiss. Aber sie fühlen sich sicher. Auch der Alltag funktioniere gut, meint Flury. Man müsse sich einfach bewusst sein, dass es ungewiss sei, wie lange sie bleiben werden. Aber:

«Wir haben einfach gesagt: Es geht.»

Und dies tue es auch. Tagsüber sehen sie sich wegen die Arbeit nicht viel, sagt Flury. Am Abend essen sie gemeinsam. Der Alltag habe sich aber nicht gross verändert. Es fühle sich an, als ob es schon immer so gewesen wäre. Zusammen mit ihrem Mann schaue sie nun, dass Mischa mit Noёlle ab Sommer in die Spielgruppe gehen kann.

Anastasia lernte Flury und Troxler bereits im Jahr 2017 kennen. Bruno Kissling

Anastasia, Katja und Mischa sind derzeit daran, den Flüchtlingsstatus S zu beantragen. Sie wollen, wenn möglich, ihr eigenes Geld verdienen, um Kleidung und ihr Essen selber bezahlen zu können. Und wenn möglich eine eigene Wohnung finden.

