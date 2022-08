Fischer aus Wangen bei Olten zieht einen Mordswels an Land

30 kg schwer und 171 cm lang «Ich konnte 7,5 Kilo verwerten»: Fischer zieht in Zuchwil einen Riesen-Wels aus der Aare – jetzt gibt's Fischknusperli Noch vor Sonnenaufgang hatte Alexander Dischö aus Wangen bei Olten den Kampf gegen den Süsswasserriesen für sich entschieden. Sein Fang in der Aare bei Zuchwil: ein 30-Kilo-Wels. Urs Huber Jetzt kommentieren Aktualisiert 09.08.2022, 19.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alexander Dischö und sein bislang grösster Fang: ein gut 30 kg schwerer und 171 cm langer Wels aus der Aare. Zvg

Früh war er aufgestanden am vergangenen Samstag, Alexander Dischö. Hatte noch keine Ahnung; jedenfalls nicht von dem, was ihm dieser Tag bringen würde. Seit drei Jahren wohnt der Mann mit seiner Familie in Wangen bei Olten. Das Fischen als Hobby hat er sich dagegen bewahrt.

Der Greifensee stand am Anfang

Denn aufgewachsen ist Dischö in Effretikon, so war der Greifensee in früheren Zeiten das Jagdrevier des Zürchers und zweifachen Familienvaters. Nun ist’s vornehmlich die Aare. Ein leidenschaftlicher Petri-Jünger, wie man im Volksmund sagen würde. Aber: «Nie hätte ich gedacht, dass mein grösster Fang tatsächlich aus heimischen Gewässern stammen könnte», meint er.

Tut er trotzdem. Kurz nach 05.30 Uhr an jenem Samstag hatte Dischö den Prachtskerl in der Nähe von Zuchwil im Trockenen. Nach wohl etwa zehnminütigem Kampf, wie er vermutet. Ein Wels, satte 30 kg schwer und 171 Zentimeter lang. «Ein seltenes Ereignis», sagt der Mann, noch Tage später beeindruckt vom grossen Fang an der Aare.

Ein völlig ruhiger Morgen am Wasser

«Es war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich völlig ruhig am Wasser», erinnert sich Dischö, der schon gegen 3 Uhr die Rute in der Aare wusste. Die Dramaturgie dieses Samstags in einem Satz zusammengefasst: Gut zwei Stunden passierte so gut wie nichts; dann folgte der Paukenschlag. Ein häufiges Anglerschicksal. Erst im Morgengrauen schlug das Glück der Stunde.

Um zirka 05.15 Uhr «hets gräblet», wie Dischö sagt. Er habe rasch gemerkt, dass sich da eine grössere Sache anbahne. Dass er einen Wels an der Angel hielt, sei für ihn keine Überraschung.

«Solche hat es viele in der Aare»,

sagt Dischö. Fast zu viele, wie man gelegentlich höre. Aber just ein solches Prachtstück: Das sei dann doch eine regelrechte Überraschung gewesen. «Normalerweise fängt man hier Welse in der Länge zwischen 50 und 120 Zentimeter. Ein grosses Erlebnis für mich», sagt er.

Alex Dischö erklärt, wie er den Riesen-Wels fing. Tele M1

Modernder Köder als Lockvogel

Als Köder hat Dischö einen modernden Fisch genutzt. «Welse sehen zwar schlecht, dafür riechen sie umso besser», weiss der Mann. Und nicht mehr ganz frische Köder wirken anziehend auf die Süsswasserriesen. Welse gehören in hiesigen Breitengraden zu den grössten Süsswasserfischen überhaupt.

«Es ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei, wenn man einen solchen Fang landet»,

sagt Dischö. Und er teilt das Geschehen vom Samstag diesbezüglich auch ein: «50 Prozent Glück, 50 Prozent Können», sagt er zurückhaltend bescheiden.

Gut siebeneinhalb Kilo Fleisch hat der Angler aus Wangen aus seinem jüngsten Fang gewonnen. «Wir machen zu Hause Chnusperli draus», sagt er. Was die ganze Familie möge. Zubereitet in der Fritteuse. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung nämlich sei Welsfleisch keineswegs unappetitlich, im Gegenteil.

Es hat bei Kennerinnen und Kennern den Nimbus einer Delikatesse, ist nur in Fachgeschäften erhältlich und auch teuer. «Kompaktes Fleisch; man kann’s vielleicht am ehesten mit Pangasius vergleichen», so Dischö.

Gefischt schon zwischen Karibik und Bali

Gefischt hat der Wangner schon überall auf der Welt. Oder wie er sagt: «Von der Karibik bis Bali.» Und auch hierzulande kennt er sich mit Hecht, Karpfen und der Forelle aus, um nur zwei, drei Arten zu nennen, die er schon am Haken aus dem Wasser gezogen hat.

Warum der Angler aber ausgerechnet in der Gegend von Zuchwil fischt, ist kein Zufall. «Mir ist die Anglerei in der Region Olten irgendwie zu nervös», erklärt er. Für ihn sei das Fischen auch etwas Besinnliches, Kontemplatives. Zumindest bei Fang des Welses rückte das Kontemplative aber sicher in den Hintergrund.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen