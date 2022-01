Budget 2022 mit Steuererhöhung in Olten: Ja oder Nein?

Finanzen Sollen in Olten die Steuern erhöht werden? Das müssen Sie zur Volksabstimmung über das Budget 2022 wissen Am 13. Februar 2022 entscheidet das Oltner Stimmvolk übers Budget 2022 mit einer Steuerfussanpassung bei den natürlichen und juristischen Personen. Ein Überblick zu den acht wichtigsten Fragen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn die Stimmbevölkerung Ja sagt zum Budget, hat die Oltner Stadtkasse (im Bild das Stadthaus) mehr Geld zur Verfügung. Bruno Kissling

1. Wie sieht das Oltner Budget 2022 aus?

Die Stadt Olten rechnet nächstes Jahr bei Ausgaben von 116,6 Millionen Franken mit einem Gewinn von 580'000 Franken. Nebst Pensenerhöhungen in der Lehrerschaft werden drei neue Stellen geschaffen: Die Fachstelle Umwelt- und Klimaschutz, die einst weggespart wurde, wird reaktiviert, um die städtischen Klimaziele zu erreichen; das Bauinspektorat wird aufgestockt, um die Baugesuche effizienter bearbeiten zu können; und es gibt eine neue Stelle für die Abwasserkanäle – die beiden letztgenannten Stellen werden teilweise oder ganz durch die erhobenen Gebühren finanziert.

Die Steuern sollen für Privatpersonen um 2 Punkte auf 110 Prozent und für Firmen um 10 Punkte auf 118 Prozent steigen. Die Mehreinnahmen aufgrund der Steuererhöhung betragen rund 2,5 Millionen Franken; die Privatpersonen würden 950000 Franken und die Firmen 1,55 Millionen dazu beitragen. Ohne Erhöhung der Steuerfüsse würde das Budget 2022 einen Verlust von rund 2 Millionen Franken aufweisen.

Alles anzeigen

2. Warum kommt es zur Abstimmung?

Bei der Behandlung des Budgets im Oltner Gemeindeparlament haben die Mitglieder noch diverse Änderungen im vom Stadtrat präsentierten Budgets 2022 vorgenommen. Ursprünglich wollte dieser die Steuern bei den natürlichen und juristischen Personen gleichmässig um je 4 Punkte auf 112 Prozent erhöhen. Doch der Vorschlag der Fraktion SP/Junge SP setzte sich mit Stichentscheid des Parlamentspräsidenten Florian Eberhard (SP) durch.

Gleichzeitig hat das Gemeindeparlament einen Antrag von Urs Knapp angenommen, das Budget dem Volk vorzulegen. Der FDP-Parlamentarier argumentierte erfolgreich, dass so die 30-tägige Referendumsfrist nicht abgewartet werden muss und die budgetlose Zeit möglichst kurz gehalten werden kann. Deswegen kommt das Budget inklusive Steuererhöhung bereits am 13. Februar an die Urne.

In der Schlussabstimmung nahm das Gemeindeparlament die Variante mit Steuererhöhung 110 für Privatpersonen und 118 für Firmen mit 21 zu 14 Stimmen bei 5 Enthaltungen an. Eine Mehrheit der Finanzkommission wollte keine Steuererhöhung. Mit den neuen Steuerfüssen 110 respektive 118 Prozent würde Olten bei den natürlichen Personen unter dem kantonalen Durchschnittswert von 117 Prozent zu liegen kommen, bei den juristischen Personen über dem Mittelwert im Kanton von 112 Prozent.

3. Warum will der Stadtrat die Steuern erhöhen?

Netto sollen nächstes Jahr 18,5 Millionen Franken investiert werden – so viel wie schon lange nicht mehr. Vor allem um die neue Schulanlage Kleinholz zu finanzieren, welche das Volk im Juni 2021 angenommen hat, hat der Stadtrat bereits in der damaligen Abstimmungsbotschaft von einer Zusatzfinanzierung von 5 bis 7 Steuerprozenten gesprochen.

Von den geplanten Investitionen können 2022 trotz Steuererhöhung nur 8,3 Millionen aus eigener Kraft finanziert werden. Für 10,3 Millionen müssen neue Schulden aufgenommen werden. Dies erhöht die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit 1542 auf 2130 Franken bis Ende Jahr.

4. Wie stark sind die Bürgerinnen und Bürger von der Steuererhöhung betroffen?

Rund 25 Prozent der Privatpersonen zahlen nur die Personal-, aber keine Einkommenssteuern, wären also von der Steuererhöhung von 2 Punkten nicht unmittelbar betroffen. Für eine Einzelperson respektive einen vierköpfigen Haushalt mit Splittingtarif bei einem steuerbaren Einkommen von je 60'000 Franken ergäbe dies eine jährliche Mehrbelastung von 85 Franken respektive 56 Franken.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

5. Wie stark trifft es die Firmen?

Über 60 Prozent der Firmen zahlen keine oder nur wenige Gewinnsteuern in Olten, dafür tragen 6 Prozent knapp 80 Prozent des Steuerbetrags bei. Trotz einer Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um 10 Punkte wäre die gesamte Gewinnsteuerbelastung der Unternehmen leicht tiefer als 2021. Der Grund: Wegen der gestaffelten Umsetzung der Steuerreform Staf im Kanton sinkt der kantonale Gewinnsteuersatz von 4,7 Prozent (2021) auf 4,4 Prozent (2022).

Beispiel: Bei einem Gewinn vor Steuern von 100'000 Franken zahlte eine Firma vergangenes Jahr gesamthaft effektiv 15'787 Franken an Steuern, im 2022 mit höherem Gemeindesteuerfuss aber 15'635 Franken, also 152 Franken weniger. Ohne Steuererhöhung wären es allerdings nur 15'320 Franken, also 467 Franken weniger als 2021. «Mit einem Gemeindesteuerfuss von 123 Prozent im Jahr 2022 würde die Staf bei der Gewinnsteuer wirkungslos werden und die Gesamtsteuerbelastung wäre gleich hoch wie im Jahr 2021», sagt Finanzverwalter Urs Tanner.

Allerdings wurden Firmen und deren Inhabende mit der Staf-Umsetzung per 2020 nicht nur finanziell entlastet, sondern auch zusätzlich belastet: die Beiträge für die AHV und für die Familienzulagen stiegen an, Steuern für Vermögen über 1 Million und die Teilbesteuerung von Dividenden wurden ebenfalls erhöht.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

6. Was passiert, wenn das Stimmvolk das Budget an der Urne ablehnt?

Seit Anfang Jahr ist die Stadt Olten bereits das dritte Mal innert acht Jahren ohne rechtskräftiges Budget. Das heisst: Es dürfen bis Mitte Februar nur gebundene Ausgaben getätigt werden. Wenn die Vorlage an der Urne durchfällt, verlängert sich die budgetlose Zeit um weitere Monate.

Stadtpräsident Thomas Marbet sagte gegenüber dieser Zeitung nach der Parlamentsdebatte vergangenen November: Es sei das Ziel, ein überarbeitetes Budget 2022 bis zur nächsten Parlamentssitzung vom 24. März behandlungsreif zu haben, obwohl das ein sportlicher Zeitplan sei. Damit würde die budgetlose Zeit inklusive Referendumsfrist bis Ende April dauern. Reicht es erst auf die Doppelsitzung Ende Mai, würde die budgetlose Zeit inklusive Referendumsfrist bis Ende Juni dauern – vorausgesetzt, das Parlament stimmt dem überarbeiteten Budget zu und es wird kein Referendum mehr ergriffen.

7. Wer unterstützt das Budget inklusive Steuererhöhung?

Die vier linken Parteien SP, Junge SP Region Olten, Olten jetzt! und Grüne sind dafür und haben ein eigenes Komitee gegründet, das für das Budget 2022 inklusive Steuererhöhung einsteht. Ebenfalls bejaht wird das Budget von der Kleinpartei EVP. Sie schert damit aus der bürgerlichen Fraktionsgemeinschaft mit der CVP und GLP aus: Man habe den Beitritt zum Gegnerkomitee für solide Stadtfinanzen in einer Onlineumfrage abgelehnt und sich dafür entschieden – trotz unterschiedlicher Meinungen – das Budget 2022 anzunehmen, schreibt Parlamentarier Beat Bachmann auf Anfrage. Zudem hat sich auch ein Wirtschaftskomitee «KMU fürs Budget 2022» formiert.

8. Wer bekämpft das Budget inklusive Steuererhöhung?

Gegen das Budget sind die bürgerlichen Parteien FDP, SVP, CVP und Grünliberale, die mit dem Komitee für solide Stadtfinanzen eine Steuererhöhung bekämpfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen