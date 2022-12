Olten: Brand im Untersuchungsgefängnis - Feuerwehr vor Ort

Feuerwehr vor Ort Insasse verletzt: Brand in Gefängniszelle im Oltner Untersuchungsgefängnis Brand im Untersuchungsgefängnis in Olten am Montagabend. Durch das Feuer wurde ein Insasse verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Redaktion Aktualisiert 05.12.2022, 20.46 Uhr

Brand im Untersuchungsgefängnis Olten: Die Feuerwehr ist vor Ort (Archivbild). Bruno Kissling / OLT

Aus dem Untersuchungsgefängnis in Olten steigt am Montagabend Rauch auf. Das bestätigt die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage. Demnach erreichte die Alarmzentrale der Kapo um 18.35 Uhr eine entsprechende Meldung.

Das Untersuchungsgefängnis Olten. Bruno Kissling

Umgehend seien eine Polizeipatrouille und die Feuerwehr aufgeboten worden. In einer Zelle sei Feuer ausgebrochen, der Insasse wurde dabei verletzt und wurde in ein Spital gebracht. Weitere Insassen seien in Sicherheit gebracht worden – innerhalb des Gefängnisses.

Insasse verletzt – Feuerwehr konnte den Brand löschen

Bilder, die ein Leserreporter dem «Blick» zugestellt hatte, zeigten grosse Rauchwolken. Gemäss Kapo Solothurn beschränkte sich das Feuer auf die eine Zelle und konnte von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden.

Was die Ursache des Brandes war und ob das Feuer absichtlich gelegt wurde ist derzeit unklar. Die Brandermittler untersuchen den Brandort zur Klärung dieser Fragen.