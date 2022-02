Philipp Stierli: In Olten immer um Sicherheit bemüht

Feuerwehr und Ordnung Oltner Philipp Stierli trägt zwei Hüte, aber er sagt: «Der Feuerwehreinsatz hat immer Priorität» Seit gut einem Monat ist Philipp Stierli in Olten Feuerwehrkommandant und Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit in Personalunion. Urs Huber Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Philipp Stierli im 5. Stock des Stadthauses, wo die Abteilung Ordnung und Sicherheit untergebracht ist. Patrick Luethy

Man kann sich fragen: Geht das? Kann jemand zwei Hüte tragen, zu je 50 Prozent? Es geht. Olten beweist dies. Seit Anfang Jahr ist Philipp Stierli Beispiel dafür. Wer ihn unter seinem Namen im städtischen Mitarbeiterverzeichnis sucht, findet ihn gleich doppelt. Denn ab 2014 war er Kommandant der städtischen Feuerwehr, zu 100 Prozent. Seit 1. Januar ist er’s noch zu 50 Prozent. Und für die andern 50 Prozent ist er Leiter der städtischen Abteilung Ordnung und Sicherheit.

Prioritäten haben sich nicht verändert

Stierli, 42-jährig, verheiratet, Vater einer Tochter und mittlerweile mit der Familie in Olten wohnhaft, meint: «Es ist klar: Einsätze als Kommandant der Feuerwehr haben Priorität. Daran ändert sich durch die Teilung meines Pensums nicht.» Er sagt das bestimmt und liefert auch gleich die Begründung hinterher.

«Einsätze der Feuerwehr sind nicht aufschiebbar. Wenn’s brennt, dann brennt’s. Dann sind die Einsatzkräfte, zu denen auch ich gehöre, gefordert.»

Und er fügt hinzu, es könne nicht sein, dass private Unternehmen ihre Arbeitskräfte für den Feuerwehrdienst abstellen müssten, während die Stadt selbst darauf verzichte. Stierli nickt.

Die Frage nach einem möglichen Ungleichgewicht in seiner beruflichen Stellung, das eine würde überhandnehmen und das andere müsse zurückstehen, fürchtet der Mann nicht. «Meine Aktivzeit in der neuen Position ist noch zu kurz, um dies abschliessend beurteilen zu können. Aber mein Bauchgefühl sagt mir: Die beiden Aufgaben werden mich in etwa gleichermassen auf Trab halten.»

Kombination wird sich bewähren

Im Übrigen ist er guter Dinge, dass sich die Kombination Ordnung und Sicherheit zusammen mit dem Engagement in der Feuerwehr bewähren wird. Die Idee, die beiden rein städtischen Aufgaben an eine Person zu übertragen, habe ihm immer gefallen. «Ich habe bei der internen Evaluation mitwirken können», sagt er. «Das war sehr gut.»

Damit ging einher, eine städtische Aufgabe wie jene der Direktion Ordnung und Sicherheit von einer regionalen Aufgabe wie jene des Zivilschutzes zu trennen. «Eine überzeugende Vorstellung», meint Stierli, gelernter Elektromonteur, der zuletzt als Projektleiter in einer hiesigen Firma tätig war. Das Splitting hat für die Stadt keine Pensenerhöhung ­bedeutet. Wie in den Jahren zuvor teilen sich in der Organisation Feuerwehr drei Personen 250 Stellenprozente.

Als Feuerwehrkommandant im Feuerwehrmagazin. Patrick Luethy

Kein Teilabschied, sondern ein Aufbruch

Nein, er habe die Reduktion seines Feuerwehrpensums nicht als Teilabschied von der Blaulichtorganisation empfunden. Gereizt habe ihn vielmehr die neue Aufgabe in der Adminis­tration. Denn Olten sei nicht wirklich fremdes Land für ihn. Er, der in Boningen aufgewachsen schon ab der 6. Klasse die Oberstufe besuchte, später in der Stadt seine Lehre absolvierte, ist kein Unbekannter hier.

Er kennt die Leute und die Leute kennen ihn. «Ach, wissen Sie: Wenn du Feuerwehrkommandant bist, dann bis du immer und überall Feuerwehrkommandant, ganz egal, wo immer du in der Stadt auftrittst.» Stierli lacht.

Philipp Stierli im Büro noch umgeben von weissen Wänden. Patrick Luethy

Gut eingelebt habe er sich im 5. Stock des Stadthauses. Stierli ist dort in grosse Fussstapfen getreten, als Nachfolger von Franco Giori, der ein knappes Vierteljahrhundert im Stadthaus wirkte.

«Öppe es Bild fählt no»,

sagt er vor lauter weissen Wänden stehend. Eingearbeitet habe er sich im Dezember und Januar eben zusammen mit seinem Vorgänger im Amt. «Er hat dabei immer durchblicken lassen, mich gegebenenfalls informell zu unterstützen», so Stierli. Im Moment sei, pandemiebedingt, noch nicht allzu viel los.

Er hat grundsätzlich ein gutes Gefühl

Für 10 Personen ist Stierli im operativen Bereich von Ordnung und Sicherheit verantwortlich. «Ich habe ein gutes Gefühl», sagt er über das eben betretene berufliche Neuland. Chilbi, Street Food Festival, Mio, Marktfragen und all die kleinen Dinge und Events, deren Machart im Vorfeld zu beraten, zu überprüfen und zu kontrollieren sind: für Stierli alles andere als unbekannte Grössen.

Was er eigentlich sonst noch so mache, privat, an Hobbys. Stierli lacht. «Ich hab’ eigentlich gar keine Zeit mehr für Hobbys», sagt er. Klar. Im Verein der Eselfreunde Kappel ist er aber noch dabei, gar im Vorstand. Ein Verein, der im Jahr 2000 aus einer Stammtisch-Idee geboren wurde und der im Dorf für zwei echte Esel im Dorf sorgte, wie die Website des Vereins verrät.

Zudem spielte Stierli früher auch noch Unihockey, beim STV in Kappel. «Das ist vorbei», sagte der 42-Jährige. Dafür hat er jetzt ein neues berufliches Kapitel aufgeschlagen.

