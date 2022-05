Fehlschlag Investoren lassen die Finger von der Liegenschaft Kirchgasse 8 in Olten Der Wettbewerb zur Entwicklung der Liegenschaft Kirchgasse 8 in Olten bringt keine Angebote. Jetzt schreitet der Stadtrat zur Tat. Urs Huber 10.05.2022, 21.00 Uhr

Kunstmuseum Olten: Die Entwicklung der Baute nimmt jetzt der Stadtrat in die Finger. Bruno Kissling

Interesse gab’s schon am Wettbewerb zur Entwicklung der Liegenschaft Kirchgasse 8 in Olten. Eine mögliche Investorenschaft war eingeladen, Ideen und Projekte zur Nutzung der Gebäulichkeit «Kunstmuseum» zu präsentieren.

Aber: Der im März 2022 lancierte Wettbewerb animierte keinen einzigen unter den 38 Interessenten zu einem Angebot an die Stadt als Eignerin. Im Stadtrat gibt man sich leicht überrascht, wie Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage erklärt. Aber man sei sich der Schwierigkeiten des Wettbewerbs durchaus bewusst gewesen.

Der Stadtrat hat nun entschieden, diese Liegenschaft selber zu entwickeln. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Stadtkanzlei hervor.

Drei Optionen stehen im Brennpunkt

Ein Blick zurück: Für die Entwicklung der Liegenschaft an der Kirchgasse 8 auf Basis des Architekturwettbewerbs stehen nach Auszug des Kunstmuseums grundsätzlich drei Möglichkeiten zur Disposition: die Vergabe an Dritte via Baurecht, ein Verkauf oder aber eine Eigeninvestition der Einwohnergemeinde. Der Stadtrat hatte im Februar 2022 noch entschieden, die Variante «Abgabe im Baurecht» im Rahmen eines Investorenwettbewerbs zu prüfen. Ohne Erfolg, wie sich jetzt zeigt.

Das Dossier wurde zwar von 38 Interessenten angefordert, am Schluss aber reichte niemand ein Angebot ein. Wie aus Rückmeldungen zu schliessen ist, führte die Verquickung unterschiedlichster Bedingungen dazu: der Umfang der Investition, die Vergabe im Baurecht, die gemeinsame Entwicklung und Erstellung des Vorhabens mit dem Kunstmuseum auf Basis des Wettbewerbsprojektes und die grosse Vorinvestition ohne eigentliche Sicherheit: eine relativ lange Reihe an Stolpersteinen zum angedachten Vorhaben.

Unsicherheiten für den Investor

Unsicherheit für den Investor deshalb, weil der Baukredit für das Kunstmuseum erst zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen wird. Der Stadtrat musste aufgrund dieser neuen Ausgangslage auf seinen Entscheid zurückkommen und entschied sich für die Variante «Eigenerstellung» auf Basis des Wettbewerbsresultats, wenn das Kunstmuseum in die Liegenschaft an der Kirchgasse 10 umziehen kann.

Das ermöglicht, ein Projekt umzusetzen, welches die funktionalen, architektonischen und städtebaulichen Anforderungen bestmöglich berücksichtigt.

Mehr Volumen für die Kirchgasse 8

«Mit dem Projekt wird das Bauvolumen der bestehenden Baute an der Kirchgasse 8 vergrössert», so die Stadtkanzlei. Zum einen entspreche dies der geforderten qualitativen Siedlungsentwicklung nach innen, zum anderen erhöhe es durch die Flächenvergrösserung insbesondere auch die Nutzungsmöglichkeiten im Erdgeschoss. Die Grundrisse für Büros im 1. Obergeschoss und Wohnungen in den weiteren Obergeschossen würden eine zeitgemässe Nutzung zulassen.

Und mit den Mietzinsen können die erforderlichen Investitionen amortisiert werden. Das Gemeindeparlament wird am 23. Juni 2022 über den Projektierungskredit für die beiden Liegenschaften Kirchgasse 8 und 10 befinden.