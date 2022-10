Pilzverein Olten: Präsident ist fasziniert von Dungpilzen und Co.

Olten Schlauch-, Dungpilze und Co.: Urs Kellerhals ist fasziniert von alles anderem als Speisepilze Urs Kellerhals, der Präsident des Oltner Pilzvereins, interessiert sich für jene Exemplare, die auf Kot von Tieren wachsen und nicht wirklich essbar sind. Trotzdem hat er einen Lieblingsspeisepilz. Urs Huber Jetzt kommentieren 19.10.2022, 12.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Kellerhals im Lokal des Oltner Pilzvereins in der Rötzmatt: Dort werden die Pilze an Bestimmungsabenden seziert.

Fast unbesehen, auf jeden Fall aber unaufgeregt, hat er letztes Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert: der Verein für Pilzkunde Olten und Umgebung. Er gehört schweizweit zu den ältesten seiner Art. Allein sein voller Name, für gewöhnlich reduziert auf «Pilzverein», lässt vermuten, dass sein ausschliessliches Ziel eines nicht ist: seine Mitglieder zu befähigen, ausschliesslich Körbe voller Steinpilze, Maronenröhrlinge oder etwa Eierschwämme nach Hause zu tragen. Es muss noch was anderes dahinterstecken?

Aber was nur? Urs Kellerhals muss es wissen. Der 67-Jährige ist, zusammengerechnet, seit 15 Jahren Präsident des Vereins. An der Generalversammlung im Januar kommenden Jahres will er zurücktreten. «Ganz sicher», wie er nachdrücklich meint. Er zum Beispiel gehört nur bedingt zu den typischen Pilzsuchenden.

«Als Speisepilz mag ich am liebsten den Wieseltäubling», lässt er sich entlocken. Der komme hier nur vereinzelt vor und habe eine nussige Note. Sonst suche er fast nie nach Speisepilzen. Dann hält Kellerhals inne. Und erzählt eben von jenem Aspekt im Verein, der dort vielleicht noch «eine Handvoll andere» umtreibt, wie er sagt.

«Abtauchen in die Sphären der Pilzwelt»

Nennen wir’s der Einfachheit halber «abtauchen in die Sphären der Pilzwelt». Die Motivation dahinter bleibt – wie immer in solchen Fällen – mehr Rätsel denn Gewissheit. Er habe eigentlich erst als Mittdreissiger damit angefangen, sagt der Präsident. Als Kind sei er gelegentlich auf Speisepilztour mit Verwandten gegangen. Aber sonst? Er schüttelt den Kopf: Fehlanzeige.

Der Winzige Kotling wächst unter anderem auf Mist. Dieter Wächter

Kellerhals beschäftigt sich heute unter anderem mit einer Gattung, die den allermeisten Pilzfreunden höchstwahrscheinlich fremd bleibt. Kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Kreaturen haben’s ihm angetan: Schlauchpilze wie jene der Gattung Ascobolus; Dungpilze, die etwa auf Kot von Wildtieren, Pferden, Gänsen, Schafen oder Rindern gedeihen.

Allenfalls auch auf vermoderndem Biomaterial. Der Laie nennt sie Kleiiger Kotling oder Winziger Kotling, wenn er sie kennen würde. Kellerhals nennt sie Ascobolus furfuraceus oder Ascobolus immersus. Denn er kennt sie, sogar die lateinischen Namen dazu.

«Die Mikrowelt der Pilze fasziniert mich»,

sagt der Mykologe dann, ausgerüstet mit der Freude und Neugierde an Formen, Farben, Konturen, erkennbaren Funktionen der Pilzteile.

Von den rund 18'000 schweizweit bekannten Pilzen gehören rund 12'000 zu den Schlauchpilzen (Ascomyceten). Etwa 200 von allen Arten sind für den Menschen als giftig zu bezeichnen, ebenso viele als essbar. Heuer sollen vor allem der Maronenröhrling, der Steinpilz, der Rotfussröhrling und der Perlpilz gut gefunden werden. So viel lässt sich an diesem Bestimmungsabend im Vereinsheim an der Rötzmatt heraushören.

Pilze erscheinen zum Teil früher, zum Teil später

Am Bestimmungsabend beugen sich die Vereinsmitglieder über Bestimmungsbücher, legen winzige Pilzfragmente unters Mikroskop, studieren Myzele, Lamellen, Röhrenmündungen etc. Fachsimpeln, nicht lautstark, sondern Zimmerlautstärke. Aus Gwunder, Faszination und manchmal auch, um Zweifelsfälle und die Frage zu klären: Was hab’ ich da eigentlich in den Händen oder unter dem Mikroskop?

Kellerhals: «Festgestellt wurde auch, dass die sogenannten Frühjahrpilze im Vergleich zu früher rund drei Wochen eher erscheinen, Herbstpilze um drei Wochen später. Eine Folge des Klimawandels? Kellerhals, der ebenfalls im Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde mitwirkt, dem knapp 100 Vereine angehören, zuckt mit der Schulter. «Denkbar», sagt er dann.

Ausgestellte Pilzmodelle im Vereinslokal. Bruno Kissling

Und was hat sich der Verein für Pilzkunde Olten sonst noch auf die Fahne geschrieben: «Vielleicht ist’s am besten, wenn wir uns den definierten Zielen zuwenden», meint Kellerhals. Die da wären: Schutz der Pilze und der Natur, Förderung der Pilzkunde, Verhinderung von Pilzvergiftungen.

Und schliesslich, da macht auch der gut 100-jährige Verein keine Ausnahme, gehören Pflege von Freundschaft und Geselligkeit dazu. Bei aller Individualität: «Es gibt schon gute und tiefere Beziehungen unter uns», sagt Kellerhals.

Pilzverein Olten - Kellerhals, Präsident und Lokal Amtliche Pilzkontrolle Bruno Kissling Pilzverein Olten - Kellerhals, Präsident und Lokal Amtliche Pilzkontrolle Bruno Kissling Im Vereinslokal hat der Pilzverein eine Vielzahl an Büchen über Pilze - auch älteren Datums. Bruno Kissling Bruno Kissling

Das möge damit zusammenhängen, dass die heute 53 Mitglieder, davon ein Drittel Frauen, alle zwischen 24- und 92-jährig, in einer wenig öffentlichkeitswirksamen Sparte tätig sind, ohne jeden Wettkampfgedanken ihrem Hobby frönen. Ohne Medaillen, und dies erst noch altersunabhängig.

«Wir kennen keine Passivmitgliedschaft im herkömmlichen Vereinssinn», sagt Kellerhals. «Aber es ist klar: Wenn jemand eine gewisse Altersgrenze überschritten hat, lässt auch sein Aktionsradius nach. Dann kommt er vielleicht noch zu einem geselligen Anlass oder ab und an zu einen der zahlreichen Bestimmungsabende.»

Pilzmenschen sind «Eigeti»

Womit der Verein übrigens gar nichts zu tun hat, ein Teil seiner Mitglieder hingegen schon: die amtliche Pilzkontrolle. «Eine gute Handvoll Mitglieder stehen dafür im Einsatz», erklärt Kellerhals, «auf Eigeninitiative hin». Dafür sei übergeordnet die Vapko, die Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane der Schweiz, zuständig. Deren Website verrät übrigens auch, dass im Kanton Solothurn keine Regeln gelten bezüglich des Pilzesammelns.

Sind die Pilzlerinnen und Pilzler im Verein eigentlich ein bisschen seltsam? Eine Frage, die Kellerhals amüsiert. «Seltsam ist vielleicht nicht das richtige Wort», sagt er dann. «Es sind eher ‹Eigeti›.» Keineswegs negativ zu verstehen, wie er nachreicht. «Und wie gesagt: Sie sind still und machen wenig Lärm», sagt Kellerhals zum Schluss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen