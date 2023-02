Am Fasnachtsumzug in Olten: Die besten Bilder

Mit 33 Nummern Fasnachtsumzug in Olten: Auch Sergeant Pepper und König Charles waren mit von der Partie Farbenfroh, laut, heiter und zügig: Attribute für den heurigen grossen Fasnachtsumzug in Olten. 33 Nummern und jede Menge Konfetti, Süssigkeiten, Täfeli und Blumen komplettierten den Grossaufmarsch auf Strassen und Trottoirs. Und Prominenz war auch dabei. Urs Huber Jetzt kommentieren 19.02.2023, 18.15 Uhr

Die Guggi-Zunft präsentiert unter dem Motto «Alles starki Manne» ein Wikingerschiff mit einem Drachenkopf als Galionsfigur. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Gibt es ein Standardmass an mitgeführten Accessoires, die früher oder später auf den Köpfen oder in den Händen der Kiebitze am Strassenrand landen? Dann, wenn der grosse Fasnachtsumzug durch die Oltner Innenstadt rollt, phasenweise im Kontermarsch und nur der zügige Wind immer in die gleiche Richtung bläst.

Eine kleine Umfrage bei der Säli-Zunft bringt vielleicht diesbezüglich Licht ins Dunkel. 20 Säcke mit Schnipseln führt die Zunft auf ihrem Wagen, der «Arche Säli» mit. «Handgestanzt», wie man dort betont. Klar, Fasnachtslatein.

Die Bohème-Gugge feiert ihren 50. Geburtstag. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

«Eine halbe Tonne Konfetti haben wir schon dabei», sagt Nick Tatsiopoulos, der Kapitän der Arche. Von seiner Position gibt’s übrigens nur einen auf dem Schiff, welches mit seiner einmaligen Fracht die Fasnacht oder die Welt retten will. Ansonsten von allen je ein Paar: Fasnachtshühner, Musterschüler und weitere Kostümfiguren, die in der kürzeren Vergangenheit in der Säli-Zunft je eine Rolle gespielt haben.

Ergänzt wird das Wurfarsenal übrigens mit 100 Kilogramm Orangen und assortiertem Blumenangebot. Und natürlich gehören die obligaten Süssigkeiten auch dazu.

Konfetti à discretion aus dem Obernaarenwagen

Farbenfroh war er, der Umzug. Und knapp anderthalb Stunden lang. Traditionell vorab der Obernaar, Ule dr 1, von den Herregäger-Gugge, die unter dem Motto «Mit Schirm, Charme und Zylinder» durch die Fasnacht walkt. Ule übrigens war tüchtig und hatte alle Hände voll zu tun, die Konfettigrüsse ans bodennahe Volk zu verteilen. Und hinter dem Obernaarenwagen folgte die Gugge, für hiesige Verhältnisse in echt gediegenem und mottogetreu charmantem Aufzug.

Die Herregäger-Truppe mit einer «alten Tante»-Figur als Tambourmajor. Bruno Kissling

Es gab daneben grossmächtiges an Aufbauten und Themen zu bewundern. Die Glugger etwa liessen die Beatles mit einer Sergeant-Pepper-Imitation aufleben, die Hilari-Zunft fuhr König Charles spazieren und vergass bei der Aufbaute auch nicht, Big Ben zwei übergrosse Ohren zu verpassen: Und das Tollste: Ein Bläsertrio spielte von Zeit zu Zeit Passagen aus «Rule, Britannia». Eine prächtige Idee im ganzen Umzugsgewusel.

33 Nummern waren's heuer am Fasnachtsumzug. «Etwas weniger als üblich», gab FUKO-Rat Raphael Schenker zu verstehen. Er führte dies auf die etwas geringere Teilnahme auswärtiger Ensembles zurück. Ansonsten war der Umzug 2023 weitgehend «business as usual», mit rund 1200 Teilnehmenden und wohl zigtausend Kiebitzen am Strassenrand.

Raumschiff der Fröscheweid-Zunft. Nur abgehoben wurde nicht. Bruno Kissling

Bloss nicht abheben

Und natürlich war da auch die Fröscheweid-Zunft, die «völlig losgelöst» in ihrer grossdimensionierten «Silberzigarre», dem Raumschiff, abzuheben und der Fasnacht zu entschwinden drohte. Aber: Man blieb am Boden, sich selber und der Fasnacht zuliebe. Oder lag's einfach an zu kräftigem Wind?

«Rule, Britannia», gegeben vom Bläsertrio der Hilari-Zunft. Bruno Kissling

Beeindruckend auch die Guggi-Zunft und die Galionsfigur ihres Wikingerschiffs in Form eines Drachenkopfs. In deren Windschatten gaben sich die an sich gfürchigen Nordländer doch ziemlich brav. Es bedurfte aber auch keiner physischen Bestätigung als Raubein, denn es war eh klar: «Alles starki Manne». Ein solches Sujet spricht allemal für sich.

Bruno Kissling

Eine etwas geringere Teilnahme

Was nach der zweijährigen Coronapause aber aufzufallen schien: Es gab ausserordentlich viel Buntes zu bestaunen, farblich abgestimmte Auftritte. Die Bohème Gugge etwa glänzte mit blaugelbem Arrangement und ebensolchen Papageien auf dem Kopf. Und die Gugge Las Furmiclas kamen als in Blau gehaltene Paradiesvögel daher. Einfach schön anzusehen.

Da wird doch wohl nicht John Lennon selig grüssen? Die Glugger liessen Sergeant Pepper der Beatles aufleben. Bruno Kissling

Und was ebenfalls positiv auffiel: Das Mitführen von ohrenbetäubend dröhnenden Ghettoblastern auf den Umzugswagen ist etwas in den Hintergrund gerückt. Das nimmt der Veranstaltung den Technotouch, verleiht ihr aber mehr Charme. Eben, ganz nach dem Motto von Ule dr 1: Mit Schirm, Charme und Zylinder.

