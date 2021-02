Fasnacht «Es ist doch himmeltraurig»: 5 Oltner Narren erzählen, wie sehr ihnen der Schmudo fehlt Fast Fasnacht, könnte man sagen; denn heute ist Schmutziger Donnerstag, oder vielleicht besser – wäre. Wie sich Protagonistinnen und Protagonisten aus der regionalen Fasnachtshochburg Olten an übliche Schmudos erinnern. Urs Huber 11.02.2021, 05.00 Uhr

«Also, ich muss sagen: Es fehlt schon etwas. Nicht bloss das Narrentreiben. Es fehlen die gesellschaftlichen Kontakte. Bis Mitte Oktober haben wir in der Guggi geprobt. Dann war Schluss. Jetzt ist alles ein bisschen verwässert, dumpf. Wir sind üblicherweise immer am Kinderumzug dabei, vorher vielleicht sogar an der Chesslete in Solothurn, den Dörfern der Umgebung. Heuer: nichts. Am Kinderumzug tragen wir jeweils letztmals das alte Kostüm. Dann geht’s ein bisschen auf Beizentour, später die Einstimmung auf den Schnitzelbankabend, den wir als Gugge musikalisch begleiten.

Irgendwie schön, die ganze Vorbereitung. Nervös? Ja, nicht mehr so wie früher, ich bin schon lange dabei. Und dann: Ins Kostüm geschlüpft, Maske aufgesetzt und los. In den Beizen folgt der Kampf mit den Türrahmen. Die Maske des Tambourmajors ist halt übergross. Es ist eng, heiss – aber schön. Nach Mitternacht enden die Schnitzelbankvorträge; man isst etwas und so gegen 1.30 Uhr geht man noch ins ‹Zelt› beim Munzingerplatz. Tradition eben. Manchmal besuche ich noch den Obernaarenapéro.

Ich bin nicht unbedingt einer, der durchmacht. Das hängt vom Wetter, meiner Laune und dem Programm des folgenden Tages ab. Das Motto von 2021 werden wir adaptiert in die Fasnacht 2022 hineintragen. Wenn sie denn stattfindet.»

«Es fühlt sich sehr komisch an, das muss ich sagen. Am Schmutzigen Donnerstag ist einfach – nichts. Noch vor einem Jahr hätten wir uns das nicht vorstellen können. Echt traurig für mich. Es fehlt mir doch vieles unter den aktuellen Umständen: die freudig-gespannte Erwartung auf das Kommende, die Musik, die sozialen Kontakte. Wir pflegen eine sehr familiäre Atmosphäre bei den Müüs..

Es war uns allerdings schon früh klar, dass keine öffentliche Fasnacht sein würde. Wir dachten erst noch an interne Veranstaltungen, aber auch dieser Gedanke zerschlug sich. Wir haben uns jeweils am Schmutzigen Donnerstag um die Mittagszeit in unserem Vereinslokal in der Rötzmatt getroffen, machten am Kinderumzug mit. Immer ein schönes Erlebnis. Unsere Müüs-Kids zum ersten Mal im neuen Kostüm. Dann folgten Vorbereitungen auf die Auftritte am Schnitzelbankabend. Zeigen, was wir während einem Jahr einstudiert hatten. Man war immer ein bisschen in Eile, hatte gelegentlich noch die Stadtseiten zu wechseln.

Am letzten Auftrittsort gab’s was zu essen. So rückte die Zeit vor, gegen ein Uhr in der Früh war Schluss. Stimmt: Das «Duremache» ist tatsächlich etwas aus der Mode gekommen. Das Aus heuer war ein harter Schlag, zumal wir von den Müüs auf drei Jahrzehnte unserer Gugge hätten zurückblicken können. Dies werden wir hoffentlich nachholen können im nächsten Jahr.»

«Also, es ist doch himmeltraurig. Seit einem halben Jahr haben wir keine Treffen mehr. Das Zunftleben – ein bisschen eingeschlafen. Denn virtuelle Begegnungen ersetzen die richtigen nicht. Ich glaube: In der Stadt wird es ruhig sein, aber zu Hause in den Stuben wird die Fasnacht stattfinden; so etwas wie Fasnacht at home. Wir nehmen immer am Kinderumzug teil, die Säli Kids erstmals im neuen Kleid. Ein echtes Erlebnis für uns. Dann isst man sich am Risotto satt.

Ich verabschiede mich meist so gegen 16 Uhr, weil ich Sängerin bin. Wir treffen uns in der Beiz, Einstimmung aufs Programm, Znacht. Man ist nervös, jedenfalls ich. Wer das nicht eingesteht – na ja. Die Nervosität hält an bis zum ersten Auftritt. Dann weiss man: Es kommt gut. Um Mitternacht folgt ein Essen. Danach geht’s nach Hause – in die Spittelschüür. Dort macht man sich frisch und dann ab auf Tour, die meist im ‹Tiger› beginnt. Später der Obernaarenapéro, so gegen 4 Uhr morgens.

Ja, ich bin eine von denen, die durchmachen. Wenn’s hoch kommt, lege ich mich am Freitagnachmittag dann für ein, zwei Stunden hin. Ach, es wird mir bei dem Gedanken ganz weh ums Herz; heuer ist alles anders. Wie gesagt: Wir machen Fasnacht at home. Alle zusammen. Per Zoom werden wir anstossen und uns gemeinsam auf die Fasnacht 2022 freuen.»

«Ja, der Schmutzige Donnerstag ist heuer ein ruhiger. Das kommt mir irgendwie ganz eigenartig vor. Ich werde zwar dabei sein, wenn die Fensterfront des Kunstmuseums fasnächtlich gestaltet wird. Aber damit hat es auch schon. Üblicherweise ist der Schmudo, wie wir sagen, randvoll mit Aktivitäten, beginnt mit einem Morgenessen bzw. Znüni im städtischen Werkhof. Als Zeichen des Dankes an die Werkhofmitarbeitenden, die jeweils viel zu tun haben. Im Anschluss verteilen wir den sogenannten Obernaarenweggen in allen städtischen Schulhäusern.

Später geht’s zu organisatorischen Vorbereitungen ins Stadttheater, gefolgt von einem Apéro im Schloss Zielemp. Bereits um 12 Uhr beginnt das sogenannte Klosteressen bei den Kapuzinern; dann folgt der Kinderumzug, das Schöpfen von Risotto und Tee und so ab 18 Uhr schliesslich beginnt der Empfang der Gäste im Aarhof zum Schnitzelbankabend. Der dauert bis Mitternacht, will heissen: rund vier Stunden. Das alles geniesse ich in vollen Zügen.

Dann endet mein Programm als Fuko-Präsident. Meist gehe ich aber noch ein bisschen den Beizen nach, besuche vielleicht noch den Apéro der frühen Stunde um 4 Uhr. Und bin ich ganz gut drauf, sieht man mich ab 6 Uhr noch im Café Ring beim grossen Fasnächtlertreffen. Und jetzt? Alles nichts.»

«Heuer ist wirklich alles ganz anders. Heuer ist nämlich überhaupt nichts los für mich am Schmutzigen Donnerstag. Üblicherweise nehmen die Nachtwächter am Kinderumzug teil, verteilen Süssigkeiten an die Umzugsteilnehmer. Immer eine angenehme Sache. Dann folgt gemütliches Beisammensein, so quasi die geistige Vorbereitung auf die Schnitzelbankauftritte, könnte man sagen. Natürlich ist man dabei auch ein bisschen nervös, jedenfalls ich. Man weiss ja nie, wie die Bänke beim Publikum ankommen. Nach und nach wird man dann schon lockerer. Man merkt: Doch, doch, es läuft.

Die Auftritte dauern normalerweise von 20 bis 24 Uhr. Und danach kommt, wenigstens für mich, der eigentlich schönste Moment des Tages. Die ganze Anspannung fällt ab, die Nervosität ist verflogen. Und man hat Gewissheit: Der Aufwand hat sich gelohnt, alles ist gut geworden. Dann bringen wir das Material zurück ins Depot und suchen noch einen sogenannten Hot-Spot auf. Dafür eignet sich der ‹Tiger› in der Regel bestens. Irgendwann geht man dann nach Hause.

‹Duremache› ist in Olten etwas aus der Mode gekommen. Nur noch die grössten und ganz hart gesottenen Narren sind dabei. Heuer muss ich sagen: Mindestens eines meiner Augen weint, das andere ist den Tränen nahe.»