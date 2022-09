Fachhochschule Studierende aufgepasst: Hier gibt es rund ums Oltner Bifangquartier Kebab, Burger und Bier zu günstigen Preisen An der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten ist diese Woche das neue Semester gestartet. Für Studierende ist dabei auch wichtig: Wo isst man mittags gut und schnell? In welchen Bars und Clubs trifft man sich zum Feiern? Wir haben ein paar Tipps zusammengetragen. Adrian Kamber und Rahel Künzler 22.09.2022, 15.16 Uhr

Die Terrasse vor dem Hauptgebäude der Fachhochschule in Olten ist bei schönem Wetter der Treffpunkt fürs Zmittag. Bruno Kissling

Die Sommerpause an den Unis und Fachhochschulen ist vorbei. Auch an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) hat diese Woche das neue Semester angefangen. Am Campus in Olten haben sich fürs kommende Studienjahr rund 3300 Studierende eingeschrieben; 950 von ihnen beginnen neu.

Sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, kann ganz schön anstrengend sein. Wir haben deshalb eine Übersicht zu den Verpflegungsangeboten rund um den Campus im Oltner Bifangquartier sowie ein paar Ausgehtipps zusammengetragen.

Das «Arcafé» der Stiftung Arkadis bietet ein täglich wechselndes und saisonales Sortiment. Adrian Kamber

Wer eine grosse Auswahl an Angeboten für den kleinen Hunger sucht, ist beim «Arcafé» genau richtig. Nebst Kaffee und Kuchen werden hier über Mittag auch diverse warme und kalte Speisen serviert: Wähen (ab 5 Franken), Salate, Suppen (5 bis 10 Franken) und Pastakreationen (11 bis 13 Franken). Das Sortiment wechselt täglich und ist auf Saisonalität ausgerichtet.

Das Café gehört zur Stiftung Arkadis, die in Olten seit 1972 Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen anbietet. Arkadis-Klientinnen und -Klienten helfen im Service und in der Küche mit.

In der «Gusto Bar» gibt es täglich frische Pastagerichte. Rahel Künzler

Für alle, die auf italienische Pasta stehen, bietet die «Gusto Bar» genau das Richtige. Man hat die Auswahl zwischen diversen Pastasorten wie etwa Tagliatelle, Gnocchi oder Ravioli. Dazu gibt es sechs verschiedene Saucen und optionale Fleischbeilagen. Natürlich dürfen auch Pizzas nicht im Angebot fehlen.

Besonders toll für Studierende, Schülerinnen und Schüler: das Mittagsmenu für 10.90 Franken. Zu einer täglich variierenden Pastasorte (Penne, Rigatoni, Fusilli etc.) gibt es einen Tagessalat und ein Dosengetränk.

Das Multipoint bietet bei schönem Wetter auch draussen viele Sitzgelegenheiten für das Zmittag. Adrian Kamber

Wie es sich am Namen bereits vermuten lässt, ist das Angebot des «Multipoint» breit aufgestellt. Die auch bei Einheimischen beliebte Dönerbude bietet neben dem klassischen türkischen Fast Food rund 30 verschiedene Pizzas, Schnitzelbrote, Teigwarengerichte und Salate an.

Auf der Menukarte im Laden sind keine Spezialpreise für Studierende ausgeschrieben. Süleyman Nagas, Geschäftsführer des «Multipoint», sagt: «Alle Schülerinnen und Studenten wissen, dass sie hier über Mittag einen Döner, ein Dürüm oder eine Kebab-Box für 10 Franken kaufen können – inklusive Dosengetränk.»

Im «Subway» sind die Kombinationsmöglichkeiten schier endlos. Rahel Künzler

Sie darf in keinem gut sortierten Studierendenführer für Mittagsangebote fehlen – die lokale Subway-Filiale. Das System ist bekannt: erst Sandwichbrot wählen, dann Hauptinhalt und Gemüse, und zum Schluss noch eine der über zehn Saucen.

Neben den allseits bekannten Subway-Sandwiches gibt es auch Wraps und Salate. Für 6.50 Franken gibt es jeden Tag ein «Sub des Tages». Wer dazu ein Getränk und einen Cookie möchte, kann jedes Sandwich für einen Aufpreis von 4.50 Franken zum Menu machen.

Das «Tiffany» ist nur ein paar Schritte vom Fachhochschulgebäude entfernt. Rahel Künzler

Für alle, die sich in der Mittagspause «schnell einen Döner holen wollen», ist das «Tiffany» die richtige Anlaufstelle. Die Imbissbude liegt nur wenige Schritte vom Hauptgebäude der Fachhochschule entfernt. Das Schülerangebot über Mittag: Dürüm, Kebab oder Dönerbox inklusive Dosengetränk gibt es für 10 Franken.

Hier gibt es aktuell Pizzas mit Raclettekäse oder Hirschfleisch: der «Tütüs Pizzaexpress». Rahel Künzler

Wer beim «Tütüs Pizzaexpress» vorbeischaut, hat die Qual der Wahl: Rund 40 verschiedene Pizzas stehen hier auf der Karte. Mittags wird zusätzlich zur 30-Zentimeter-Pizza eine kleinere Variante mit einem Durchmesser von 26 Zentimetern angeboten. Für Studierende gibt es eine 26-Zentimeter-Pizza inklusive Dosengetränk zum ermässigten Preis. Das billigste Angebot: Eine «Margherita» kostet 10 Franken.

Alle Pizzas können auch mit laktosefreiem Mozzarella bestellt werden. Die Pizzakreationen wechseln je nach Saison. Probierfreudige erwarten ausgefallene Kreationen wie etwa aktuell eine Pizza mit Raclettekäse oder Hirschfleisch.

Hier können die Zutaten nach Lust und Laune kombiniert werden: das «Wokami» im Kinogebäude von KinoKoni. Rahel Künzler

Gleich gegenüber dem «Subway» kommen auch die Liebhaberinnen und Liebhaber der asiatischen Küche auf ihre Kosten. Das «Wokami» funktioniert vom Prinzip her gleich wie das Sandwich-Restaurant. Zuerst wählt man hier als Basis zwischen Reis und Eier- oder Reisnudeln für 7.90 Franken aus. Dazu gehört auch eine Portion Gemüse mit Ei.

Dann kann man sein Menu je nach Vorliebe mit verschiedenen Fleisch- und Fleischersatzprodukten sowie zusätzlichen Gemüsesorten aufwerten. Zum Schluss hat man auch hier die Auswahl aus diversen leckeren Saucen.

An heissen Tagen für eine Abkühlung perfekt: das «Aarebistro» direkt neben der Alten Holzbrücke. Bruno Kissling

Wer nach einem langen Vorlesungstag noch etwas Abendsonne geniessen will, sollte via Winkelunterführung in Richtung Aareufer laufen. Dort befindet sich das «Aarebistro». Bei schönem Wetter hat die Freiluftbar noch bis im Oktober geöffnet. Die schöne Lage hat aber ihren Preis: Eine Stange Bier kosten hier zwischen 5 und 6 Franken.

Die «Galicia Bar» gehört dem Oltner Schriftsteller Alex Capus. Das gezapfte Bier wird direkt im Untergeschoss gebraut. Bruno Kissling

Wer auf dem Weg zwischen Fachhochschule und Bahnhof noch ein Feierabendbier trinken will, tut dies am besten in der «Galicia Bar». Sie liegt direkt an der Unterführungsstrasse, hat ab 16 Uhr geöffnet und ist an den roten, blauen und gelben Stühlen schon von weitem zu erkennen. Die Stange Bier gibt es ab 4 Franken, einen Pitcher ab 15 Franken.

Das «Galicia» gehört Alex Capus. Der Oltner Schriftsteller schenkt jeweils montags selbst aus. Ein Grossteil des gezapften Biers wird direkt im Untergeschoss der Bar gebraut. Dort befindet sich nämlich die Lokalbrauerei Drei Tannen Bier, die unter anderem Alex Capus' ältester Sohn Luc aufgebaut hat. Auf der kleinen Bühne der Bar treten fast jede Woche Bands oder DJs auf.

Das «Magazin» ist zwar keine Sportsbar. Hier werden aber trotzdem viele Spiele der Champions League live gezeigt. Adrian Kamber

Auch auf der linken Aareseite kann der Durst mit dem einen oder anderen Feierabendbier gestillt werden. Rund 700 Meter vom Fachhochschule-Campus entfernt, am Rande der Altstadt gegenüber vom Oltner Stadthaus, befindet sich das «Magazin». Die Bar bietet nicht nur eine gute Auswahl an Bieren (Stange für 4.50 Franken) und Drinks, sondern auch was für den kleinen Hunger am Abend. Es gibt diverse Flammkuchen und Crêpes.

Für Sportfans interessant: Spiele der Champions League sind in der Regel live auf der Leinwand zu sehen. Auf spontane Nachfrage beim Personal werden auch Livespiele aus anderen Fussballligen gezeigt. Während der bald anstehenden Fussball-WM wird man hier in geselliger Runde mitfiebern können.

Im bekanntesten Oltner Club findet einmal im Monat eine Party extra für Studierende statt. Das Lokal liegt wenige Minuten vom Bahnhof entfernt. Patrick Lüthy

Das «Terminus» ist der bekannteste Club Oltens. Das Nachtlokal mit gleichnamigem Restaurant ist auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die Palette von Partyformaten ist gross: von Hip-Hop, Latin-Sounds über 90s-Hits bis zu Electronic Underground.

Praktisch ist vor allem die Lage des Clubs: Zu Fuss muss man nur die Bahnhofbrücke überqueren, um in wenigen Minuten beim Gleis zu stehen. Zum Start ins neue Semester findet diesen Freitag, 23. September, die erste Ausgabe der studentischen Partyreihe Nachtseminar statt. Wer die Legi vorweist, profitiert bis 00.30 Uhr von einem gratis Eintritt.

Mit fünf Billardtischen ist in der «Vario Bar» für Unterhaltung gesorgt. Patrick Lüthy

Ein weiterer Spot für chillige Abende ist die «Vario Bar». Auf der grossen Getränkekarte sticht speziell sowohl das «Bier des Monats» als auch die grosse Gin-Auswahl ins Auge.

Für Unterhaltung sorgt hier regelmässig ein grosses Kulturangebot: Von Partys bis Lesungen ist alles möglich. Zudem bietet die Bar mit ihren fünf Billardtischen, dem Töggelikasten, den zwei Dartscheiben und den zwei Flipperautomaten der Langeweile keine Chance.