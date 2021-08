Fachhochschule Nordwestschweiz Ruhestand auf Raten: «Mister China» Ruedi Nützi wird an der FHNW pensioniert Der Direktor für Wirtschaft an der Fachhochschule Nordwestschweiz tritt Ende August in den Ruhestand. Fast zumindest. Vorher spricht er mit uns über das Verhältnis zu China und die Entwicklung der FHNW. Urs Huber 14.08.2021, 05.00 Uhr

Ruedi Nützi am Standort der FHNW an der Riggenbachstrasse 16 in Olten. «Ich werde auch im Ruhestand noch immer lehren», sagt er. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Unvermittelt bekommt man beim Besuch in der Fachhochschule an der Oltner Riggenbachstrasse 16 zwei handliche Bücher in die Hand gedrückt; eine Broschüre obendrein. «Ost trifft West» mit ausschliesslich grafischen Darstellungen, welche die unterschiedlichen gesellschaftlichen Praktiken zwischen China und dem Westen darstellen. Dann Wilhelm Schmids «Selbstfreundschaft – Wie das Leben leichter wird» und ein kleines Kompendium zu den China-Aktivitäten der Hochschule für Wirtschaft. Der Donator glüht. Vor Eifer, Begeisterung.

Er tritt mehrfach unaufgefordert an den Flipchart, erklärt, referiert, entwirft Schemata, zeichnet, veranschaulicht, nimmt die Beantwortung von Fragen jeglicher Art vorweg. Was dabei etwas irritiert: Ende August tritt der Mann in den Ruhestand. Altershalber, aber sonst wohl eher grundlos. Nach einer 25-jährigen Karriere. Ruedi Nützi. 15 Jahre wirkte er als Direktor für Wirtschaft an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und Leiter des angeschlossenen China-Centers. Die Dekade zuvor hatte er Führungsfunktionen an der Fachhochschule Solothurn inne.

China ist und bleibt Ruedi Nützis Mission

Man kommt nicht umhin, mit ihm über China zu reden. Aber eben: China, schwieriges, weil umstrittenes Thema. «35 Mal war ich beruflich dort», sagt Nützi. Und Kontakt zum «Reich der Mitte», wie das mit seinen heute gut 1,4 Milliarden Einwohnern zählende China auch genannt wird, hat der Mann «eigentlich fast täglich», wie er sagt. Telefonisch oder online natürlich. Er hat Xi Jinping, dem Staatspräsidenten der Volksrepublik China und anderen Honoratioren aus dem Reich Maos, schon die Hand geschüttelt. Er wurde und wird von Bundesräten und Firmen im Umgang mit China um Rat gefragt, gilt grundsätzlich als Chinakenner und ist, das mag überraschen, rein privat noch nie dorthin gereist. Er sagt dazu:

«Wenn ich beruflich mit Delegationen reise, dann sind wir so quasi mit einer diplomatischen Immunität ausgestattet.»

Und schon steckt man unvermittelt in der Beschreibung seines persönlichen Verhältnisses zu China. Nützi kennt die dortigen Gepflogenheiten und weiss um die nach westlichem Verständnis fehlende Rechtssicherheit. Dass in China Menschenrechte nach westlichen Normen eine gewisse Marginalie darstellen, das Individuum wenig zählt, die Gesellschaft als geschlossenes Ganzes dafür umso mehr, das Gesprochene nicht zwingend auch das Gemeinte abbildet oder die soziale Schere in diesem eigentlich kommunistischen Land zusehendes auseinander geht, China zuweilen als Aggressiv-Leader auftritt: für Nützi alles unbestritten.

Den Umgang mit China lernen

Aber er sagt auch seit Jahren: «Wir kommen um China nicht herum.» Denn Grund für die Schaffung des China Center: eine engere wirtschaftliche Kooperation, die den Studierenden der FHNW die Möglichkeit gibt, sich auch mit der Praxis in der internationalen Wirtschaftswelt vertraut zu machen. «Auch mit derjenigen Chinas, einem interessanten Markt mit besonderen Regeln», sagt der bald 65-Jährige.

Davon würden Studentinnen und Studenten für ihre künftige berufliche Tätigkeit profitieren. «Und es profitiert auch die Schweiz», deponiert der Freisinnige. Mehr als 1000 hiesige Firmen sind in China aktiv, über 50 aus dem Kanton Solothurn. «Natürlich gibt auch solche, die gescheitert sind», räumt er ein. Weil: Mit einem guten Produkt den Markt im Reich der Mitte zu bedienen, das genügt offenkundig nicht. «Das Produkt muss besser sein als ein Chinesisches», sagt Nützi aus Erfahrung. ­Chinesen seien äusserst kritisch «und stehen westlichen Produkten keineswegs nur bewundernd gegenüber.»

Persönlich Ruedi Nützi, 1956, wohnt in seinem Heimatort Wolfwil. Der vierfache Familienvater liess sich zum Primarlehrer ausbilden und dissertierte später in Geschichte, Deutsche Literatur und Kunst an der Universität Zürich. Zudem absolvierte er verschiedene Management-Training-Programme wie etwa das «Oxford negotiation programme». Seit 1997 lehrt er an den Vorgängerin­stitutionen der FHNW und der FHNW selbst. 2006 wurde er Direktor der Hochschule für Wirtschaft FHNW und Leiter des China Center. Von 1990 bis 2000 stand er auch dem solothurnischen Kantonalverband des STV und von 2000 bis 2010 der solothurnischen FDP vor.

Die internationale Erfahrung von Studentinnen und Studenten – gerade jene mit China – ist das eine. Das andere ist das Vermitteln von auf die Schweiz bezogenem Wissen in der Causa China. Das ist Nützi in seinem Element und wird’s wohl auch bleiben, wie er später verrät. Er nennt sich diesbezüglich «Schweizer Patriot», der mit schier missionarischem Eifer und Hartnäckigkeit die Forderung nach Repräsentanz westlicher Werte in dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China erhebt. Westliche Werte? «Darunter verstehe ich unter anderem Rechtssicherheit, individuelle Perspektiven, die Praxis, den Worten Taten folgen lassen, das Hervorheben individueller Freiheit oder etwa die der freien Meinungsäusserung», sagt Nützi. Allesamt Kontrapunkte zu chinesischem Wirtschafts- und Gesellschaftsverständnis. «Das alles hat man China gegenüber zu vertreten; pickelhart», betont Nützi.

Beschäftige dich mit China: Geh hin, schau's dir an

Was er denn grundsätzlich einem relativ unbedarften Erwachsenen zum Themenkreis China raten würde? «Geh hin, schau’s dir an, mach dir ein eigenes Bild, ziehe die Schlüsse daraus und handle danach konsequent», so der ­Direktor der Hochschule für Wirtschaft der FHNW. Der Rat tönt vielleicht etwas lapidar, aber bei Lichte betrachtet doch wieder in sich stimmig, bringt man seine Empfehlung auf den kürzest möglichen Nenner: Rede nicht, sondern prüfe selbst nach! Hinsichtlich China heisst das: Es fehlt in der Schweiz an China-Wissen. «Das muss sich ändern», so Nützi.

Eben; wie sagt und sagte er doch immer: «Wir werden nicht um China herumkommen; in der Auseinandersetzung und Kooperation mit China kann die Schweiz gestärkt in die Zukunft blicken.» Die China-Aktivitäten der FHNW versteht Nützi als Schmelztiegel der beiden unterschiedlichen Kulturen. Denn China ist aufstrebende Weltmacht. «Wir dürfen uns nicht an Nobodys messen; sondern mit den wirtschaftlich stärksten Kräften. China; die USA, Deutschland etwa zählt er dabei auf.

Es gibt tatsächlich auch ein «Jenseits von China»

Und sonst, jenseits von China? Nützi nickt. Aus der Hochschule für Wirtschaft FHNW hat der Wolfwiler zusammen mit seinem Team eine renommierte praxisorientierte Wirtschaftshochschule geformt. Die Zahl der Studierenden hat sich in den letzten 15 Jahren auf gut 3000 verdoppelt. Und darüber hinaus hat das Institut als zweite Fachhochschule der Schweiz überhaupt die Akkreditierung bei AACSB geschafft. Das bedeutet für den Laien? «Sagen wir es so», hebt Nützi an, «das ist die Champions League der Wirtschaftshochschulen.» Dann lehnt er sich zurück, legt die Filzer, mit denen er zuvor Schemata und Gedankenorganigramme an der Flipchart aufgezeichnet hat, aus den Händen und sagt:

«Ich bin stolz, zusammen mit meinem Team ein paar herausfordernde Ziele erreicht zu haben. Punkt.»

Und jetzt steht der Ruhestand vor der Tür. Doch langsam. Erstens: Nützi wird weiterhin an der Fachhochschule dozieren, in einem 50 Prozent-Pensum. Klar: das chinesische Feuer. Zweitens: Er wird privat zwei Verwaltungsratsmandate von KMU wahrnehmen. Und dazwischen wird er vielleicht vermehrt kochen. Das mache er gerne. Derweil seine Frau Irene eher die Person fürs Praktische ist. «Rasen mähen, Glühlampen auswechseln: alle handwerklichen Dinge erledigt eigentlich meine Frau», lacht Nützi. Er dagegen liest viel – und joggt. «Ich komme aus dem Handwerksmilieu. Mein Vater hat schon früh gemerkt, dass ich zwei linke Hände habe und hat dies grossmütig weggesteckt», blickt Nützi zurück.

Er, der sich als bodenständig und als intellektuellen Macher bezeichnet, weiss das. Er sei im Reinen mit sich und seiner Tätigkeit. Aber jetzt freue er sich auf die kommenden, neuen Herausforderungen.