Extreme Hitze Storen zu, kurze Spaziergänge und ein Vorrat im Keller: So hat eine 93-jährige Oltnerin den heissen Sommer überstanden Der Sommer 2022 war einer der heissesten überhaupt. Alte Menschen sind durch die Hitze besonders gefährdet. Eine Spitex-Pflegerin erklärt, auf was sie bei der Betreuung besonders achtet. Entscheidend sind nicht unbedingt die medizinischen Checks. Rahel Künzler

Genug trinken bei Hitze: Nicht alle von Spitex-Pflegerin Christina Gygax betreuten Betagten, schaffen das so selbstständig wie Erna Weber. Patrick Lüthy

«Wissen Sie, ich bin nicht so hitzeempfindlich.» Erna Weber wird während unseres Gespräches nicht müde, das zu betonen. Für ihr Alter ist die 93-jährige Oltnerin erstaunlich fit – körperlich und geistig. Das ist bereits klar, als sie uns in ihrer Wohnung im zweiten Stock eines Blocks im Säliquartier empfängt.

Kaum hat es geläutet, steht Weber mit munterem Blick an der Türe und geleitet uns ins Wohnzimmer. Einmal pro Woche erhält sie Besuch von Christina Gygax von der Spitex Olten. Wir haben die Pflegefachfrau dieses Mal begleitet, weil wir wissen wollten, wie ältere Menschen den Sommer 2022 überstanden haben. Mit 30 Hitzetagen war es auch in der Region Olten einer der heissesten seit Messbeginn im Jahr 1864.

Einmal musste eine Spitex-Pflegerin den Krankenwagen rufen

Als Folge der Klimakrise werden Hitzewellen künftig noch häufiger und intensiver auftreten. Personen ab 75 Jahren gelten als die grösste Risikogruppe. «Ältere Menschen haben generell eine schlechtere Wärmeregulation, sie schwitzen weniger und haben ein vermindertes Durstgefühl», schreibt etwa das BAG in einer Infobroschüre. Die Kombination aus Überhitzung und Dehydrierung kann tödlich sein.

Spitex-Pflegerin Christina Gygax. Patrick Lüthy

Bei der Spitex Olten habe es diesen Sommer nur einen Notfall gegeben, sagt Gygax. Eine Klientin sei so stark dehydriert gewesen, dass die Spitex-Mitarbeiterin den Krankenwagen rufen musste. «Wahrscheinlich war die Ursache eine Kombination aus Hitze und Demenz.»

An heissen Tagen achte sie während der Pflege noch mehr als sonst darauf, den Blick auf das grosse Ganze zu behalten. Soll heissen: Nebst medizinischen Routine-Checks wie Blutdruckmessen kontrolliert Gygax jeweils auch kurz, ob noch genügend Essen und Trinken da ist und ob die Wohnung kühl ist.

«Bei jenen, die Mühe haben mit dem Trinken, stelle ich immer noch ein Wasserglas bereit.»

Weil Erna Weber geistig noch sehr fit sei, habe sie sie kaum je aufs Trinken hinweisen oder die Läden schliessen müssen, so Gygax.

An Hitzetagen bleiben die Storen zu

Die 93-Jährige, die nun in ihrem Lieblingssessel im Wohnzimmer sitzt, erzählt gleich selbst, wie sie vorgeht: Am Morgen öffne sie jeweils Schlafzimmerfenster und Balkontüre, sodass Durchzug entsteht. Dann lasse sie die Storen runter. Die blieben dann auch den ganzen Tag geschlossen.

Erna Weber in ihrem Lieblingssessel: Während der Sommermonate hat sie die Storen der grossen Fenster in der Stube täglich geschlossen. Patrick Lüthy

Einziges Problem: Die Storen sind schwer. Nicht immer vermöge sie diese abends wieder hochzuziehen. Deshalb habe sie auch schon den Nachbarn zu Hilfe rufen müssen. «Aber ich bin ja so gut umsorgt», sagt Weber und lächelt ihrem Sohn Alex Weber zu, der ebenfalls zum Treffen erschienen ist.

«Wir fünf Geschwister unterstützen unsere Mutter, wo sie es braucht – aber so wenig wie nötig», sagt Alex Weber. Dass die 93-Jährige trotz Hitzebelastung so selbstständig wie möglich bleibe, sei wichtig für ihr Gemüt und die kognitive Gesundheit. Dies habe die Familie insbesondere während der Pandemie realisiert, als die 93-Jährige plötzlich isoliert in ihrer Wohnung bleiben musste.

Im Keller lagern 100 Liter Mineralwasser

Erna Weber betont, dass sie auch während der Sommermonate mit dem Rollator selbst einkaufen gegangen sei. «Halt nur noch früh am Morgen.» Zum Glück läge der Coop ja nur wenige Meter entfernt. Alex Weber merkt an, dass ihm beim Blick in den Kühlschrank schon ein paarmal aufgefallen sei, dass die Mutter die Wohnung wohl drei, vier Tage nicht verlassen habe.

Für diesen Fall habe die Familie jedoch vorgesorgt und einen Vorrat im Keller angelegt. Er kümmere sich darum, dass dort immer mindestens 100 Liter Mineralwasser bereitstünden; die Mutter fände Mineral erfrischender als Leitungswasser. Zudem koche seine Schwester Anita einfache Menus wie Wähe und lagere diese in einem Extra-Tiefkühler ein.

Familienausflüge wegen Hitze ausgesetzt

Erna Weber sagt: «Wenn es so furchtbar heiss ist, vertrage ich das nicht.» Wenigstens für kurze Spaziergange habe sie die Wohnung dennoch verlassen. Hingegen verzichtete sie während der Sommermonate auf eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen: Auf den Balkon sitzen und dem Geschehen auf der Quartierstrasse zuschauen. Dafür sei es schlicht zu heiss gewesen.

Auch Familienausflüge seien diesen Sommer ganz weggefallen, sagt Alex Weber. «Und das ausgerechnet nach Corona – das war schon schlimm.» Stattdessen habe man die Mutter halt in ihrer Wohnung besucht. «Zum Glück hast du ja nicht so viele Termine ausser Haus», sagt er mit einem Blick zur 93-Jährigen.

Sie gehe ja nicht einmal zum Coiffeur, sondern schneide sich die Haare selbst, «Meine Enkel, würden es mir schon sagen, wenn etwas schief aussieht», sagt Erna Weber mit einem Grinsen im Gesicht. Dann wird Alex Weber wieder Ernst: «Wir verlassen uns auf die Spitex und den Notfallknopf.» Die Rede ist vom blauen Gerät, das Erna Weber um den Hals trägt.

Dieses Notfallgerät trägt die 93-Jährige jederzeit um den Hals. Drückt sie den blauen Knopf, ist sie direkt mit ihrem Sohn Alex Weber verbunden. Patrick Lüthy

Drückt sie den blauen Knopf, klingelt sofort das Handy von Alex Weber; nimmt er nicht ab, wird die 93-Jährige an die Notrufzentrale der Swisscom weitergeleitet. Bislang musste Erna Weber noch nie einen Alarm wegen der Hitze auslösen – wohl weil sie gut mit der Hitze umzugehen weiss und weil sie so gut umsorgt ist.

