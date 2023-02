Logistikfirma Planzer schafft in Däniken ab 2024 70 neue Stellen

Ex-Postverteilzentrum Planzer hat ab 2024 einen der schweizweit grössten Standorte im Niederamt: «Däniken ist ein absoluter Glücksfall für uns» Das Transport- und Logistikunternehmen Planzer nimmt ab nächstem Jahr einen neuen Standort im ehemaligen Postverteilzentrum in Däniken in Betrieb. Dafür investiert die Firma rund 1,5 Millionen Franken und schafft 70 neue Arbeitsplätze. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Ab 2024 nutzt die Firma Planzer das ehemalige Postzentrum in Däniken als neuen Logistikstandort. Bruno Kissling

Just-in-time-Delivery – also Bestellung und Lieferung erst zum Bedarfszeitpunkt – war in den letzten Jahren im Trend. Denn dank der Weiterentwicklung der globalen Lieferketten war praktisch alles innert kürzester Zeit verfügbar. Die jüngsten Krisen haben nun aber zu einem Umdenken geführt. Lieferengpässe, unterbrochene Lieferketten und der Krieg in der Ukraine führen dazu, dass die Unternehmen wieder Sicherheitsbestände aufbauen, damit ihre Produkte zeitnah verfügbar sind.

Entsprechend steigt auch der Bedarf an Lagerflächen in der Schweiz. Nicht nur für Firmen, die ihre eigene Ware lagern, sondern auch für Logistikunternehmen. Das trifft auch auf die Firma Planzer zu. Das Familienunternehmen gehört mit seinen 68 Standorten zu den grössten Lagerlogistik- und Transportfirmen der Schweiz. «Wir stossen mit unseren aktuellen Lagerhäusern an unsere Kapazitätsgrenze. Deshalb sind wir auf der Suche nach neuen Standorten – vor allem in der Region zwischen Zürich und Bern, da dieser Wirtschaftsraum sehr spannend ist», sagt Patrik Meier, Leiter Lagerlogistik bei Planzer.

Gebäude von Planzer Transport AG in Wikon, Kanton Luzern. Boris Bürgisser

Lagerfläche mit 50'000 Quadratmetern

Nun ist Planzer in Däniken fündig geworden. Im ehemaligen Postverteilzentrum, das aktuell noch von der Firma Meier Tobler AG genutzt wird, wird ein neuer Standort entstehen. Mit 50’000 Quadratmeter Lagerfläche wird es einer der grössten sein, den Planzer schweizweit betreibt. «Das Lagerhaus in Däniken ist für uns ein absoluter Glücksfall. In der Schweiz in dieser Grösse Lagerfläche zu finden, ist eigentlich fast unmöglich», so Meier.

Denn: Die meisten freien Lagerflächen stünden in ehemaligen Produktionsanlagen, die oftmals zu wenig hohe Räume hätten und verwinkelt seien.

Der Wirtschaftsraum zwischen Zürich und Bern sei sehr spannend, sagt Patrik Meier, Leiter Lagerlogistik bei Planzer. Fabio Baranzini

Ab Januar 2024 will Planzer die zusätzliche Lagerfläche in Däniken nutzen können. Bis es so weit ist, bleibt noch viel zu tun. Aktuell arbeitet ein fünfköpfiges Team aus Patrik Meiers Abteilung an den Vorbereitungen für den Bezug der neuen Räumlichkeiten. Das ist gleich aus mehreren Gründen eine koordinative und logistische Herausforderung. Allein der Aufbau der IT-Infrastruktur und der Lagereinrichtung wird zwei Monate in Anspruch nehmen. Und danach folgt erst die richtig aufwendige Arbeit.

«Auf den 50’000 Quadratmetern Lagerfläche erhält jedes einzelne Produkt einen eigenen Lagerplatz, der in unserem System erfasst werden muss. Das heisst, es wird für jedes Produkt definiert, auf welchem Palett, auf welchem Regal, in welchem Gang, in welcher Zone und auf welchem Stockwerk es sich befindet.»

Nicht alles auf einmal zügeln

Das bedeutet, dass Patrik Meier und sein Team schon vor Bezug des Lagers genau wissen müssen, welche Ware von welchem Kunden in Däniken untergebracht wird. Nur so ist es möglich, die Lagerräume sinnvoll einzuräumen. «Alles kleinteilige Material wird in den oberen Stockwerken platziert, je grösser und schwerer die Produkte sind, desto kürzer sollen die Transportwege innerhalb des Lagers sein», so Meier.

Ab Januar wird das Material der Kunden angeliefert. Auch das dauert seine Zeit. Denn es kann nicht die gesamte Ware auf einmal gezügelt werden, da die Kunden ihren Arbeitsalltag ohne Ausfälle bestreiten müssen. «Es braucht viel Planung und Koordination, um das neue Lager in Betrieb zu nehmen», sagt Patrik Meier.

Von 100 Stellen werden 70 neu geschaffen

Vor allem, weil der neue Standort auch mit vorwiegend neuen Mitarbeitenden betrieben wird. Von den rund 100 Personen, die dereinst am Standort Däniken arbeiten sollen, werden 70 Stellen neu geschaffen. «Bis alle den neuen Standort und die neuen Abläufe in den Räumlichkeiten kennen, wird es eine Weile dauern», ist sich Meier bewusst. Er geht davon aus, dass es rund ein Jahr dauern wird, bis die Waren der Kunden im Lager untergebracht und alle Arbeitsabläufe optimiert sind.

Rund 1,5 Millionen Franken investiert Planzer in den Aufbau des neuen Standorts in Däniken. Ein grosses Investment, das sich aber für das Unternehmen lohnt. «Für uns ist das eine langfristige Investition, um substanziell zu wachsen», sagt Meier. Der Mietvertrag läuft über zehn Jahre mit einer Option für fünf weitere Jahre.

LKW beim Planzer-Logistikzentrum Zürich-Altstetten. Severin Bigler

Rund 50 Lastwagen fahren Standort an pro Tag

Wenn der Standort Däniken dereinst im Vollbetrieb läuft, werden rund 30 Lastwagen in Däniken stationiert sein. Die treffen jeweils abends ein, werden über Nacht beladen und fahren am nächsten Morgen wieder los. Zudem geht Meier davon aus, dass täglich zwischen 15 und 20 Lastwagen von Lieferanten den Standort Däniken anfahren werden. «Es wird also ein vergleichbares Verkehrsaufkommen geben wie heute durch die Aktivitäten des aktuellen Mieters», verspricht Meier.

Zudem wäre es möglich, die Waren aus dem Lagerhaus in Däniken via Zug zu transportieren. «Die Möglichkeit für eine Anbindung ans Schienennetz besteht, ist aber noch nicht umgesetzt», so Meier. Es ist aber durchaus möglich, dass dies noch realisiert wird, denn Planzer transportiert schon jetzt 60 Prozent seiner Ware mit Zügen.

