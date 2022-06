Referendum droht Parlament bewilligt weitere Planung zum Kunstmuseum Olten – trotzdem könnte es zum Urnengang über Projektkredit kommen Ein Rückweisungsantrag scheiterte im Gemeindeparlament ebenso wie der Antrag, den Kredit in Höhe von 2,5 Millionen Franken freiwillig der Stimmbevölkerung vorzulegen. Damit kann das neue Kunstmuseum Olten aber noch nicht geplant werden: Die SVP könnte das Referendum ergreifen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 24.06.2022, 00.15 Uhr

Wie geht es mit dem Kunstmuseum Olten weiter? Das ist auch nach dem Entscheid am Donnerstagabend im Parlament noch nicht klar - es droht das Referendum. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Soll das Kunstmuseum Olten ins ehemalige Naturmuseumsgebäude an der Kirchgasse 10 umziehen sowie gleichzeitig das frei werdende Haus Nummer 8 an der Kirchgasse von der Stadt zu einem Wohn- und Geschäftshaus umgebaut werden? In dieser Frage hat das Gemeindeparlament am Donnerstagabend in einer knapp zweistündigen Debatte einen klaren Entscheid gefällt: Die linken Parteien SP/Junge SP, Olten jetzt! und Grüne votierten zusammen mit der bürgerlichen Fraktion Mitte/GLP/EVP klar für die weitere Planung.

Die FDP scheiterte sowohl mit ihrem Rückweisungsantrag wie auch dem Antrag, den Kredit in Höhe von 2,5 Millionen Franken freiwillig der Stimmbevölkerung vorzulegen, dies gegen die jeweils 25 Stimmen des Mitte-links-Bündnisses. Nur die SVP konnte sich als zweite bürgerliche Kraft für die Anliegen der Freisinnigen erwärmen.

Ein allfälliger Abstimmungstermin wäre Ende November

Trotzdem könnte der Parlamentsentscheid erst ein Zwischenschritt sein: Die SVP hat nämlich im Vorfeld angekündigt, Unterschriften zu sammeln, wenn der Stadtrat mit seinem Geschäft im Parlament durchkommt; der Entscheid unterliegt nämlich dem fakultativen Referendum. Am Donnerstagabend wollte Fraktionschef Matthias Borner aber die Ankündigung noch nicht wahr werden lassen und verwies auf Anfrage auf nächste Woche. Man möchte die Sache in Ruhe anschauen, sagte er. Die Volksabstimmung über ein fakultatives Referendum würde am eidgenössischen Termin vom 27. November 2022 stattfinden.

In ihren Fraktionsvoten verwiesen FDP und SVP auf mehrere kritische Punkte. Das neue Kunstmuseumsprojekt sei «eher altbacken und konservativ», sagte Deny Sonderegger, der Sprecher der Freisinnigen. Die Partei könne sich nicht vorstellen, dass ein Museum, wie es derzeit angedacht sei, die prognostizierten Besucherzahlen erreiche. Zudem habe das Kunstmuseum «ein zu geringes Alleinstellungsmerkmal in der Museumslandschaft». Daran ändere auch ein neuer Bau nichts: Das sei alter Wein in neuen Schläuchen. Die FDP wünschte sich «ein mutigeres, innovativeres und bürgernäheres Kunstmuseum».

Die SVP hingegen störte sich vor allem an den Kosten. Die Ausgaben für den Projektkredit von 2,5 Millionen, aber auch die Grobschätzung für die beiden Bauprojekte – neues Kunstmuseum 13,7 Millionen, Sanierung Gebäude Kirchgasse Nummer 10 für 9,1 Millionen – seien zu hoch. Bei der Investition für ein neues Kunstmuseum sei in Anbetracht der bescheidenen Besucherzahlen «die Verhältnismässigkeit nicht gegeben», sagte Fraktionssprecher Robin Kiefer. Zudem seien Alternativen für das Gebäude Nummer 10 an der Kirchgasse, etwa mit dem Haus der Fotografie, zu wenig geprüft worden.

FDP-Einzelsprecher Nico Zila versuchte, den Rückweisungsantrag mit der Idee eines Hauses der Kunst schmackhaft zu machen, in dem städtische Institute wie das Kunstmuseum, aber auch von Privaten finanzierte Kunst wie der Verein International Photo Festival (IPFO) oder Galerien ihre Werke ausstellen könnten.

Darum soll es keinen Urnengang geben

Die Befürwortenden hatten dafür allerdings kein Musikgehör. SP/Junge SP-Sprecherin Simea Fürst warf der Gegnerschaft vor, das häufig erwähnte Haus der Fotografie des Vereins IPFO gegen das Kunstmuseum politisch zu instrumentalisieren, obwohl der Verein dies gerade eben nicht wollen würde. «Das Haus der Fotografie hat keine eigene Sammlung und kann daher nicht mit einem Kunstmuseum verglichen werden.» Zudem sei es für den Verein IPFO von Anfang an klar gewesen, dass das Ex-Naturmuseumsgebäude nur zwischengenutzt werden könne, so Fürst.

Sprecher Daniel Kissling von Olten jetzt! verwies auf die Chance, die sich mit dem Projekt biete, die Rückseite der Kirchgasse zu entwickeln, und machte darauf aufmerksam, dass Drittgelder von Kanton, Stiftungen und Privaten flöten gingen, wenn das Projekt nicht umgesetzt würde.

Christian Ginsig von der Mitte/GLP/EVP-Fraktion erinnerte daran, dass das Gemeindeparlament vor knapp zwei Jahren im September 2020 ohne Gegenstimme zum neuen Standort und zum Raumprogramm fürs Kunstmuseum Ja gesagt hatte, nachdem ein Rückweisungsantrag der FDP klar abgelehnt worden war. «Es geht jetzt auch um die Glaubwürdigkeit des Parlaments», appellierte er an die Gegnerschaft.

Lukas Lütolf von den Grünen führte stellvertretend für die Befürwortenden aus, wieso man gegen eine Volksabstimmung über den Projektkredit sei. Es müsste über eine Vorlage entschieden werden, bei der es noch einige Unklarheiten gebe, etwa bei den Kosten oder den zu erwartenden Drittmitteln. «Das wäre unseriös und liesse zu viel Spielraum offen für nicht faktenbasierte Erwartungen in positiver wie negativer Hinsicht.»

