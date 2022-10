Olten: Coq d'Or hat eine Nachfolgerin - die Güggu Bar

Eröffnung Neue Betreiber des einstigen Oltner Kultlokals sagen: «Die Coq d’Or-Fussstapfen wären zu gross für uns» Ab Freitag hat das einstige Oltner Kultlokal an der Tannwaldstrasse eine Nachfolgerin: die «Bar - Bühne Güggu». «Wir konnten weder Idee noch Geschichte des Vorgängerlokals einfach so begraben», so die neuen Verantwortlichen. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.10.2022, 15.00 Uhr

Wiedereröffnung des «Coq d'Or» als «Güggu»: René Freiburghaus (rechts) als Präsident des Betriebervereins und Geschäftsführer Luca Egger. Bruno Kissling

Auch wenn der Name der neuen Lokalität doch sehr an ihre Vorgängerin anlehnt: In die Fussstapfen des Kultlokals Coq d’Or treten will sie beziehungsweise wollen ihre Betreiber nicht. «Die wären einfach zu gross», meint Luca Egger, Geschäftsführer der Bar - Bühne Güggu, wie die Nachfolgerin jetzt prosaisch heisst.