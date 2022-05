Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Friedhof vom Hagberg in den Oltner Meisenhard verlegt. 1914 begann die Planung des Krematoriums und die der Abdankungshalle dort durch die Architekten Real und von Arx. Bereits vier Jahre später war besagtes Krematorium in Betrieb. Bis 1968 erfolgte die Einäscherung mit Holz. Danach wurden alle Öfen in der Schweiz auf elektrischen Betrieb umgestellt. 1997 wurde der Elektroofen installiert, der vor zwölf Jahren «überholt und mit einer Rauchgasreinigung ergänzt» wurde, schreibt der Stadtrat.