Vandalen verschmieren Vereinslokal in Erlinsbach

Erlinsbach Vandalen verschmieren Vereinslokal: «Unschön und kostet wieder Geld» Unbekannte haben das Clubhaus des Kynologischen Vereins Aarau und Umgebung versprayt. Die Vereinspräsidentin hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. 30.12.2021, 21.23 Uhr

Rote und schwarze Hakenkreuze prangen an den Wänden: Nicht zum ersten Mal haben unbekannte Vandalen das Clubhaus des Kynologischen Vereins Aarau und Umgebung in Erlinsbach versprayt. Vereinspräsidentin Jenny Kammermann stiess am Mittwoch auf die neuen Schmierereien.