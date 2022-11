Erlebniswelt Mit mehr Attraktionen will Mike Zettel noch mehr Leute anziehen: Die Zweitauflage des Oltner Adventsdorfs soll noch spektakulärer werden Rund 76'000 Besucherinnen und Besucher zog das letztjährige Adventsdorf in der Oltner Kirchgasse an. In diesem Jahr will Organisator Mike Zettel noch mehr Leute anziehen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Glühweinbar in Pyramidenform, Weihnachtskarussell und diverse Marktstände: Das bot das Adventsdorf bei der Erstauflage 2021. Bruno Kissling

Eine Eisbahn, eine Glühweinbar in Pyramidenform und ein Weihnachtskarussell: Diese und weitere Attraktionen gab es bei der ersten Adventsdorf-Ausgabe in Olten im vergangenen Dezember zu bestaunen und erleben. Die Erstauflage war ein riesiger Erfolg: Statt der erhofften 20'000 Besucherinnen und Besucher kamen an den 21 Tagen bis zu 76'000 Leute in die Kirchgasse – nicht nur aus der Region, sondern aus der gesamten Deutschschweiz und sogar dem angrenzenden Ausland.

Dies trotz Corona und den Auflagen wie eingezäuntem Areal, Beschränkung der Besucherzahl auf 1000 Personen und die 3G-Regel – Einlass erhielt nur, wer genesen, geimpft oder getestet war. Profitiert haben die Oltner Organisatoren sicher auch davon, dass viele Weihnachtsmärkte wegen der Pandemie abgesagt wurden.

Am Adventsdorf galten im vergangenen Jahr diverse Einschränkungen wegen Corona. Bruno Kissling

Genau in einem Monat startet die zweite Ausgabe des Adventsdorfs. Und die soll noch einmal spektakulärer werden als im vergangenen Jahr: Mike Zettel, der die Gesamtleitung innehat und das alleinige finanzielle Risiko mit seiner Firma Kein Ding GmbH trägt, möchte dem Publikum noch mehr bieten. Er will sein Konzept von einer Erlebniswelt noch stärker herausstreichen mit weihnachtlich inspiriertem Warenangebot, Getränke- und Essensständen sowie Unterhaltung.

Er hofft, damit neu bis zu 100'000 Besucherinnen und Besucher anzuziehen. «Die Leute sollen mehrmals kommen.» Im persönlichen Gespräch sprudelt Zettel nur so vor Ideen: Er spricht von Themenwelten wie einem Winterwunderland, einer Weihnachtsshow oder einer Skipiste mitten in Olten. Doch das alles ist für dieses Jahr noch Zukunftsmusik.

Mike Zettel beim Aufbau des Adventsdorfs im 2021. Bruno Kissling

Areal des Adventsdorf wird vergrössert

Was hingegen einen Monat vor dem Start schon sicher ist: Das Areal wird vergrössert. Und zwar soll neben der Kirchgasse, der Baslerstrasse vor dem Warenhaus Coop City neu auch der Obere Graben in der Altstadt und der Platz der Begegnung als Perimeter dazukommen.

Noch unklar ist, ob alle genannten Bereiche aufgenommen und die ganzen 21 Tage mit Ausstellenden besetzt sein werden. Möglich sein könnte, dass der Obere Graben etwa nur am Wochenende geöffnet ist. In den kommenden Tagen wird sich dies je nach Anmeldungen abzeichnen. Zettel:

«Viele möchten nur am Wochenende verkaufen, doch wir arbeiten daran, dass die rund 50 Markthäuschen die ganzen 21 Tage ausgelastet sind.»

Deshalb hat Zettel bei den Preisen reagiert: Neu erhebt er eine Administrationsgebühr von 150 Franken, dafür hat er die Standpreise gesenkt.

«Für uns ist es ein grosser Aufwand, wenn ein Markthäuschen nur für einen Tag genutzt wird.»

Daher würden Ausstellende zuerst berücksichtigt, die gleich für mehrere Tage buchten. Es sei festzustellen, dass die Anmeldungen für die Markthäuschen noch zurückhaltend eintrudeln. Das habe wahrscheinlich mit Corona und mit der Energiekrise zu tun, aber auch mit der relativ späten Aufschaltung des Anmeldeverfahrens erst im September, sagt Zettel. Der Optimist ist aber überzeugt, dass er die zahlreichen freien Tage noch füllen kann.

Es gibt hingegen schon viele Anfragen von Firmen, die am Adventsdorf einen Teamanlass durchführen wollen: zuerst Apéro auf dem Areal, dann Abendessen in einem Restaurant, danach zurück ins Adventsdorf. Daher hat Zettel auch hier eine Neuerung parat: Im Adventsdorf gibts ab diesem Jahr eine Lounge, die stundenweise gemietet werden kann und Platz für rund 80 bis 100 Personen bietet.

Adventsdorf-Zügli und Schlittelbahn sind geplant

Weiter wird die Eisbahn vergrössert, sodass noch mehr Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene sich auf dem künstlichen Eis versuchen können. Noch in Abklärung ist, ob Zettel die Eisbahn gleich kaufen will, um sie auch für andere Anlässe nutzen zu können, oder wie im letzten Jahr einfach nur mietet. «Eine Eisbahn durchs gesamte Adventsdorf ist immer noch ein Traum, aber vorerst finanziell nicht stemmbar.»

Die Eisbahn soll in diesem Jahr noch grösser werden als im vergangenen Jahr. Bruno Kissling

Doch Zettel hat eine weitere Attraktion im Köcher: das Adventsdorf-Zügli für Kinder und Erwachsene. Die Bahn soll je nach Aufkommen der Leute unterschiedliche Routen durchs Adventsdorf fahren, mit einem festen Start- und Zielbahnhof. Es sollen Einzelkarten, aber auch eine Dauerkarte lösbar sein.

Auch die aufwendigste Idee könnte heuer schon umgesetzt werden. Zettel würde gerne eine künstliche Schlittelbahn aufstellen: am besten mit gleich zwei Bahnen, damit Rennen gefahren werden können. Bis zu 30 Meter lang dürfte die Anlage sein, wie er mit der Stadtverwaltung vorbesprochen hat. Am liebsten von der Mühlegasse her Richtung Adventsdorf schlittelnd, notfalls auch in die andere Richtung die Strasse hinab Richtung Schützenmatte.

2021 gabs ein Defizit, in diesem Jahr wird eine schwarze Null angestrebt

Wie so häufig ist es nicht eine Frage des Wollens oder des Könnens, sondern des Geldes. Dieses Jahr ist das Budget mit einer Viertelmillion Franken zwar 50'000 Franken höher als 2021, doch bei der Erstauflage im vergangenen Jahr machte der Organisator ein Defizit von 47'000 Franken, dies vor allem auch wegen der zusätzlichen Coronaauflagen von Stadt und Kanton. Dank Defizitbeteiligung von 20'000 Franken des Gewerbevereins schrumpfte das Minus auf noch 27'000 Franken.

Die Glühweinbar in Pyramidenform macht sich gut vor der Kulisse der Stadtkirche. Bruno Kissling Im Adventsdorf ist 3G-Pflicht. Bruno Kissling Um der Sitzpflicht bei der Konsumation nachzukommen, haben die Organisatoren viele Festbänke aufgestellt im Gelände. Bruno Kissling Die Besucherinnen und Besucher stehen Schlange vor dem Eingang zum Adventsdorf, wo das Covid-Zertifikat geprüft wird. Bruno Kissling Der Glühwein ist bei den Besuchenden bereits ein Renner. Bruno Kissling Ebenfalls beliebt: das Bullenreiten. Bruno Kissling Die Eisbahn mit Kunststoffplatten ist bei den Kinder schon beliebt. Bruno Kissling Mark von Erlach verkauft die nächsten drei Wochen warme Suppen an seinem Marktstand. Bruno Kissling Luc Nünlist vom Drei Tannen Bier ist auch mit einem Markthäuschen vor Ort. Bruno Kissling «Terminus»-Wirt Nicolas Ambrosch betreibt am Adventsdorf das Restaurant «Zum wisse Rössli» mit durchsichtigem Zelt. Bruno Kissling Die vier Kantischüler vom Start-up TryNew bieten ihren Mini-Kräutergarten für drinnen an (von links: Gregor von Rohr, Yves Troxler, Gavin Porcelli und Arman Göktas. Bruno Kissling Hanna Flükiger (links) und Marlyse Fässler aus Wolfwil bieten ihre selbst gemachten Taschen, Mützen und Handschuhe feil. Bruno Kissling Karin Attinger bietet ihr Kunsthandwerk erstmals einem breiten Publikum an. Auf der Website aufandriart.ch sind ihre Produkte ebenfalls zu kaufen. Bruno Kissling

Doch Zettel geht es nicht ­darum, dass das Adventsdorf eine rein kommerzielle Veranstaltung wird. Viel wichtiger ist es ihm, einen Top-Anlass in der Region aufzubauen, der in den nächsten ein bis zwei Jahren kostendeckend durchgeführt werden kann und Olten langfristig überregionale Laufkundschaft bringt.

«Wir sind derzeit noch in der Aufbauphase.» In regelmässigem Austausch mit den beiden Patronatsgebern Gewerbe Olten und Stadt Olten versuche man, das finanzielle Risiko für seine Firma Kein Ding GmbH in einem vernünftigen Rahmen zu halten, so Zettel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen