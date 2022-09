Franz Hohlers «ÖV» sät Amüsement und erntet Applaus

Erfrischend Stadttheater Olten: Franz Hohlers «ÖV» spendiert Amüsement und erntet kräftigen Applaus Das Zürcher Bernhard-Theater gastierte in Franz Hohlers Heimatstadt. Der Autor war anwesend. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 28.09.2022, 15.30 Uhr

Dem Episodenstück «ÖV» dienen sämtliche Lebenslagen als Vorlage. zvg/Stadttheater Olten

Es setzt auf den hohen Wiedererkennungs-Effekt: Wer kennt nicht den rücksichtslosen «Schnurri», der via Handy das ganze Zugabteil beschallt und am Lesen der Zeitung hindert. Wer nicht das aufdringliche Gegenüber, dessen Nähe man freiwillig nicht suchen würde? Franz Hohlers Episodenstück überdreht das ganze Thema ins theaterwirksame Groteske; etwa wenn zwei Zugfahrer plötzlich nicht nur ihre Plätze, sondern auch noch ihre Hemden tauschen.

Zwei Reisende finden sich plötzlich auf Gleis 72 im Nirgendwo wieder; eine Frau und ein Jugendlicher treffen aufeinander, die sich sonst eher nicht gefunden hätten.

Auch die Masken und damit die Corona-Pandemie werden zum Thema, wo es nicht so viel zu lachen gibt. Ein trauernder Tramfahrer beginnt laut und hemmungslos zu weinen, und ein verliebtes Paar turtelt um die Wette. Sämtliche Lebenslagen dienen als Vorlage für das Episodenstück.

Künftiger Jubilar sorgte für Werkeinführung

Ein gut gelaunter Franz Hohler, der übrigens nächstes Jahr seinen 80. Geburtstag feiern darf, begrüsste in einer Werkeinführung ein grosses Publikum in seiner Heimatstadt. An der Reiserstrassse 4 in Olten sei er aufgewachsen, erzählte er. In unmittelbarer Nähe zu den Oltner Bahngeleisen. Das Ruckeln und Ächzen der Waggons sei ihm immer wie das Geräusch eines riesigen Tieres vorgekommen, das sich nur unter grosser Anstrengung wieder in Bewegung setzt.

Hohler erzählte, er habe noch die erste, zweite und die dritte Zugsklasse erlebt; auch, wie die Schilder mit den Namen der Zielbahnhöfe noch von Hand eingeschoben worden waren oder wie die Kondukteure die Türen noch von Hand schlossen. Der öffentliche Verkehr sei ein Stück Welttheater, sagte Hohler, der sogar mit dem Cello im Zug unterwegs ist. Der Autor gab auch noch eine «Verkündung» der anderen Art zum Besten, die auf viel Anklang stiess.

Franz Hohler auf der Bühne: immer für ein Spässchen gut. zvg/Stadttheater Olten

Ein Highlight der Aufführung unter der Regie von Daniel Rohr und Klaus Hemmerle waren denn auch die eingestreuten Musikstücke von bekannten Schweizer Musikern wie Mani Matter oder etwa Polo Hofer. Die Schauspieler (Graziella Rossi, Hanna Scheuring, Kamil Krejci, Markus Keller, Delio Malär und Rolf Sommer) sangen selber. Besonders begeisterte die Ballade «Tram uf Afrika» von Franz Hohler, gesungen und gespielt von Delio Malär, das in das Thema Rassismus eingewoben wurde.

Auch die Menüvorschläge des italienisch sprechenden Kellners im Speisewagen rissen das Publikum hin und weg. Mehr Feinfühligkeit hätte man sich gewünscht beim Thema «Fehlgeburt»; witzig hingegen waren die Gleisänderungsmeldungen.

Das Finale: nicht jedermanns Sache

Der offene Schluss war vielleicht nicht jedermanns Sache, aber Franz Hohler hatte in der Vorrede darum gebeten, die Geschichte einfach selber weiterzuspinnen. Er zeigt sich einmal mehr als guter Beobachter, der es versteht, Menschen zu unterhalten und zum Lachen, auch zum Nachdenken zu bringen. Das Oltner Publikum, darunter eine Schulklasse, lauschte aufmerksam und amüsierte sich gerne.

Der Schlussapplaus war kräftig. Und auch Franz Hohler zum Finale selbst auf der Bühne dabei, erhielt kräftigen Zuspruch aus den Publikum. Übrigens: Das schweizerische Schienennetz hat eine Länge von 5443 Kilometern. Das ist die Entfernung von Olten bis zur Hauptstadt von Pakistan, Islamabad. Und wären alle Strassen der Schweiz aneinandergereiht, könnte man um die halbe Erdkugel fahren.

